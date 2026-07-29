Las significativas fotos con Colapinto y Gasly que eligió Briatore para su análisis de la temporada de Alpine: “Todo el equipo está centrado en la batalla que se avecina”

El posteo de Flavio Briatore y una de las simbólicas fotos que compartió: un abrazo a Franco Colapinto

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La primera parte de la temporada finalizó en la Fórmula 1 y Alpine concluyó este tramo con un sabor agridulce. El equipo, tras un 2025 para el olvido, logró reposicionarse en la lucha de los equipos del medio pero el rendimiento hacia el final del semestre recayó y las dudas sobre lo que sucederá en el tramo final del calendario son cada vez más grandes.

Con Racing Bulls siendo notoriamente superior en los últimos Grandes Premios, Flavio Briatore difundió un mensaje en el que respaldó el trabajo del equipo y, especialmente, el de sus pilotos. El líder italiano subió seis postales del año a su cuenta de Instagram entre las que incluyó en casi todas a Franco Colapinto y Pierre Gasly. Varias de las imágenes fueron de gestos paternales con sus corredores, incluyendo escenas de abrazos.

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El italiano eligió varias postales con sus pilotos para compartir

“La primera mitad de la temporada 2026 ha concluido. Todo el equipo de Alpine ha hecho un gran trabajo al regresar a la lucha en la zona media, lo que representa una gran mejora con respecto a nuestra posición en estas fechas el año pasado. Hemos puntuado en nueve de las once carreras y seguimos con opciones de alcanzar la quinta posición en la clasificación de constructores”, abrió su análisis del semestre.

En ese enfoque, puso la mirada en las tan esperadas mejoras que deberán desarrollar para volver a ser competitivos contra Racing Bulls, pero también frente a Audi y a un Aston Martin que en el Gran Premio de Hungría recortó la enorme brecha de rendimiento que existía. “Sabemos que tras el parón veraniego llegarán mejoras que, esperamos, aumentarán nuestra competitividad y proporcionarán a los pilotos las herramientas necesarias para plantar cara a Racing Bulls”, señaló.

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“Todo el equipo, incluidos los dos pilotos, está centrado en la batalla que se avecina. Por ahora, el equipo aprovechará el periodo de inactividad obligatorio para descansar y recargar energías. Las últimas carreras han sido difíciles, pero sabemos que lo importante es nuestra posición final en la última carrera de la temporada”, explicó.

"Todo el equipo, incluidos los dos pilotos, está centrado en la batalla que se avecina", afirmó

Briatore se caracteriza por ser un líder sin filtro que elogia y critica sin pelos en la lengua. Incluso a comienzos de este año, la serie Drive To Survive mostró el duro reproche que le hizo a Colapinto tras su debut en Alpine. Con ese y otros antecedentes frescos, el directivo viene dejando cada vez más pistas de respaldo al corredor argentino de cara a la próxima temporada.

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Colapinto debe ser ratificado como segundo piloto de Alpine para el 2027 y Briatore había adelantado que esa decisión se tomaría en esta fecha del parón veraniego de la Máxima. Si bien tuvo un accidente en la FP2 de Hungría, el dirigente salió rápidamente a respaldarlo en redes sociales y el Director del equipo, Steve Nielsen, también se mostró satisfecho con el rendimiento del argentino.

En ese marco, según pudo saber Infobae, la expectativa alrededor del piloto de 23 años es la de ser confirmado para la próxima temporada como titular en Alpine en las próximas semanas. Si bien está afrontando los tests pirelli actualmente, volverá a tener actividad oficial en el año durante el Gran Premio de Países Bajos que tendrá la Sprint el sábado 22 de agosto y la carrera principal a 72 vueltas el domingo 23.

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Actualmente, Alpine figura en la sexta colocación del Campeonato de Constructores tras las primeras 11 fechas. El equipo con sede en Enstone suma 61 puntos y, tras el Gran Premio de Hungría, fue superado por Racing Bulls, que ahora está quinto con 66 unidades. La pelea, a esta altura, es entre estos dos equipos ya que el cuarto (Red Bull Racing) está más de 100 puntos delante de ellos y el séptimo (Haas) aparece con 21 unidades.

En este marco, Franco Colapinto aportó 19 puntos con un rendimiento que fue mucho más consistente rumbo al cierre de la primera mitad de la temporada. Si bien sus mejores colocaciones fueron el 6° lugar en Canadá y el 7° en Miami, tuvo dos rendimientos sobresalientes en Gran Bretaña (9°) y Bélgica (10°) que le permitieron sumar menos unidades pero lo pusieron en el foco de los elogios.

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El francés Gasly aparece 10° en la tabla de pilotos con 42 unidades producto de un sobresaliente tercer lugar en Mónaco, pero también gracias a otras carreras positivas en China (6°), Japón (7°), Canadá (8°) y Barcelona (7°).