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Un surfista de Mar del Plata murió en la Isla de Pascua luego de sufrir un accidente con su tabla en mar chileno

Gonzalo Balado, argentino de 40 años, estaba practicando el deporte en una zona rocosa y de grandes olas. Hace años que vivía en ese lugar junto a su pareja

Gonzalo Balado, un surfista de Mar del Plata, murió en la Isla de Pascua tras sufrir una emergencia en el mar chileno mientras practicaba surf
Gonzalo Balado, un surfista de Mar del Plata, murió en la Isla de Pascua tras sufrir una emergencia en el mar chileno mientras practicaba surf
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Gonzalo Balado, un surfista de Mar del Plata de 40 años que había construido su vida en Rapa Nui, Chile, murió el martes tras sufrir una emergencia en el mar mientras practicaba el deporte en una zona de grandes olas con presencia de rocas. Dos compañeros que se encontraban junto a él lograron ser rescatados y se encuentran en buen estado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.30 del martes cuando Balado, quien era conocido entre la comunidad isleña como “El Che” o “Gonchi”, estaba en el agua con otras dos personas.

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Según el medio marplatense La Capital, la Gobernación Marítima de Hanga Roa informó que el hombre tuvo un inconveniente durante una maniobra en la rompiente en el momento en que los tres surfistas se disponían a terminar la jornada.

El accidente ocurrió en Rapa Nui en una zona de grandes olas y rocas cuando Gonzalo Balado surfeaba con otras dos personas
El accidente ocurrió en Rapa Nui en una zona de grandes olas y rocas cuando Gonzalo Balado surfeaba con otras dos personas

El aviso de la emergencia llegó a través del número de emergencias marítimas 137, luego de que el hospital local reportara que un adulto se estaba ahogando. La Armada de Chile despachó de inmediato una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua.

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Cuando los efectivos llegaron al lugar, Balado ya había sido sacado del agua por sus propios compañeros. Trasladado en ambulancia al Hospital de Rapa Nui, los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente 40 minutos sin éxito. La causa preliminar del deceso fue determinada como asfixia por sumersión.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que ordenó la realización de peritajes a cargo de la Policía de Investigaciones.

La Gobernación Marítima precisó que al momento de la emergencia no existían avisos especiales por condiciones meteorológicas adversas, marejadas ni mal tiempo. Aun así, las autoridades marítimas reiteraron el llamado al autocuidado durante la práctica de deportes en el mar, con énfasis en que la ausencia de alertas climáticas no elimina los riesgos propios de este tipo de actividades.

Balado junto a Yamileth Pasmiño, su pareja
Balado junto a Yamileth Pasmiño, su pareja

Balado llevaba varios años radicado en la isla. Allí había construido una vida cotidiana que combinaba su pasión por el surf con el trabajo en gastronomía: junto a su pareja, tenía un pequeño restaurante.

El delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Mai Teao, describió al marplatense como un integrante reconocido de la comunidad surfera local: “Le decíamos ‘Che’, un surfista de grandes olas. Es un enamorado del surf acá”. Según el funcionario, Balado se dedicaba a la cocina durante el día y aprovechaba las tardes y los fines de semana libres para lanzarse a las olas de Isla de Pascua.

La muerte del argentino generó repercusión entre los habitantes de la isla, especialmente entre quienes compartían con él la afición por el surf. La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui confirmó que se encuentra evaluando la eventual repatriación de sus restos a Argentina, en coordinación con su familia, indicó 0223, otro medio de Mar del Plata.

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades de la isla se comunicaron con la madre de Balado, quien reside en el país y tiene previsto viajar a Rapa Nui para reunirse con los allegados de su hijo y realizar los trámites correspondientes.

La decisión sobre el lugar del funeral todavía no está tomada. Las autoridades explicaron que la familia deberá resolver si el sepelio se realiza en la propia isla, donde el marplatense había echado raíces durante los últimos años, o si sus restos serán trasladados a Argentina. “Estamos apoyando a toda la familia y las gestiones posibles para que puedan hacer su funeral como corresponde. Creo que lo van a decidir, si va a ser acá en Pascua o regresar, cuando ya esté la familia acá”, indicaron las autoridades locales.

Un hombre de Mar del Plata murió en Chile luego de sufrir un accidente en el mar cuando surfeaba
Los posteos de Yamileth Pasmiño, pareja de Balado, tras su muerte

El resto de la familia de Balado reside en Argentina. Su pareja, Yamileth Pasmiño, con quien compartía tanto el hogar como el emprendimiento gastronómico, permanece en la isla. Las autoridades de Rapa Nui se mantienen en contacto con los familiares para coordinar los pasos a seguir respecto de los restos del surfista.

Pasmiño compartió dos historias en su cuenta de Instagram en recuerdo de su novio. En la primera le dedicó un sentido mensaje: “Que privilegio ser amada por vos, te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano. ¡Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros! Eso no lo hace cualquiera”.

Luego, en cuanto a su despedida, escribió: “¡Estaremos honrando a Gon con parrilla, fuego, fernet, videos de surf, sus hermanos y familia como a él le gustaría! Cualquier persona que quiera pasar a compartir es bienvenida”.

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