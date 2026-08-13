El recibimiento especial del Tottenham a un campeón con España en el Mundial: el gesto de un futbolista de la selección argentina

Los jugadores del equipo inglés, en el que se encuentra el argentino Marcos Senesi, felicitaron al español que se consagró campeón del mundo con su selección

Guardar

A casi un mes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva Jersey que terminó coronando como campeón a la selección de Luis de la Fuente, el Tottenham de Inglaterra recibió con honores a uno de los jugadores que participó de aquel partido que se definió en el tiempo extra gracias a un gol de Ferrán Torres.

“El regreso de un campeón”, titularon los Spurs en su cuenta de redes sociales junto al video del pasillo que le realizó el plantel al defensor español Pedro Porro, en reconocimiento por el primer puesto conseguido con La Roja en los Estados Unidos. El lateral derecho saludó uno a uno a sus compañeros y agradeció el gesto. “Es especial verlos a todos aquí luego de la Copa del Mundo. Lo más importante es esta conexión, esta familia. Les agradezco a todos y vamos por todo este año”, expresó el jugador de 26 años nacido en Badajoz.

PUBLICIDAD

En el medio de los abrazos a los jugadores del plantel del Tottenham sobresalió el que se dio con Marcos Senesi, defensor argentino que participó de la final del Mundial y que es uno de los flamantes refuerzos del equipo tras su llegada desde el Bournemouth. La reacción del entrerriano fue cordial y saludó con el debido respeto a Pedro Porro, a quien enfrentó aquel 19 de julio. Quien no estuvo en la bienvenida al español fue Cristian Cuti Romero, ya que fue transferido al Atlético de Madrid en las últimas horas.

Los jugadores del Tottenham recibieron a Pedro Porro, campeón con la selección de España en el Mundial 2026. Allí estaba el argentino Marcos Senesi, quien lo saludó con respeto (Tottenham)

El club inglés, en su web oficial, compartió algunas imágenes del regreso de Porro junto al plantel luego de la licencia que le concedió el cuerpo técnico por su participación hasta el final en la Copa del Mundo. “Recibió una bienvenida digna de un campeón del mundo a su regreso a Hotspur Way el jueves por la mañana. El internacional español se reincorporó a los entrenamientos para comenzar la pretemporada por primera vez desde que ganó el Mundial de 2026″, se detalla.

PUBLICIDAD

Pedro Porro fue titular en cinco de los siete partidos de su selección en el torneo, incluyendo todos los encuentros de la fase eliminatoria, y brilló con España ayudando a superar a Austria, Portugal, Bélgica, Francia y, finalmente, a Argentina en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey.

Pedro Porro saluda a sus compañeros en el predio del Tottenham

El lateral incluso marcó sus dos primeros goles internacionales durante el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, estrenando su cuenta goleadora contra Austria antes de anotar un golazo en las semifinales contra Francia, agregó el sitio del Tottenham. “Ahora, como campeón del mundo —el cuarto jugador en nuestra historia en levantar el trofeo estando registrado en el club—, el jugador de 26 años recibió un pasillo de honor por parte de sus compañeros, entrenadores y personal, tanto jugadores como no jugadores, que se alinearon para saludarlo en Hotspur Way”, concluyeron.

PUBLICIDAD

Tottenham viene de disputar cinco partidos amistosos en los cuales no perdió con 4 victorias (MK Dons, Auckland Football, Sydney y Chelsea) y un empate ante el Getafe. El próximo 22 de agosto, el conjunto que dirige Roberto De Zerbi debutará ante el Brentford por la Premier League.