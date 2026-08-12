Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Sentida y conmovedora carta de Messi tras la muerte de su papá: “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”

El futbolista de 39 años compartió el mensaje en sus redes sociales tras llegar a Miami

La carta de Messi a su padre Jorge
La foto que eligió Lionel Messi para compartir la carta para recordar a su padre Jorge, quien falleció el sábado a los 68 años
Guardar

Lionel Messi decidió difundir una sentida carta en sus redes sociales dirigida a su padre Jorge, quien murió el último sábado a los 68 años en Rosario. El futbolista de 39 años, quien permaneció en su ciudad natal hasta el martes a la noche en la compañía de su familia, compartió el mensaje en su perfil de Instagram tras retornar a Miami.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, fue el inicio del conmovedor texto que el capitán de la selección argentina subió a su cuenta oficial.

PUBLICIDAD

Tanto me pedias que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, expresó sobre la situación que atravesó su padre Jorge mientras él lideraba al equipo argentino a la final del Mundial 2026.

El capitán argentino, que terminó el Mundial con 8 goles y 4 asistencias, había tenido un particular festejo durante el primer partido de la fase de grupos con Argelia. Entre lágrimas, Leo miró a la cámara y con el puño cerrado dijo “te amo”. Cuando le preguntaron luego del encuentro por el tema, evitó dar precisiones pero reconoció que era por una “cuestión totalmente ajena a lo deportivo” y que había pasado días “complicados”.

PUBLICIDAD

En este mensaje dirigido a su papá a cuatro días de su partida física, el futbolista de 39 años reveló lo que transitó a lo largo de la cita deportiva por la situación de su padre. “Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, expresó en el posteo que realizó en su perfil oficial de Instagram seguido por más de 515 millones de personas.

Entre sus palabras, el actual jugador del Inter Miami planteó una pregunta sobre su futuro en el fútbol profesional tras la muerte de un padre que lo acompañó y apuntaló en su carrera desde el primer día: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.

“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mi... Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, recordó.

Leo definió a Jorge como “papá, amigo y representante”, pero también remarcó el rol clave en todas esas facetas: “Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó su carta.

Texto de agradecimiento de Leo Messi superpuesto a una fotografía oscura con dos figuras masculinas borrosas
El mensaje que Messi compartió en sus redes agradeciendo el respeto y la enorme consideración que tuvo la gente

Luego, en una Storie de su cuenta de Instagram, el capitán de la Selección también le dejó un mensaje al pueblo argentino que lo acompañó en su dolor durante estas horas: “Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”.

Noticia en desarrollo...

LA CARTA COMPLETA DE LIONEL MESSI

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedias que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mi...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.

La carta de Messi a su padre Jorge
La carta de Messi a su padre Jorge

Temas Relacionados

Lionel MessiJorge Messi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Tiene que tener más respeto por el referí”: la insólita expulsión del Patón Guzmán tras empujar al árbitro

Ocurrió sobre el final del partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps por Leagues Cup

“Tiene que tener más respeto por el referí”: la insólita expulsión del Patón Guzmán tras empujar al árbitro

Estalló el escándalo entre Memphis Depay y Corinthians tras la finalización del contrato: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”

El delantero holandés publicó un comunicado tras el anuncio del club brasileño en la previa al duelo por Copa Libertadores frente a Rosario Central

Estalló el escándalo entre Memphis Depay y Corinthians tras la finalización del contrato: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”

Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid tras cuatro años y protagonizó una curiosa presentación en Roma

El lateral derecho se marchó del club español y firmó en la entidad italiana

Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid tras cuatro años y protagonizó una curiosa presentación en Roma

Cabeceó a un rival, quedó con una impactante secuela en su rostro y es duda para jugar el clásico de La Plata

El futbolista uruguayo Tiago Palacios sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras impactar contra Jhojan Valencia

Cabeceó a un rival, quedó con una impactante secuela en su rostro y es duda para jugar el clásico de La Plata

Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero del Manchester City: “Llegué para defender al mejor club del mundo”

El arquero de 34 años se sumó al equipo inglés procedente del Olympique de Marsella y será el tercer argentino en la Premier League

Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero del Manchester City: “Llegué para defender al mejor club del mundo”

MALDITOS NERDS

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

‘Big Walk’ supera el millón de copias vendidas en sus primeros seis días

Sonic y Green Hill llegarán a Fortnite el 20 de agosto con la temporada Override

El productor de P-Studio quiere remakes de ‘Persona’ y ‘Persona 2′

ENTRETENIMIENTO

Cate Blanchett reflexionó sobre el liderazgo femenino y la desigualdad salarial: “No somos perfectas, pero estamos bastante cerca”

Cate Blanchett reflexionó sobre el liderazgo femenino y la desigualdad salarial: “No somos perfectas, pero estamos bastante cerca”

La historia detrás de la película independiente que marcó el regreso de Matthew McConaughey a la actuación después de cinco años

Taron Egerton habla de su padre por primera vez y revela por qué dejaron de verse

Julie Andrews habla sobre el futuro de su papel en ‘El diario de la princesa 3′

Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en un cómic especial

INFOBAE AMÉRICA

Punta Cana, el motor turístico dominicano, suma un enlace con Montevideo: Uruguay tendrá vuelos directos en 2027

Punta Cana, el motor turístico dominicano, suma un enlace con Montevideo: Uruguay tendrá vuelos directos en 2027

Panamá cuenta con $5,6 millones para promover este año las oportunidades de la población con discapacidad

Uruguay prevé hasta 25.000 desplazados por el fenómeno El Niño y gestionó créditos por 750 millones de dólares

Un rayo impacta una prisión en este estado de EE. UU. y deja 16 personas hospitalizadas durante una tormenta

Mary Wollstonecraft, filósofa inglesa: “Es la justicia, no la caridad, lo que falta en el mundo”