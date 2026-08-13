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Millonaria china pagó por protagonizar su propia serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

El actor elegido como su pareja denunció que algunas escenas habrían sobrepasado sus límites

Una millonaria china financió su propia serie para besar a su actor favorito
La mujer habría elegido a Zhong Yufei como su pareja en la ficción después de seleccionar personalmente al joven actor. (Redes sociales/Sohu)
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Comenzó como una producción hecha a medida para cumplir el sueño de una mujer adinerada y terminó en una polémica dentro de la industria de dramas chinos. Una inversionista, cuya identidad y edad no han sido reveladas, habría financiado una serie de más de 50 episodios, se habría reservado para sí misma el papel de la protagonista y habría elegido personalmente al actor Zhong Yufei, de 23 años, para interpretar a su pareja romántica.

El proyecto terminó en medio de acusaciones por los límites durante las escenas íntimas, problemas con el montaje y una disputa por 30.000 yuanes.

Según la directora Meng Xing, cuya productora fue contratada para realizar el proyecto personalizado, la mujer interpretó a una princesa, mientras que Yufei asumió el papel de un príncipe caído en desgracia. Sin embargo, la particularidad de la producción no estuvo únicamente en que la propia inversionista se colocara frente a las cámaras: también habría exigido incorporar más de 60 escenas de besos a lo largo de poco más de 50 capítulos.

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Una millonaria china financió su propia serie para besar a su actor favorito
La inversionista habría solicitado que el guion incluyera más de 60 momentos de intimidad entre los protagonistas. (Redes sociales/Sohu)

La cantidad de momentos románticos llegó a llamar la atención del equipo. Meng Xing aseguró que intentó convencer a la inversionista de reducir las escenas, pero sus pedidos no habrían sido escuchados.

El actor denunció que sus límites fueron sobrepasados

Hace poco, Zhong Yufei habló públicamente sobre lo ocurrido durante la filmación. El actor coincidió con la versión de que su compañera habría incorporado de manera reiterada modificaciones a las escenas románticas y que algunas situaciones íntimas excedieron lo que había sido acordado.

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En una de sus declaraciones, Yufei fue particularmente directo sobre la forma en que se desarrollaban los besos. “No saques la lengua cuando filmemos escenas de besos. No sigas metiéndome saliva en la boca”, afirmó, según la cita recogida por 8world.

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Zhong Yufei recurrió a las redes sociales para contar su versión sobre lo ocurrido durante el rodaje. (Redes sociales/Sohu)

Según recopiló Yahoo entertainment, el actor también alegó que durante una de las primeras escenas la mujer lo sujetó con fuerza y que habría realizado avances físicos que, según su versión, no estaban contemplados en el guion. También afirmó que algunos besos fueron tan agresivos que le dejaron lesiones visibles en los labios. Asimismo Zhong aclaró además que no se oponía a realizar escenas íntimas como parte de su trabajo, sino a aquellas que no hubieran sido acordadas previamente.

La controversia también tuvo consecuencias sobre el resultado final. Después de concluir el rodaje, la plataforma que adquirió la producción habría eliminado más de 20 escenas de besos e intimidad por considerarlas demasiado explícitas.

Los cortes fueron tan numerosos que, según los reportes, afectaron la continuidad de la historia. Algunos espectadores incluso llegaron a interpretar que los protagonistas mantenían una relación sentimental fuera de la ficción, debido a la manera en que quedó ensamblado el material tras las modificaciones.

Una millonaria china financió su propia serie para besar a su actor favorito
Meng Xing rechazó los rumores que la identificaban como la mujer que había financiado y protagonizado la producción.(Redes sociales/Sohu)

La directora Meng Xing también tuvo que salir al paso de los rumores que la señalaban a ella como la millonaria detrás del proyecto. Explicó que su empresa únicamente había sido contratada para producir el microdrama y que ella no era la inversionista.

El conflicto terminó extendiéndose al terreno económico. Meng afirmó que la inversionista se negó a pagar los 30.000 yuanes restantes, equivalentes a unos 4.200 dólares, después de molestarse por la eliminación de numerosas escenas de besos en la versión estrenada.

La producción posteriormente se disculpó con Zhong Yufei y aseguró que establecerá contratos más claros para proteger los derechos de los actores y delimitar las responsabilidades de los inversionistas en futuros proyectos.

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