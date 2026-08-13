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Le ganó dos finales a la selección argentina, fue multicampeón en Europa y anunció su retiro a los 39 años

“Me voy vacío, entregué todo lo que tenía”, dijo el mediocampista al anunciar que la temporada 2026 será la última de su carrera profesional tras más de dos décadas en el fútbol

El futbolista de la Universidad de Chile compartió un video con el que anunció su decisión

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Marcelo Díaz, capitán y referente de Universidad de Chile, anunció este jueves su retiro del fútbol profesional al término de la temporada 2026. El mediocampista de 39 años lo comunicó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, con el que cerró más de dos décadas de carrera ininterrumpida.

“Llevo más de 21 años jugando al fútbol de manera profesional y sin descanso alguno. Y hoy, con la tranquilidad de haber entregado hasta la última gota, quiero anunciar que esta será mi última temporada como futbolista profesional”, expresó Díaz en el mensaje.

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El anuncio se produce semanas después de que trascendiera que el volante evaluaba dejar la actividad, en una temporada marcada por problemas físicos y escasa continuidad en el equipo dirigido por Fernando Gago. Díaz disputó 10 partidos en el presente campeonato, con participación acotada y pocos minutos en cancha.

Uno de los pasajes más emotivos del video fue la dedicatoria a su hermano, fallecido en 2003. “En tu carta de despedida me escribiste que cumpliera mi sueño y cuidara a nuestra madre. El trabajo ya está hecho, hermano”, dijo el jugador, visiblemente afectado. También recordó sus comienzos en las divisiones inferiores de la U: “Empecé siendo apenas un niño, y hoy, 30 años después, me despido con el orgullo de ser su capitán”.

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Marcelo Díaz, emblema de la U de Chile y su selección (Crédito: El Desconcierto)
Marcelo Díaz, emblema de la U de Chile y su selección (Crédito: El Desconcierto)

Díaz aclaró que su vínculo con el fútbol no termina por completo. “No me voy del fútbol del todo, ya me preparé para quedarme cerca. Pero esta es la última temporada y la voy a jugar entera, porque el compromiso que siento por esta camiseta es total y de un respeto absoluto”, afirmó.

La carrera del mediocampista abarcó nueve clubes en siete países. Además de Universidad de Chile —donde se formó, debutó y ahora cierra su trayectoria—, vistió las camisetas de Deportes La Serena, Basilea de Suiza, Hamburgo de Alemania, Celta de Vigo de España, Pumas de México, Racing de Argentina, Libertad de Paraguay y Audax Italiano.

En ese recorrido acumuló 15 títulos. Entre los más destacados figuran el tricampeonato con Universidad de Chile —Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012— y la Copa Sudamericana 2011 con el mismo club. También conquistó la Copa Chile 2023-2024 y la Supercopa de Chile 2024, ya en su segunda etapa con los azules, a los que regresó a fines de 2023 tras varios años en el exterior.

chile campeon copa america 2016
La Copa America Centenario que Chile le ganó a Argentina, con Marcelo Díaz en el plantel (AFP PHOTO / Nicholas Kamm)

Con la Selección de Chile sumó 62 partidos internacionales y fue parte de la llamada Generación Dorada que conquistó las Copas América de 2015 y 2016, en Chile y Estados Unidos, respectivamente. Su último partido con la Roja fue el 8 de febrero de 2025, en una victoria 6-1 ante Panamá en un encuentro amistoso.

“De todos los regalos que me dio este deporte, el más grande, sin duda, fue la gente que crucé en el camino. Mis compañeros de una generación irrepetible, con quienes tuvimos la fortuna de ser bicampeones de América y jugar un mundial”, señaló Díaz en su mensaje de despedida.

El partido más reciente de Díaz fue el domingo anterior al anuncio, cuando ingresó en los minutos finales de la victoria de la U por 2-1 ante Palestino. El mediocampista completará la temporada con el plantel azul antes de bajar definitivamente el telón a su carrera profesional.

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