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Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El portugués apoyó al rosarino luego de la sentida carta que difundió: “Un abrazo enorme para tí y los tuyos”

Cristiano Ronaldo le envió un "abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos" a Messi tras la muerte de Jorge (Foto: EFE/Andy Rain)
Cristiano Ronaldo le envió un "abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos" a Messi tras la muerte de Jorge (Foto: EFE/Andy Rain)
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Lionel Messi publicó este miércoles una sentida carta para despedir a su padre Jorge, quien murió el pasado sábado a los 68 años. Entre los miles de mensajes de apoyo que recibió en el posteo de Instagram, se encontró el de Cristiano Ronaldo.

“Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el futbolista portugués con el que construyó un respetuoso vínculo más allá de la histórica rivalidad deportiva que mantuvieron a lo largo de décadas.

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El comentario de Cristiano Ronaldo en la carta de Lionel Messi a Jorge
El comentario de Cristiano Ronaldo en el posteo de Lionel Messi

El capitán de la selección argentina eligió su cuenta de Instagram seguida por más de 515 millones de personas para difundir una carta pública para despedir a su padre Jorge tras la ceremonia íntima y familiar que se llevó a cabo el fin de semana en Rosario. Leo, que agradeció el respeto de la gente en esta situación, expresó el dolor que está transitando tras lo sucedido: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.

El rosarino de 39 años anotó 8 goles y dio 4 asistencias a lo largo de una Copa del Mundo 2026 que lo vio guiar a la selección argentina a una final por tercera vez en su carrera dentro de la Albiceleste. Más allá de la derrota en la final contra España, Messi reveló cómo transitó ese desafío deportivo mientras su padre atravesaba la enfermedad: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

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En este contexto, el actual jugador del Al Nassr, de 41 años y que también participó del último Mundial 2026 con Portugal, apareció entre los mensajes de Instagram de su posteo para brindarle su apoyo. Cristiano Ronaldo, que se casó en secreto durante las últimas horas, se unió a otras figuras del deporte que también le expresaron sus condolencias al futbolista del Inter Miami.

Desde sus compañeros de la selección argentina (Cristian Cuti Romero, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Thiago Almada o Ángel Di María) hasta el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia u otras figuras del deporte como David Beckham se sumaron al posteo de redes sociales. “Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”, escribió el ex jugador de la selección inglesa que es uno de los propietarios del Inter Miami. El posteo, una hora después de publicado, ya sumaba casi 8 millones de “likes” y cerca de 430 mil comentarios.

Si bien mantuvieron una extensa competencia dentro de la cancha desde que ambos coincidieron en el fútbol europeo y también una reñida puja por los premios individuales fuera del campo, la última vez que Leo y Cristiano se vieron fue en un evento particular: París Saint Germain, con Messi en cancha, disputó un amistoso contra un combinado de estrellas de Arabia Saudita que lideró Cristiano Ronaldo en enero del 2023.

LA CARTA COMPLETA DE LIONEL MESSI

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.

La carta de Messi a su padre Jorge
La carta de Messi a su padre Jorge

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