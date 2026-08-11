El retoque estético de Alexis Mac Allister tras el Mundial que generó un divertido momento en su vuelta a Liverpool: “Funcionó rápido”

(Instagram)

Guardar

Después del subcampeonato en el Mundial y de tomarse unas vacaciones en familia, Alexis Mac Allister volvió a Inglaterra para sumarse al Liverpool de cara a la nueva temporada y su nuevo look sorprendió a sus compañeros. El futbolista de la selección argentina se realizó un implante capilar dos semanas después de jugar la final de la Copa del Mundo e ironizó en su vuelta al club.

“De vuelta al entrenamiento. El implante funcionó rápido, estamos iguales, Dominik Szoboszla”, bromeó el jugador surgido en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors contra la figura de Hungría en una serie de fotos que subió a su cuenta de Instagram. Es más, Mac Allister se animó a publicar una imagen generada con IA en la que se lo puede ver con un corte de pelo al estilo que usa la estrella húngara del conjunto de Anfield.

PUBLICIDAD

Hace algunas semanas, se conocieron detalles del procedimiento que realizó Alexis en un centro especializado de Buenos Aires y que estuvo a cargo de los doctores Mariano Calero y Bruno Szyferman. “La confianza de un deportista de élite refleja el compromiso, la experiencia y la dedicación con la que trabajamos cada día”, dijo el primero de los dos médicos. Antes que el espacio donde se hizo el retoque confirmara la intervención que se hizo el jugador con pasado en Boca Juniors, fue el propio Mac Allister quien contó sobre su cambio de look.

La foto generada con IA que publicó Mac Allister tras su regreso al Liverpool (Instagram)

“Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada. Dije que lo hice por mi viejo, pero me parece que es más por mi hija”, expresó el número 10 del Liverpool en una charla con AFA Studio tras uno de los partidos amistosos que jugó la Selección en La Bombonera a modo de despedida antes de disputar la Copa del Mundo en Norteamérica. “Estoy contento, siento que está mejor que antes. Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito... A ver si hay un canjecito”, agregó durante una entrevista distendida y anticipó lo que hizo en la previa de regresar al fútbol inglés.

PUBLICIDAD

“Maca is back”, publicó Liverpool en sus redes con la vuelta del argentino, que disfrutó de sus vacaciones con su pareja Ailén Cova y su hija en Turcas y Caicos, un destino del Caribe cercano a Bahamas. En su reencuentro en el club, el mediocampista saludó con un abrazo a Szoboszlai, con quien comparte posición, y también al sueco Alexander Isak, uno de los referentes del ataque de los Reds. Ya con ropa de tiempo libre del equipo, Mac Allister se dirigió al comedor y compartió mesa con el arquero brasileño Alisson Becker, que desayunaba en una de las mesas.

El jugador de la Selección se hizo un retoque en su pelo (Instagram)

Antes del comienzo de la nueva campaña de la Premier League, hay que recordar que el equipo sufrió un cambio de entrenador. Tras la salida de Arne Slot, Andoni Iraola llegó en su lugar y el club de Anfield buscará ser uno de los animadores del campeonato inglés y de la Champions League. A pocos días del inicio de la temporada oficial, el diario británico The Guardian informó que un consorcio encabezado por el fundador de Amazon y uno de los cinco hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, junto al cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, y el empresario Amit Bhatia alcanzaron un acuerdo para adquirir el 30% del club inglés por cerca de 1.350 millones de libras esterlinas (aproximadamente 1822 millones de dólares). La operación, como estableció el periódico, se encuentra en su fase final, a la espera de los últimos trámites administrativos.

PUBLICIDAD

El desembarco de estos magnates a la institución permitiría al equipo disponer de un presupuesto de fichajes que podría superar los 1.500 millones de libras en el mediano plazo, sujeto al crecimiento de ingresos y a los límites regulatorios de la Premier League y la UEFA. Según el diario The Sun, entre los nombres más relevantes se encuentra el de Bradley Barcola, atacante del Paris Saint-Germain, que exige una suma cercana a los 128 millones de libras para liberar al futbolista. Otro objetivo es el centrocampista Adam Scott, del Bournemouth, valuado en unas 80 millones de libras por su actual club.

Mac Allister y un cordial saludo con el capitán del Liverpool Virgil van Dijk (Instagram)