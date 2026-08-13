Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El recibimiento especial del Tottenham a un campeón con España en el Mundial: el gesto de un futbolista de la selección argentina

Pedro Porro se reincorporó al plantel del conjunto inglés tras su participación en la Copa del Mundo

Los jugadores del equipo inglés, en el que se encuentra el argentino Marcos Senesi, felicitaron al español que se consagró campeón del mundo con su selección

Guardar

A casi un mes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva Jersey que terminó coronando como campeón a la selección de Luis de la Fuente, el Tottenham de Inglaterra recibió con honores a uno de los jugadores que participó de aquel partido que se definió en el tiempo extra gracias a un gol de Ferrán Torres.

“El regreso de un campeón”, titularon los Spurs en su cuenta de redes sociales junto al video del pasillo que le realizó el plantel al defensor español Pedro Porro, en reconocimiento por el primer puesto conseguido con La Roja en los Estados Unidos. El lateral derecho saludó uno a uno a sus compañeros y agradeció el gesto. “Es especial verlos a todos aquí luego de la Copa del Mundo. Lo más importante es esta conexión, esta familia. Les agradezco a todos y vamos por todo este año”, expresó el jugador de 26 años nacido en Badajoz.

PUBLICIDAD

En el medio de los abrazos a los jugadores del plantel del Tottenham sobresalió el que se dio con Marcos Senesi, defensor argentino que participó de la final del Mundial y que es uno de los flamantes refuerzos del equipo tras su llegada desde el Bournemouth. La reacción del entrerriano fue cordial y saludó con el debido respeto a Pedro Porro, a quien enfrentó aquel 19 de julio. Quien no estuvo en la bienvenida al español fue Cristian Cuti Romero, ya que fue transferido al Atlético de Madrid en las últimas horas.

Los jugadores del Tottenham recibieron a Pedro Porro, campeón con la selección de España en el Mundial 2026. Allí estaba el argentino Marcos Senesi, quien lo saludó con respeto
Los jugadores del Tottenham recibieron a Pedro Porro, campeón con la selección de España en el Mundial 2026. Allí estaba el argentino Marcos Senesi, quien lo saludó con respeto (Tottenham)

El club inglés, en su web oficial, compartió algunas imágenes del regreso de Porro junto al plantel luego de la licencia que le concedió el cuerpo técnico por su participación hasta el final en la Copa del Mundo. “Recibió una bienvenida digna de un campeón del mundo a su regreso a Hotspur Way el jueves por la mañana. El internacional español se reincorporó a los entrenamientos para comenzar la pretemporada por primera vez desde que ganó el Mundial de 2026″, se detalla.

PUBLICIDAD

Pedro Porro fue titular en cinco de los siete partidos de su selección en el torneo, incluyendo todos los encuentros de la fase eliminatoria, y brilló con España ayudando a superar a Austria, Portugal, Bélgica, Francia y, finalmente, a Argentina en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey.

Pedro Porro saluda a sus compañeros en el predio del Tottenham
Pedro Porro saluda a sus compañeros en el predio del Tottenham

El lateral incluso marcó sus dos primeros goles internacionales durante el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, estrenando su cuenta goleadora contra Austria antes de anotar un golazo en las semifinales contra Francia, agregó el sitio del Tottenham. “Ahora, como campeón del mundo —el cuarto jugador en nuestra historia en levantar el trofeo estando registrado en el club—, el jugador de 26 años recibió un pasillo de honor por parte de sus compañeros, entrenadores y personal, tanto jugadores como no jugadores, que se alinearon para saludarlo en Hotspur Way”, concluyeron.

Tottenham viene de disputar cinco partidos amistosos en los cuales no perdió con 4 victorias (MK Dons, Auckland Football, Sydney y Chelsea) y un empate ante el Getafe. El próximo 22 de agosto, el conjunto que dirige Roberto De Zerbi debutará ante el Brentford por la Premier League.

Temas Relacionados

Pedro PorroTottenhamMarcos SenesiMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los dos principales candidatos a reemplazar a Gustavo Quinteros como técnico de Independiente

La dirigencia resolvió la rescisión del contrato del entrenador tras el 0-4 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. La alternativa de una dupla interina

Quiénes son los dos principales candidatos a reemplazar a Gustavo Quinteros como técnico de Independiente

El Tribunal de Disciplina confirmó la sanción a Maravilla Martínez: se perderá el clásico de Racing ante Boca

El delantero fue castigado tras el codazo a Kevin Gutiérrez ante Argentinos Juniors, una jugada que el árbitro Pablo Dóvalo sancionó con la roja directa tras revisar el VAR. La Academia evalúa apelar para reducir la pena

El Tribunal de Disciplina confirmó la sanción a Maravilla Martínez: se perderá el clásico de Racing ante Boca

Franco Colapinto, cada vez más cerca de seguir con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se daría el anuncio

Se termina el receso de verano en la Máxima y son horas clave para la definición del futuro del argentino con el equipo francés. Los detalles

Franco Colapinto, cada vez más cerca de seguir con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se daría el anuncio

Le ganó dos finales a la selección argentina, fue multicampeón en Europa y anunció su retiro a los 39 años

“Me voy vacío, entregué todo lo que tenía”, dijo el mediocampista al anunciar que la temporada 2026 será la última de su carrera profesional tras más de dos décadas en el fútbol

Le ganó dos finales a la selección argentina, fue multicampeón en Europa y anunció su retiro a los 39 años

Terence Crawford reapareció en el gimnasio y su entrenador reveló la verdadera razón detrás de su presencia

Con 42 victorias y una marca invicta, el excampeón sorprendió al reaparecer junto al supermediano Lester Martínez, y Brian McIntyre salió a explicar qué hay en juego

Terence Crawford reapareció en el gimnasio y su entrenador reveló la verdadera razón detrás de su presencia

MALDITOS NERDS

Moomin: Midsummer Madness presenta tráiler y confirma su estreno en otoño de 2026

Moomin: Midsummer Madness presenta tráiler y confirma su estreno en otoño de 2026

Vonder Games presenta ‘Aether Wizard Life’, un simulador mágico para 2028

Sam Barlow y Brandon Cronenberg llevarán ‘Precognition’ a consolas y PC en 2028

Sony anuncia ‘Ghost of Yotei: Complete Edition’ con expansión y modo roguelike

King Art Games retrasa ‘Warhammer 40,000: Dawn of War IV’ hasta diciembre

ENTRETENIMIENTO

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Millonaria china pagó por protagonizar su propia serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

Matthew McConaughey y la razón por la que rechazó interpretar a Joel en ‘The Last of Us’

Lentes de sol y una peluca para no ser reconocida: así disfruta Nicole Kidman las fiestas en Ibiza

Tomó esteroides y bebió alcohol todos los días sin entrenar: así le fue en su primera competencia de culturismo

INFOBAE AMÉRICA

Del terreno al ciberespacio: Panamá prueba su capacidad de respuesta ante amenazas contra el Canal

Del terreno al ciberespacio: Panamá prueba su capacidad de respuesta ante amenazas contra el Canal

Honduras: no descartan pedir carnet de vacunación al matricular estudiantes

De la foto a la incertidumbre: Desaparece turista costarricense en el Parque Nacional Chirripó

Héctor Ordóñez asume como ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno de Nasry Asfura

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática