Franco Colapinto alcanzó una marca histórica en la Fórmula 1: el dato que lo distingue

Franco Colapinto sigue logrando marcas en la F1 (REUTERS/Marton Monus)

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Franco Colapinto se convirtió en el undécimo piloto con más carreras consecutivas terminadas en la historia de la Fórmula 1, una racha de 28 competencias que arrancó en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025, el día que debutó con Alpine, y extendió hasta Hungría, este domingo, donde el argentino de 23 años cruzó la meta en el puesto 15 al volante de su A526 de la escudería francesa.

El dato fue aportado por el sitio Big Data F1, que monitorea las estadísticas de la Máxima. La estadística considera únicamente las carreras en las que un piloto tomó la largada, motivo por el cual no se contabiliza el Gran Premio de Gran Bretaña 2025: en esa ocasión, Franco Colapinto no pudo tomar la salida por fallas mecánicas en su Alpine A525. Con esa aclaración, el bonaerense suma 28 largadas y 28 llegadas a la bandera de cuadros en carreras dominicales (no se cuentan las Sprint sabatinas), una consistencia que pocos pilotos lograron en toda la historia del campeonato.

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En la lista de los diez que lo superan aparecen nombres de distintas generaciones. Lewis Hamilton encabeza el registro con 62 carreras consecutivas terminadas entre Gran Bretaña 2018 y Países Bajos 2021. Le siguen Oscar Piastri (44, entre México 2023 e Italia 2025), Max Verstappen (43, entre Emilia Romaña 2022 y Arabia Saudita 2024), George Russell (40, entre Hungría 2024 y Miami 2026), Kimi Räikkönen (38, entre Hungría 2009 y Hungría 2013), Daniel Ricciardo (34, entre Estiria 2020 y México 2021), Nick Heidfeld (33, entre China 2007 e Italia 2009), Carlos Sainz (31, entre Eifel 2020 y Arabia Saudita 2022), y tanto Fernando Alonso como Charles Leclerc con 29 cada uno —el español entre China 2013 y Bélgica 2014, el monegasco entre España 2024 y Hungría 2025—.

Aunque en esta estadística vale aclarar que figuran pilotos de los últimos 20 años debido al incremento de los calendarios en ese plazo. Por caso, el actual de 24 eventos es el más extenso de la historia. Al haber más carreras, hay más posibilidades de llegar a este tipo de marcas.

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La estadística de Big Data F1

El corredor pilarense comparte el puesto 11 con Esteban Ocon, también en 28 carreras consecutivas terminadas, con una racha idéntica que va de Mónaco 2025 a Hungría 2026.

Detrás de la estadística hay una filosofía concreta de trabajo: cuidar el auto, evitar daños y no desperdiciar recursos es un principio básico en el automovilismo de alto nivel, y en la Fórmula 1 esa premisa adquiere una dimensión económica aún mayor. Colapinto terminó las 28 carreras dominicales que inició con Alpine entre 2025 (17) y 2026 (11), y ese número lo ubica, además, como el tercer piloto con más vueltas en carrera en la temporada 2026: lleva 621, por detrás de las 629 de Hamilton y las 624 de Kimi Antonelli, actual líder del campeonato con 219 puntos.

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La regularidad del corredor de Pilar contrasta con los resultados de las últimas fechas, en las que el rendimiento del Alpine lo alejó de la zona de puntos. En Hungría, Colapinto largó desde el puesto 13, ganó dos posiciones en los primeros metros y luego quedó atrapado en el tráfico. Fue el único piloto de la grilla que no realizó un cambio de neumáticos durante la carrera, lo que no le alcanzó para mejorar su posición final.

Franco Colapinto completa el top del acumulado del Power Rankings en 2025

La carrera en el Hungaroring tuvo como ganador a Lando Norris (McLaren), que obtuvo su primera victoria de la temporada 2026 por delante de Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes), que sigue liderando el campeonato.

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En ese contexto, el Power Rankings de la Fórmula 1 —en el que un panel de cinco jueces evalúa el desempeño de cada piloto a lo largo del fin de semana, con independencia de la maquinaria— ubicó a Colapinto en el décimo lugar de la clasificación general de la temporada. El sistema promedia las calificaciones individuales de cada Gran Premio para construir una tabla acumulada, y el argentino figura con un promedio de 6,1 en el año. En Hungría, el panel le asignó un 5 sobre 10 por un fin de semana que quedó lejos de su nivel habitual.

Franco Colapinto aún no se toma vacaciones y forma parte de los tests de Pirelli en Hungría con los neumáticos que se usarán en 2027. Este martes fue el más rápido y cerrará su actividad el miércoles. Luego se tomará unos 3/4 días de descanso y dos semanas más tarde afrontará una preparación física y entrenamiento en simulador.

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