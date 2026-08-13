Cande Molfese recordó su separación de Gastón Soffritti tras las críticas por no ser madre con él: “No resisto el archivo”

Mientras atraviesa su primer embarazo, la actriz se sinceró acerca del final de su anterior relación (Video: TikTok)

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La noticia del embarazo de Cande Molfese trajo consigo algo que suele ocurrir en las redes: la memoria colectiva. Junto a los mensajes de felicitación por su primer embarazo junto a su pareja Joaquín, llegaron también los comentarios que recordaban su separación de Gastón Soffritti y el rumor que había circulado durante años sobre los motivos de esa ruptura. La actriz decidió no dejarlo pasar.

Lo hizo en un video de TikTok, en el tono cotidiano y sin filtros que caracteriza su presencia en esa plataforma. Estaba en su cocina, preparando panqueques, cuando se tomó un momento para hablar de las repercusiones que había generado el anuncio. El día anterior había sido difícil: una tarta que no le cayó bien al mediodía, dolor de panza, clase de yoga y cama a las nueve y media. Pero ese jueves se levantó temprano y con ganas de hablar.

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“No puedo parar de recibir mensajes hermosos, así que gracias. Estoy tan feliz, gente, ustedes no tienen idea”, arrancó. Pero enseguida fue al punto: “También recibo muchos mensajes de: ‘Che, ¿no era que vos no querías ser mamá? Che, ¿no era que vos te separaste de tu ex porque no querías ser mamá?’ Vengo a aclarar eso”.

La aclaración fue directa. Cande reconoció que durante mucho tiempo había dicho que no quería ser madre, pero desmintió que ese hubiera sido el motivo de su separación de Sofritti: “Yo no me separé de mi ex por eso. Eso fue básicamente lo que quedó cómodo decir, pero no me separé por eso, me separé por otras cosas más”.

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Cande Molfese y su pareja abrazados muestran un test de embarazo con resultado positivo que indica su futura paternidad.

La frase era una corrección a un relato que había circulado durante años sin que ella lo desmintiera públicamente. El rumor había tomado forma propia con el tiempo, y el anuncio del embarazo lo volvió a poner sobre la mesa con una velocidad que la obligó a salir a aclararlo.

Lejos de cerrar el tema ahí, contó lo que ocurrió después de la ruptura: “Yo ya separada empecé a averiguar para congelar óvulos, empecé a cuestionarme la idea de ser madre sola. Digamos, era algo que venía mucho en mi cabeza”. El dato era revelador: mientras el rumor instalaba la imagen de una Cande que huía de la maternidad, ella ya estaba, en paralelo, evaluando distintos caminos para llegar a ella.

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Fue su pareja actual quien terminó de inclinar la balanza. “Obviamente, mi pareja actual, Joaquín, me lo despertó doscientas veces más, porque siento un amor tan profundo que nunca había sentido, que eso hizo que tome mucho más peso en mi vida y ganas”.

La decisión, aclaró, no fue impulsiva ni repentina. “En un momento decidí que quería serlo. Lo decidí con mucha conciencia, con mucha terapia, con muchas charlas con Joaco. No fue una decisión para nada impulsiva, fue muy pensada, que ya venía tanto en mi cabeza”.

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Cande Molfese observa la pantalla de un equipo de ecografía que muestra imágenes de un feto durante un control de su embarazo.

Y sobre el cambio de opinión que muchos le señalaban como una contradicción, Cande no se defendió sino que lo abrazó como algo natural: “Mucho tiempo dije que no quería ser madre, es verdad. Y bueno, creo que siempre digo, yo no resisto mucho archivo, voy cambiando de opinión, de ideas, de cosas. Creo que eso es parte de la vida”.

Fue más allá: “Uno puede cambiar de opiniones. Creo que eso es parte de la vida, de ir evolucionando, de ir mejorando, de ir cambiando, de ir lo que sea. Y puedes un día pensar una cosa y otro día pensar otra. Y creo que eso es, ¿no?, lo lindo”.

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El resultado de ese proceso, dijo, era una felicidad que no sabía cómo explicar: “Ahora es una de las decisiones más lindas que sin dudas tomé, porque siento tanta felicidad en el cuerpo que no lo puedo explicar, y más ahora que me siento bien, aunque ayer me sentí mal”.

El perro de Cande Molfese acompaña la ecografía que confirma el embarazo de la actriz y presentadora.

El video siguió con los detalles del día. Tenía turno con el obstetra al mediodía, al que iría acompañada por Joaquín, y ya tenía los resultados de los últimos estudios que el médico le había adelantado por WhatsApp. Habló de su vínculo con el profesional con la misma ligereza con la que había encarado todo el video: “Yo igual, la verdad, lo torturo cero coma cero. Le pregunto poco y nada. Hace poco le pregunté si me podía hacer las uñas, me contestó al toque, como que el chabón es copado”.

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Y cerró con una aclaración para sus seguidores: “Prometo que en esta cuenta no hablaré solo de embarazo. Obviamente, es un tema que me atraviesa y lo voy a estar hablando y contando, pero vamos a seguir con recetas, cuestiones, todo”.