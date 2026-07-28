Una playa “arriba” de un F1 y bromas con sus mecánicos: las perlitas de Colapinto, que fue el más rápido en los test en Hungría

Franco Colapinto en los tests de Pirelli en Hungría antes del receso de la Fórmula 1

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Franco Colapinto lideró este martes la primera jornada de test de neumáticos que Pirelli organizó en el Hungaroring, apenas 48 horas después de disputar allí el Gran Premio de Hungría. El piloto argentino de Alpine marcó el mejor tiempo del día con 1m20.371s y completó 128 vueltas -equivalentes a 561 kilómetros- en una sesión orientada al desarrollo de los compuestos que se utilizarán en la temporada 2027 de la Fórmula 1.

Como referencia de la cantidad de giros que dio el piloto argentino de 23 años, es casi el doble de duración de la carrera del domingo que fue a 70 rondas. Que la escudería de Enstone haya confiado en el bonaerense para estos ensayos es otra señal para su continuidad el año venidero, algo que está encaminado como anticipó Infobae.

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Las pruebas contaron con la participación de otros dos pilotos: Gabriel Bortoleto, al volante del Audi, y Jak Crawford, uno de los pilotos de reserva de Aston Martin. Bortoleto fue el más activo del día en términos de kilometraje: completó 141 giros (618 kilómetros) con un mejor registro de 1m20.813s. Crawford, por su parte, acumuló 136 rondas (596 kilómetros) y cerró la jornada con un tiempo de 1m24.598s. Colapinto fue el único de los tres en superar la barrera del 1m20 bajo, lo que lo dejó al frente de la tabla.

Franco Colapinto mostró la imagen de la playa sobre su cockpit en los tests de Pirelli en Hungría antes del receso de la Fórmula 1

El programa de trabajo fue exigente para los tres equipos. A lo largo de la jornada, los pilotos realizaron tandas de evaluación con distintas variantes del compuesto C3 (medio), seguidas de simulaciones de carrera para analizar el comportamiento y la degradación de las opciones más prometedoras. Colapinto y Bortoleto también trabajaron con versiones del C4 y el C5 (blando y súper blando) mediante simulaciones de clasificación y tandas de mayor kilometraje.

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Las condiciones ambientales añadieron una variable extra al trabajo técnico: la temperatura ambiente llegó a los 30°C y el asfalto alcanzó los 53°C, lo que permitió a Pirelli recopilar datos en un escenario de alta exigencia térmica.

Más allá del rendimiento en pista, Colapinto protagonizó un momento que se propagó rápidamente en las redes sociales. El piloto llegó a la sesión con humor -comentó que había tenido que levantarse a las 7 de la mañana para afrontar otra jornada de “vueltas, vueltas y vueltas”- mientras la mayoría de sus colegas ya disfrutaba del receso de mitad de temporada. Sus mecánicos decidieron seguirle la corriente: colocaron en el monitor donde habitualmente revisa la telemetría una imagen de una playa del Caribe, simulando que el argentino ya estaba en vacaciones. La imagen circuló entre sus seguidores y generó una amplia respuesta en redes. Y hubo otro divertido momento en el que uno de los mecánicos le quiso dar de comer en la boca, un momento que el propio Franco reprodujo en su cuenta de Instagram.

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Franco Colapinto se divirtió con los mecánicos de Alpine en los tests de Pirelli en Hungría antes del receso de la Fórmula 1

El contraste entre el descanso de los demás pilotos y la agenda de trabajo de Colapinto fue el eje de varias publicaciones que el propio piloto compartió durante la jornada. El día resultó productivo tanto en lo deportivo como en visibilidad para Alpine y para el propio piloto.

El contexto de estos test no es menor. Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría el domingo, una carrera en la que Alpine aún busca mejorar su posición en el campeonato de constructores. El trabajo en los test de Pirelli le permitió al equipo francés acumular kilómetros adicionales con su piloto y aportar datos al fabricante italiano para el desarrollo de los neumáticos de 2027, un proceso en el que cada vuelta cuenta.

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La segunda y última jornada de ensayos se disputará este miércoles en el Hungaroring. Solo Colapinto y Bortoleto volverán a salir a pista, con un programa similar al de este martes. Crawford no participará en esa segunda sesión.

Recién después de esa jornada el piloto argentino podrá comenzar sus vacaciones. Este medio pudo saber que se tomará 3/4 días y luego llevará a cabo un entrenamiento físico y de manejo en el simulador.

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La Fórmula 1 regresará a la actividad el 21 de agosto con las primeras prácticas del Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Para esa fecha, Alpine prevé presentar un paquete de mejoras técnicas en su monoplaza, con el objetivo de darle a Colapinto una herramienta más competitiva para la segunda mitad del campeonato.

FRANCO COLAPINTO EN LOS TESTS DE HUNGRÍA

Franco Colapinto en acción con su Alpine A526 (@francolapinto)

Se probaron los neumáticos de 2027 que serán homologados en septiembre (@francolapinto)

La pausa en el momento del almuerzo (@francolapinto)

El argentino fue el más rápido de la primera jornada (@francolapinto)

Franco dio 128 vueltas (@francolapinto)

El bonaerense le brinda su devolución a la gente de Pirelli (@francolapinto)

El pilarense se encamina a seguir como titular en 2027 (@francolapinto)

Colapinto fue 15º el domingo en Hungría debido a bordo de un Alpine escaso de competitividad (@francolapinto)