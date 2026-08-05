La maniobra que le permitió a Colapinto ganar el premio al mejor sobrepaso del mes en la Fórmula 1

El espectacular 2x1 de Colapinto ante Pierre Gasly y Liam Lawson en el Gran Premio de Bélgica

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Franco Colapinto se quedó con el premio al mejor sobrepaso del mes de julio en la Fórmula 1 tras arrasar en la votación oficial de los fanáticos de la categoría. La maniobra del argentino sobre Pierre Gasly y Liam Lawson en el Gran Premio de Bélgica, ejecutado en el veloz circuito de Spa-Francorchamps, obtuvo el 56% de los votos y superó con amplia diferencia al resto de las maniobras nominadas. El resultado se conoció este miércoles, una vez cerrada la votación en el sitio oficial de la Máxima.

La maniobra ocurrió en la vuelta 31 de las 44 que tuvo la carrera en Bélgica. Colapinto, a bordo de su Alpine A526, marchaba en la 12ª posición cuando, tras cruzar la rápida curva de Eau-Rouge, encontró a su compañero de equipo y a Lawson (Racing Bulls) en plena disputa por delante. El argentino de 23 años aprovechó la succión del monoplaza de Racing Bulls -efecto que se genera cuando el auto que viene adelante pierde velocidad por la entrada de aire- y el despliegue de energía eléctrica que había reservado durante varias vueltas previas. Con esa diferencia de velocidad, se metió por el sector interno y consumó el doble sobrepaso antes de la chicana, con los tres autos casi en paralelo en el punto de mayor velocidad del trazado. De la 12ª posición saltó directo a la 10ª, el último lugar que otorga puntos en la F1.

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La maniobra apenas pudo apreciarse en una ventana reducida durante la transmisión oficial, pero las imágenes de las cámaras a bordo se viralizaron y mostraron la dimensión real del movimiento. La comparación con el histórico doble sobrepaso de Mika Häkkinen a Michael Schumacher y Ricardo Zonta en ese mismo circuito, en el año 2000, circuló con fuerza en las redes sociales.

El propio Colapinto explicó la lógica detrás de la acción en declaraciones a ESPN: “Hay que usar un poco de energía, fui ahorrando un par de vueltas antes. Ahorraba en un par de sectores en los que era difícil de pasar y la usé en otro momento. Cuando vi que apareció una pequeña oportunidad en la que se pelearon un poco yendo a la curva, usé todo lo que tenía. Después dejaron un huequito. A veces, por suerte, les cuesta mirar los espejos. Fue una linda maniobra”, relató el pilarense.

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La secuencia completa de la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

En la votación oficial, el segundo lugar fue para Max Verstappen, cuyo sobrepaso sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría reunió el 37% de las preferencias. El neerlandés ejecutó una frenada al límite para superar al británico en una de las acciones más comentadas de esa carrera. Muy atrás quedaron Liam Lawson, por un adelantamiento sobre Oscar Piastri y Arvid Lindblad en Silverstone, y Lewis Hamilton, por una maniobra sobre el joven piloto británico en Hungría, ambos con el 3%. El último lugar correspondió a otra acción de Verstappen, esta vez sobre su compañero Isack Hadjar en Silverstone, con apenas el 1% de los votos.

El galardón tiene un antecedente directo para Colapinto: ya había ganado el mejor sobrepaso de 2024, por una maniobra sobre Fernando Alonso durante su etapa en Williams. Se trata, entonces, de la segunda vez que el argentino se lleva este reconocimiento desde su llegada a la F1, a lo largo de tres temporadas en la categoría.

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El punto conseguido en Bélgica tuvo además un valor colectivo: le permitió a Alpine igualar en 61 puntos en el Campeonato de Constructores con Racing Bulls. “Contento con el punto, creo que fue un buen finde en general en Spa, lo maximizamos bien. Valió mucho. Fue muy importante”, señaló Colapinto en declaraciones también publicadas por ESPN.

La distinción llega mientras la Fórmula 1 transita su pausa de verano. La categoría retomará la actividad entre el 21 y el 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.

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