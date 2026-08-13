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Del terreno al ciberespacio: Panamá prueba su capacidad de respuesta ante amenazas contra el Canal

Panamax-Cyber reunió a 96 especialistas nacionales y extranjeros en escenarios realistas diseñados para mejorar la coordinación técnica y el intercambio de información.

Vista aérea del Canal de Panamá con una nave en las esclusas, elementos digitales azules, un virus espinoso flotando, un gusano informático y un candado roto.
Los ejercicios digitales incluyeron escenarios relacionados con comunicaciones, correo electrónico, almacenamiento y procesamiento de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Canal de Panamá no solo fue protegido por tierra, mar y aire durante el ejercicio multinacional Panamax 2026. La ciberseguridad tuvo un espacio propio mediante Panamax-Cyber 2026, una operación paralela que reunió a especialistas de 12 países para enfrentar escenarios de ataques informáticos, mientras más de 1,700 uniformados participaron en las maniobras generales de seguridad desarrolladas durante dos semanas.

En el componente tecnológico participaron 96 especialistas, de los cuales 60 fueron panameños y 36 procedían de otros países.

Los equipos trabajaron sobre escenarios realistas relacionados con comunicaciones, correo electrónico, almacenamiento y procesamiento de información, buscando poner a prueba la capacidad de respuesta conjunta ante incidentes capaces de comprometer infraestructuras críticas.

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Los participantes fueron distribuidos en seis grupos de trabajo y utilizaron herramientas de código abierto como Security Onion, Greenbone y Wazuh. Estas plataformas permiten, entre otras funciones, detectar amenazas, identificar vulnerabilidades y monitorear eventos de seguridad, mientras el ejercicio buscó mejorar la interoperabilidad y el intercambio de conocimientos técnicos entre los países participantes.

Interior de un centro de datos con pasillos de servidores y luces LED rojas, azules y verdes. Una pantalla muestra el mapa de Panamá con zonas rojas parpadeantes.
Los especialistas utilizaron herramientas de código abierto como Security Onion, Greenbone y Wazuh durante las simulaciones de ciberdefensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión digital adquiere particular importancia debido a la dependencia tecnológica de las operaciones modernas. Un incidente informático contra una infraestructura crítica puede afectar comunicaciones, procesamiento de datos y continuidad de servicios, por lo que Panamax incorporó este tipo de amenazas dentro de una preparación que también contempló riesgos convencionales, asimétricos y emergentes vinculados con la seguridad del Canal.

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El ejercicio general concluyó este jueves con un mensaje del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, quien sostuvo que “garantizar la seguridad del Canal de Panamá es proteger la economía mundial”.

La vía interoceánica conecta rutas marítimas internacionales y cualquier interrupción significativa puede tener repercusiones sobre cadenas de suministro, transporte de mercancías y mercados internacionales.

Durante dos semanas, Panamax 2026 reunió a más de 1,700 efectivos de 19 países en Panamá, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Seguridad Pública.

Las delegaciones desarrollaron maniobras marítimas, terrestres, aéreas y de operaciones especiales, mientras se evaluaron procedimientos de planificación, intercambio de información y respuesta multinacional frente a una eventual crisis.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, afirmó durante la clausura que garantizar la seguridad del Canal significa proteger la economía mundial. Cortesía
El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, afirmó durante la clausura que garantizar la seguridad del Canal significa proteger la economía mundial. Cortesía

Abrego insistió en que la protección de la vía constituye una responsabilidad soberana de Panamá, aunque sus consecuencias trascienden las fronteras nacionales. “El Canal de Panamá es una arteria estratégica del comercio mundial”, señaló el ministro, quien agregó que fortalecer su seguridad también contribuye a la estabilidad regional y hemisférica.

Uno de los objetivos centrales fue comprobar cómo responderían unidades de distintas nacionalidades ante un mismo escenario. Para el ministro, las amenazas contemporáneas ya no pueden enfrentarse exclusivamente desde las capacidades individuales de cada Estado.

“Ningún país puede enfrentar solo amenazas que ya no reconocen fronteras”, afirmó, al destacar la coordinación y el intercambio de información como componentes fundamentales de la estrategia.

Hegseth observó los entrenamientos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estuvo en Panamá durante parte de los ejercicios y visitó entrenamientos desarrollados dentro de Panamax 2026, incluida una jornada en el Centro de Entrenamiento de Operaciones en la Jungla.

Posteriormente destacó la participación conjunta y sostuvo que la defensa del hemisferio occidental y del Canal constituye una prioridad para Washington.

Panamax 2026 reunió a más de 1,700 uniformados de 19 países durante dos semanas de ejercicios desarrollados en Panamá. REUTERS/Aris Martinez
Panamax 2026 reunió a más de 1,700 uniformados de 19 países durante dos semanas de ejercicios desarrollados en Panamá. REUTERS/Aris Martinez

Hegseth afirmó tras observar las maniobras que la defensa del Canal de Panamá era “innegociable” y destacó la preparación alcanzada por las fuerzas participantes. Su visita coincidió con una agenda regional de seguridad en Panamá que incluyó encuentros con autoridades de distintos países y discusiones sobre narcotráfico y cooperación hemisférica.

Panamax se desarrolla desde 2003 y originalmente estuvo concentrado en la protección del Canal de Panamá frente a amenazas que pudieran afectar su funcionamiento.

Con los años, los ejercicios incorporaron escenarios más amplios de seguridad y operaciones multinacionales, hasta incluir actualmente componentes terrestres, marítimos, aéreos, especiales y, cada vez con mayor peso, amenazas provenientes del espacio digital.

La incorporación de Panamax-Cyber refleja precisamente esa transformación. Además de preparar fuerzas para responder físicamente ante una amenaza, los países ensayaron cómo proteger sistemas, información y comunicaciones frente a posibles incidentes tecnológicos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó parte de los entrenamientos de Panamax 2026 y observó ejercicios realizados por fuerzas panameñas y de países aliados. Tomada de X
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó parte de los entrenamientos de Panamax 2026 y observó ejercicios realizados por fuerzas panameñas y de países aliados. Tomada de X

El desafío consiste en mantener operativas infraestructuras estratégicas mientras equipos de diferentes nacionalidades coordinan respuestas técnicas bajo condiciones similares a una crisis real.

Al clausurar las actividades, Abrego sostuvo que el ejercicio permitió aumentar la confianza y mejorar la preparación conjunta de las delegaciones participantes. Panamá reiteró además su disposición a mantener alianzas internacionales en seguridad, en momentos en que la protección física y digital de una infraestructura como el Canal adquiere dimensiones que van mucho más allá del territorio panameño.

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