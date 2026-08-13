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Terence Crawford reapareció en el gimnasio y su entrenador reveló la verdadera razón detrás de su presencia

Con 42 victorias y una marca invicta, el excampeón sorprendió al reaparecer junto al supermediano Lester Martínez, y Brian McIntyre salió a explicar qué hay en juego

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)
Brian “BoMac” McIntyre confirmó que Terence Crawford no planea regresar al boxeo profesional, despejando rumores sobre un posible retorno del excampeón invicto (REUTERS)
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Terence Crawford no regresará al boxeo profesional. Así lo aseguró su entrenador, Brian “BoMac” McIntyre, quien declaró a Complex que el excampeón invicto tomó la decisión de retirarse y se mantiene firme en ella.

“Bud ya terminó, hombre. Él dijo que ya terminó”, expresó McIntyre en una entrevista con Brian Custer para el programa The Last Stand, según publicó el medio estadounidense.

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El entorno de Crawford y los rumores de regreso

La presencia de Terence Crawford en el gimnasio junto al invicto supermediano Lester Martínez despertó especulaciones sobre una posible vuelta al ring.

Imágenes de Terence Crawford entrenando junto a Lester Martínez generaron especulaciones sobre su futuro, pero su entorno fue contundente al negar cualquier preparación para una nueva pelea (AP Foto/David Becker)
Imágenes de Terence Crawford entrenando junto a Lester Martínez generaron especulaciones sobre su futuro, pero su entorno fue contundente al negar cualquier preparación para una nueva pelea (AP Foto/David Becker)

Las imágenes de ambos entrenando circularon por redes y alimentaron versiones de un regreso próximo. Sin embargo, el propio McIntyre desestimó esa posibilidad ante Complex.

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El técnico explicó que Crawford mantiene una relación de amistad con Martínez y que su participación en el campamento tuvo como único objetivo apoyar a jóvenes talentos y mantener su forma física.

El entrenador detalló que la presencia de Crawford en el gimnasio no responde a la preparación de un combate profesional. “A Bud solo le gusta estar en el gimnasio”, indicó McIntyre. Según él, el expúgil disfruta ayudar a otros boxeadores y mantenerse en movimiento, sin intenciones de volver a competir de manera oficial.

Exhibiciones y nuevos desafíos, opciones descartadas

Terence Crawford lanza dura advertencia a Canelo Álvarez (X@terencecrawford)
El entrenador de Crawford descartó no solo un regreso oficial, sino también la posibilidad de peleas de exhibición o desafíos especiales contra rivales emergentes (X@terencecrawford)

La posibilidad de que Terence Crawford protagonice una pelea de exhibición también fue descartada por su entrenador. Durante la conversación con Brian Custer, McIntyre fue enfático: “Terence Crawford no va a volver”.

Agregó que, aunque el exboxeador podría tener la capacidad para enfrentar a figuras como Jaron ‘Boots’ Ennis, su ciclo profesional está cerrado y no existen planes para desafíos o exhibiciones.

McIntyre sostuvo que el camino de rivales emergentes debe centrarse en construir su propio legado, en lugar de buscar sacar del retiro a Crawford, quien ya conquistó los principales logros del boxeo mundial. Para el equipo del estadounidense, no hay motivos para que el púgil considere una vuelta a la actividad, tras una carrera marcada por la disciplina y la obtención de títulos en diferentes categorías.

El retiro y la huella deportiva

Terence Crawford propina un puñetazo al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en un combate por los títulos de los supermedianos, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas (AP Foto/David Becker)
Crawford cerró su carrera con 42 victorias invicto y títulos en tres divisiones, tras una última victoria ante Saúl “Canelo” Álvarez (AP Foto/David Becker)

A los 38 años, Terence Crawford puso fin a una carrera invicta con 42 victorias, 31 de ellas por nocaut, de acuerdo con Complex. El boxeador anunció su retiro afirmando que se iba “como un grande” y sin nada pendiente por demostrar.

Su última pelea, según el medio, fue una victoria por decisión unánime sobre Saúl “Canelo” Álvarez, resultado que le permitió convertirse en el primer pugilista en ser campeón indiscutido en tres divisiones.

McIntyre reveló que incluso había sugerido el retiro de Crawford tras su triunfo ante Errol Spence Jr., pero el púgil decidió subir de categoría y buscar nuevos desafíos antes de enfrentar a Álvarez. Esa victoria cerró su campaña profesional, consolidando su lugar en la historia del boxeo.

Factores fuera del ring y respaldo del entorno

Terence Crawford y Canelo Álvarez pelearán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@terencecrawford)
La decisión de retiro de Crawford coincidió con la pérdida administrativa del título supermediano, pero cuenta con el apoyo de su equipo y respeto por su legado (X@terencecrawford)

El retiro de Crawford coincidió con un episodio extradeportivo: el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le retiró el título supermediano al considerar que no respondió a requerimientos administrativos. Esta decisión no alteró el reconocimiento a su carrera en el circuito boxístico.

La postura de Brian McIntyre fue respaldada por figuras como David “Flat” Sparks, quien ya había anticipado meses antes que no existían razones deportivas para que Crawford continuara compitiendo. Para su círculo cercano, el legado del excampeón se mantiene vigente, con títulos en cinco divisiones y una marca invicta que lo ubica entre los grandes nombres del boxeo reciente.

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