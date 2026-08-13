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Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

El Consejo de Gobierno ratificó siete nuevos embajadores que representarán a Costa Rica en distintos países, entre ellos cuatro figuras de designación política que ocuparon cargos durante la administración de Rodrigo Chaves

El Gobierno de Laura Fernández Delgado ratificó siete nuevos embajadores, entre ellos cuatro figuras provenientes de la política, además de anunciar cambios en representaciones ante organismos internacionales y en los viceministerios de la Cancillería. (Imagen ilustrativa Infobae)
El Gobierno de Laura Fernández Delgado ratificó siete nuevos embajadores, entre ellos cuatro figuras provenientes de la política, además de anunciar cambios en representaciones ante organismos internacionales y en los viceministerios de la Cancillería. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La nueva representación diplomática incluye a la exvicepresidenta y exministra de Salud Mary Munive, la exministra de la Condición de la Mujer Cindy Quesada, así como los exdiputados Jorge Rojas y Horacio Alvarado, quienes asumirán funciones en Italia, Perú, Honduras y Guatemala, respectivamente.

Los nombramientos generan especial atención debido a que cuatro de los siete nuevos embajadores no cuentan con carrera diplomática, según la información difundida sobre las designaciones.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Gobierno, que también ratificó a tres funcionarios pertenecientes al servicio diplomático de carrera: Carlos Manuel Lizano Arce, como embajador en Alemania; Istvan Ulises Alfaro Solano, en Argentina; y Charles Salvador Hernández Viales, en Brasil.

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La Cancillería defendió la selección de los representantes y aseguró que las personas designadas “cumplen los requisitos de idoneidad, experiencia profesional y trayectoria para fortalecer la estrategia internacional de Costa Rica y su trabajo con socios clave”.

Dos exdiputados que votaron a favor de mantener la inmunidad de Chaves

Entre los nuevos nombramientos sobresalen los casos de Horacio Alvarado Bogantes y Jorge Rojas López, ambos exdiputados que ocuparon sus curules durante el periodo legislativo anterior.

Alvarado, quien perteneció al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), será el nuevo embajador de Costa Rica en Guatemala.

Durante su paso por la Asamblea Legislativa, el exdiputado fue uno de los legisladores que votó en contra de levantar la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves.

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Su posición se produjo en dos procesos distintos que buscaban permitir que el mandatario enfrentara investigaciones judiciales.

Uno de ellos correspondía al caso conocido como BCIE-Cariñitos, relacionado con una acusación por el presunto delito de concusión. El segundo estaba relacionado con una investigación por presunta beligerancia política.

En ambos casos, Alvarado se opuso al levantamiento del fuero presidencial.

El exdiputado Horacio Alvarado, del PUSC, será embajador en Guatemala. Durante su paso por la Asamblea Legislativa votó contra levantar la inmunidad al entonces presidente Rodrigo Chaves. Crédito: Asamblea Legislativa
El exdiputado Horacio Alvarado, del PUSC, será embajador en Guatemala. Durante su paso por la Asamblea Legislativa votó contra levantar la inmunidad al entonces presidente Rodrigo Chaves. Crédito: Asamblea Legislativa

El otro exlegislador que ahora ocupará una embajada es Jorge Rojas López, quien perteneció a la antigua fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Rojas será el representante diplomático de Costa Rica en Honduras.

Durante la anterior legislatura, el exdiputado también votó en contra de levantar la inmunidad a Chaves en los procesos que involucraban al entonces mandatario.

Las designaciones adquieren relevancia política porque ambos exlegisladores ahora asumirán funciones de representación internacional para el Estado costarricense bajo la administración de la presidenta Laura Fernández Delgado.

Jorge Rojas, exdiputado de la antigua fracción oficialista, asumirá la embajada de Costa Rica en Honduras tras su paso por el Congreso. Crédito: Asamblea Legislativa
Jorge Rojas, exdiputado de la antigua fracción oficialista, asumirá la embajada de Costa Rica en Honduras tras su paso por el Congreso. Crédito: Asamblea Legislativa

Exfuncionarias de la administración Chaves también llegan a embajadas

La lista de nombramientos políticos incluye además a dos figuras que ocuparon puestos de alto nivel durante la administración anterior.

Mary Munive Angermüller, quien fue vicepresidenta de la República y ministra de Salud durante el gobierno de Rodrigo Chaves, asumirá como embajadora de Costa Rica en Italia.

Munive ocupó simultáneamente ambos cargos durante parte de la administración anterior y ahora pasará de la gestión política nacional a representar al país en una de las principales economías de Europa.

Mary Munive, exvicepresidenta y exministra de Salud durante el gobierno de Rodrigo Chaves, fue designada como nueva embajadora de Costa Rica en Italia.
Mary Munive, exvicepresidenta y exministra de Salud durante el gobierno de Rodrigo Chaves, fue designada como nueva embajadora de Costa Rica en Italia.

La otra designación corresponde a Cindy Quesada Hernández, exministra de la Condición de la Mujer y expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Quesada será la nueva embajadora de Costa Rica en Perú.

Su paso por el Inamu estuvo marcado por cuestionamientos relacionados con los requisitos académicos para ocupar la presidencia ejecutiva de la institución. Ahora, la exfuncionaria asumirá una nueva responsabilidad dentro del servicio exterior costarricense.

A diferencia de los tres embajadores de carrera anunciados este miércoles, Munive, Quesada, Rojas y Alvarado llegan a sus nuevos puestos desde la actividad política y la administración pública, sin pertenecer al escalafón diplomático de carrera.

Cindy Quesada, exministra de la Condición de la Mujer y expresidenta ejecutiva del Inamu, fue designada como embajadora de Costa Rica en Perú. Cortesía: SICA
Cindy Quesada, exministra de la Condición de la Mujer y expresidenta ejecutiva del Inamu, fue designada como embajadora de Costa Rica en Perú. Cortesía: SICA

Tres embajadores de carrera

Junto con los nombramientos políticos, el Gobierno ratificó a tres funcionarios que sí pertenecen al servicio diplomático.

Carlos Manuel Lizano Arce será embajador en Alemania; Istvan Ulises Alfaro Solano asumirá la representación en Argentina, mientras que Charles Salvador Hernández Viales estará al frente de la embajada de Costa Rica en Brasil.

El Ejecutivo también anunció cambios en otras posiciones de representación internacional.

Las embajadoras de carrera Eugenia Gutiérrez, Andrea Arroyo y Ana Lorena Villalobos asumirán como representantes permanentes alternas ante organismos multilaterales.

Gutiérrez será designada ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra; Arroyo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Villalobos ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

Estos movimientos buscan reforzar la presencia de Costa Rica en organismos internacionales y en algunas de sus principales relaciones bilaterales.

También cambian los vicecancilleres

El Consejo de Gobierno aprovechó la sesión para anunciar además cambios en la estructura superior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Alexander Peñaranda fue designado como nuevo viceministro de Asuntos Bilaterales y Cooperación, mientras que Adriana Bolaños ocupará el Viceministerio de Asuntos Multilaterales.

Los movimientos forman parte de la reorganización de la política exterior de la administración de Laura Fernández Delgado, que inició funciones con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales del país.

La Cancillería informó además que todavía existen 10 solicitudes de beneplácito para nuevos embajadores que se encuentran en trámite ante los países correspondientes.

Esto significa que la lista de representantes diplomáticos de la administración Fernández Delgado todavía podría ampliarse en las próximas semanas, conforme los gobiernos de los países de destino otorguen las respectivas autorizaciones.

Con los nombramientos anunciados este miércoles, el Gobierno avanza en la conformación de su equipo diplomático y combina funcionarios de carrera con figuras provenientes de la política y la administración pública.

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