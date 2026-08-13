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Honduras: no descartan pedir carnet de vacunación al matricular estudiantes

La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, informó que se trabaja con el Congreso Nacional en la reglamentación de la Ley de Vacunas

La tosferina deja 17 muertes infantiles y las autoridades vinculan los casos a falta de inmunización.
La tosferina deja 17 muertes infantiles y las autoridades vinculan los casos a falta de inmunización.
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La prevención de enfermedades volvió a ocupar un lugar prioritario en Honduras ante la presencia de casos de sarampión y el registro de muertes infantiles relacionadas con la tosferina.

Las autoridades sanitarias buscan involucrar al sistema educativo en la verificación del esquema de vacunación de los estudiantes, sin que el carnet se convierta en una barrera para la matrícula.

La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Odalys García, explicó que una de las acciones que se busca implementar, una vez que avance la reglamentación de la Ley de Vacunas, consiste en que la Secretaría de Educación solicite a los padres o encargados el carnet de vacunación de los menores al momento de matricularlos.

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La funcionaria señaló que la vacunación tiene carácter obligatorio en Honduras, pero indicó que todavía se trabaja en los mecanismos que permitan aplicar de manera efectiva las disposiciones de la legislación. Para ello, Salud mantiene reuniones con el Congreso Nacional para avanzar en la reglamentación y establecer una participación más activa del sistema educativo.

La intención, según Odalys García, no es crear un mecanismo que deje fuera de las aulas a los menores que tengan incompleto su esquema de inmunización. Se pretende identificar a los estudiantes que necesiten completar sus vacunas y facilitar que reciban la protección correspondiente..

La Ley de Vacunas de Honduras ya contempla disposiciones relacionadas con la presentación del carnet. El artículo 18 establece que los menores de 18 años que ingresen a instituciones educativas deben presentarlo para su verificación. A su vez, el artículo 31 dispone que los establecimientos educativos públicos y privados deben requerir este documento, pero establece expresamente que la falta de presentación del carnet no constituye un impedimento para aceptar al estudiante.

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Preocupación por falta de vacunación

La normativa también establece que cuando un estudiante no cuente con el carnet, el centro educativo debe orientarlo hacia el establecimiento de salud público más cercano para obtenerlo. Además, las instituciones educativas deben mantener información sobre el estado de vacunación de sus alumnos, que puede ser requerida por la Secretaría de Salud.

Las autoridades atribuyeron la baja cobertura de vacunación a la escasa asistencia y a la desinformación y desconfianza sobre las vacunas.
Las autoridades atribuyeron la baja cobertura de vacunación a la escasa asistencia y a la desinformación y desconfianza sobre las vacunas.

El sarampión representa una de las principales preocupaciones para las autoridades sanitarias. García advirtió sobre el riesgo que representa la circulación del virus en países de la región, particularmente debido al movimiento constante de personas entre Honduras y Guatemala.

La situación adquiere mayor relevancia debido a que Honduras había mantenido durante años una situación favorable respecto de esta enfermedad. De acuerdo con las declaraciones de la directora del PAI difundidas este jueves, el país ya contabiliza 13 casos confirmados de sarampión.

La posibilidad de que el virus continúe ingresando al territorio hondureño aumenta la importancia de mantener altas coberturas de vacunación, especialmente entre niños y adolescentes que permanecen buena parte del tiempo en espacios colectivos como las escuelas.

La propia Ley de Vacunas contempla la vacunación extraordinaria cuando existe peligro de introducción de enfermedades transmisibles al país, así como ante brotes epidémicos o la reaparición de enfermedades que habían sido controladas o erradicadas.

En junio de 2026, la Organización Panamericana de la Salud informó que el PAI estaba desarrollando un proceso nacional de fortalecimiento de las capacidades de vacunación y microplanificación, con el objetivo de mejorar las coberturas en las diferentes regiones sanitarias del país.

También preocupa la tosferina

La tosferina es otro de los padecimientos que ha generado alarma entre las autoridades. García informó que 17 niños han muerto a causa de esta enfermedad y relacionó los casos con menores que no contaban con las vacunas correspondientes, así como con madres que tampoco estaban inmunizadas.

La cifra de menores fallecidos por tosferina en el país asciende a 13, según reportes recientes de las autoridades sanitarias de Honduras.
La cifra de menores fallecidos por tosferina en el país asciende a 13, según reportes recientes de las autoridades sanitarias de Honduras.

En el caso de las escuelas, esta protección adquiere especial importancia debido a la concentración de estudiantes en espacios donde las enfermedades respiratorias y otras infecciones pueden propagarse con mayor facilidad.

Educación y prevención

Para las autoridades sanitarias, la participación de Educación permitiría detectar con mayor facilidad a los estudiantes que tienen dosis pendientes y promover su actualización.

La idea no se limita a revisar documentos durante el proceso de matrícula. El objetivo es que el sistema educativo contribuya a identificar posibles brechas de vacunación y facilite que los menores sean remitidos a los servicios de salud correspondientes.

La Secretaría de Salud también ha avanzado en la modernización del registro de inmunizaciones.

Un acuerdo publicado en 2026 establece el Sistema Nacional de Vacunación como sistema oficial de registro digital para las actividades de vacunación y plantea su articulación con los sistemas de información de la Secretaría de Salud.

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