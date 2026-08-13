De la foto a la incertidumbre: Desaparece turista costarricense en el Parque Nacional Chirripó

Más de 45 rescatistas rastrean diferentes sectores del parque costarricense, empleando tecnología y brigadas especializadas, después de que el excursionista se adelantara a su grupo durante el ascenso (Cortesía: MaCo Contreras).

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El lunes 10 de agosto, las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) activaron los protocolos de emergencia tras reportarse la desaparición de Reinaldo Pineda Lizano, turista de 58 años, en el Parque Nacional Chirripó.

El director regional del SINAC, Ronald Chang, informó que el hombre es vecino de Moravia y se encontraba en una excursión en grupo, cuando se perdió el contacto visual tras adelantar a sus acompañantes en el sendero hacia la cumbre.

De acuerdo con declaraciones de Ronald Chang para TV Sur, el primer paso tras el reporte fue ejecutar la búsqueda inicial, enfocada en los alrededores del punto de última referencia, conocido como Las Morrenas. Esta etapa involucró a guardaparques y voluntarios locales.

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Al no obtener resultados positivos durante la noche del pasado lunes, el protocolo avanzó a la fase operativa formalmente donde han integrado a más de 45 personas y están distribuidas en sectores estratégicos del parque, como Ventisqueros, Cerro La Pirámide y Las Morrenas.

El SINAC y la Cruz Roja Costarricense coordinan tres patrullas principales, enfocadas en rastrear zonas de difícil acceso y gran visibilidad. La primera cubre el sector de Ventisqueros, que se extiende hasta el lago San Juan y la fila La Montura. El segundo grupo opera en el Cerro La Pirámide, considerado un mirador clave por su amplitud de visión sobre la parte alta del parque. El tercer equipo rastrea intensamente el área de Las Morrenas, último punto donde se avistó a Pineda Lizano.

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Reinaldo Pineda Lizano, un turista de 58 años, se encuentra desaparecido en el Parque Nacional Chirripó. Autoridades y cuerpos de rescate han activado un amplio operativo para dar con su paradero después de que se adelantara a su grupo durante una caminata.

Durante las últimas horas los equipos han peinado zonas como la cumbre del Chirripó, Cerro Ventisqueros y el Valle Los Conejos. El despliegue de recursos y personas busca cubrir los diferentes senderos y rutas posibles que pudo haber tomado el turista. La familia de Pineda Lizano mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, mientras las tareas de búsqueda se intensifican con la llegada de más brigadistas y tecnología.

El director regional del SINAC remarcó que el trabajo en anillos, partiendo desde el último punto conocido y extendiéndose por las posibles rutas, resulta clave para aumentar las probabilidades de éxito.

Hasta la mañana de hoy 13 de agosto, no se han reportado hallazgos. Las labores continuarán priorizando la luz natural y el uso de herramientas tecnológicas para acceder a las áreas más complejas del parque.

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El Parque Nacional Chirripó: un destino de alto riesgo y belleza natural

El Parque Nacional Chirripó, ubicado en la zona sur de Costa Rica, es reconocido por sus paisajes, su biodiversidad y el reto físico que representa para los senderistas. Cada año, miles de personas visitan este sitio para alcanzar la cima del Cerro Chirripó, el punto más alto del país con 3,821 metros sobre el nivel del mar. Los reglamentos establecen rutas y horarios específicos para reducir riesgos, pero la naturaleza del terreno y las condiciones climáticas pueden dificultar los recorridos.

La travesía de Pineda Lizano comenzó en compañía de un grupo de amigos, con quienes compartió una fotografía en Los Crestones, una de las formaciones rocosas más emblemáticas del parque. Según testimonios recogidos por el área de conservación La Amistad Pacífico, el turista, de carácter atlético y amante del senderismo, optó por adelantarse en el trayecto.

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Panorámica de Los Crestones, una de las formaciones emblemáticas del Parque Nacional Chirripó, zona clave en las labores de búsqueda del turista desaparecido (Cortesía: Tv Sur Pérez Zeledón).

El resto del grupo continuó la marcha, pero al regresar al albergue, ya en horas de la tarde, notificó a la administración sobre la ausencia de su compañero.

Por ahora, los equipos de rescate mantienen el compromiso de dedicar todos los recursos posibles hasta dar con el paradero de Reinaldo Pineda Lizano, mientras la familia y allegados mantienen la esperanza de su pronta localización.