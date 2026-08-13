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Sony anuncia ‘Ghost of Yotei: Complete Edition’ con expansión y modo roguelike

La edición incluirá una campaña centrada en Sekigahara, un modo roguelite para un jugador y nuevos cosméticos

Ghost Of Yōtei: Complete Edition presenta su tráiler.
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Sony anunció que Ghost of Yotei: Complete Edition se lanzará el 1 de octubre en exclusiva para PlayStation 5. La nueva edición del juego de Sucker Punch reunirá la aventura base de Atsu, la expansión narrativa Echoes of Sekigahara y el modo roguelite Most Wanted. Quienes ya tengan el título original podrán actualizarlo por 14,99 dólares.

El pasado de Atsu en Sekigahara

La principal incorporación narrativa será Echoes of Sekigahara, una historia ambientada en una región de Ezo que Atsu todavía no había visitado. Allí, la guerrera se enfrentará a los restos del ejército de La Serpiente, conocidos como los Víboras, mientras vuelve a encontrarse con Nagato, una figura relacionada con su pasado en Honshu.

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La expansión combinará acontecimientos del presente con recuerdos de la juventud de Atsu. Los flashbacks mostrarán su participación en la Batalla de Sekigahara, un episodio decisivo para comprender cómo encontró la voluntad de regresar a casa y continuar la búsqueda de venganza que guía su historia.

La campaña principal de Ghost of Yotei transcurre en 1603 y sigue la persecución de Atsu contra los responsables de la muerte de su familia. Echoes of Sekigahara ampliará ese trasfondo mediante un conflicto anterior, al mismo tiempo que incorporará una nueva zona, adversarios y armaduras. Sony adelantó que ofrecerá más detalles sobre la expansión cuando se acerque el lanzamiento.

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Supervivencia con personajes y armas diferentes

El segundo contenido central será Most Wanted, un modo de supervivencia para un jugador que trasladará el sistema de combate de Ghost of Yotei a una estructura roguelite. Este formato propone incursiones que cambian entre partidas y obliga a trabajar con los recursos obtenidos durante cada intento; una derrota puede significar comenzar otra vez, pero con ventajas o personajes desbloqueados.

Los jugadores aceptarán botines que iniciarán incursiones y deberán derrotar oleadas de enemigos para obtener mejoras. El equipo disponible será limitado, por lo que cada partida exigirá ajustar la estrategia a las armas y beneficios encontrados durante el recorrido.

Cada personaje estará especializado en un estilo de combate. Atsu manejará la katana dual, mientras que Oyuki dominará la kusarigama, un arma formada por una hoz y una cadena. Nagato utilizará la yari, una lanza japonesa orientada a los ataques a distancia media. También habrá otros personajes conocidos que podrán desbloquearse al progresar.

Esta selección modifica el ritmo de las incursiones porque el arma asignada determina el alcance, la velocidad y las opciones defensivas de cada combatiente. Most Wanted estará enfocado por completo en la experiencia individual y no se presentó como una modalidad cooperativa.

Ghost of Yotei se posiciona como uno de los mejores exclusivos de PS5, recomendado para los fans de la consola.(Infobae)
Ghost of Yotei se posiciona como uno de los mejores exclusivos de PS5, recomendado para los fans de la consola.(Infobae)

Contenidos gratuitos y actualización para propietarios

Complete Edition incorporará nuevos temas musicales para el modo Watanabe, sellos para el modo foto, cosméticos destinados a Nueva Partida+ y trofeos. El paquete incluirá también nuevas piezas de equipo y armaduras, algunas de las cuales aparecen en el tráiler de presentación.

Las reservas recibirán como bonificación una armadura para Atsu inspirada en el clan Sakai, la familia de Jin Sakai en Ghost of Tsushima. La referencia conecta visualmente a los protagonistas de las dos aventuras, aunque Ghost of Yotei está ambientado más de 300 años después de los acontecimientos del juego anterior.

Junto con los contenidos de pago, Sony distribuirá una actualización gratuita para todos los propietarios. Entre sus incorporaciones estará el modo belleza de Yotei, que funcionará como un protector de pantalla con paisajes de Ezo. El parche sumará también ajustes de calidad de vida, una categoría que abarca cambios de interfaz, comodidad y accesibilidad destinados a agilizar la experiencia.

Ghost of Yotei: Complete Edition sustituirá a la edición original en PlayStation 5 a partir del 1 de octubre, mientras que los actuales propietarios podrán acceder al nuevo paquete mediante la actualización de 14,99 dólares.

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