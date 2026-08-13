Quiénes son los dos principales candidatos a reemplazar a Gustavo Quinteros como técnico de Independiente

La salida de Gustavo Quinteros abrió una carrera contrarreloj por el banco de Independiente (REUTERS/Cristina Sille)

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La salida de Gustavo Quinteros como director técnico de Independiente, decretada horas después de la contundente eliminación en la Copa Argentina, permitió abrir el panorama a posibles sucesores al cargo. Este jueves la dirigencia decidió finalizar el contrato del entrenador, que había llegado menos de un año antes con la esperanza de encauzar el rumbo deportivo, y ahora deberá evaluar los próximos pasos.

El recambio en la conducción técnica no tardó en generar especulaciones. Entre los nombres que circulan para suceder a Quinteros, dos aparecen con fuerza: Omar De Felippe y Ruben Darío Insua. La Comisión Directiva, que ya ha designado a seis entrenadores desde octubre de 2022, se enfrenta a la disyuntiva de elegir un reemplazante de consenso, llegar a un acuerdo con los distintos espacios políticos o apostar por un interinato hasta que se resuelva la situación electoral.

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La posible llegada de De Felippe o Insua cuenta con elementos a favor. Ambos conocen el club, tienen experiencia en contextos adversos y, en la actualidad, se encuentran sin contrato, lo que facilita una negociación rápida. De Felippe, que ya dirigió a Independiente en el momento más delicado de su historia —la estadía en la B Nacional—, logró devolverlo a Primera División en 2014. En esa etapa, marcó una huella importante, aunque terminó alejándose por diferencias con la entonces directiva encabezada por los Moyano.

Omar De Felippe aparece entre los principales candidatos para reemplazar a Quinteros (Photo by Eduardo RAPETTI / AFP)

En su paso más reciente por Central Córdoba, De Felippe firmó un ciclo que incluyó un logro inédito: la conquista de la Copa Argentina 2024, superando en la final al Vélez de Gustavo Quinteros. Su gestión, iniciada el 3 de agosto de 2023 y concluida en diciembre de 2025, se tradujo en 32 victorias, 27 empates y 25 derrotas sobre un total de 84 partidos, con una efectividad del 48%. Además, sumó un triunfo destacado ante Flamengo en el Maracaná por la Copa Libertadores 2025, lo que le dio prestigio a su labor.

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Por su parte, Insua dejó huella como futbolista de Independiente entre 1988 y 1990, etapa en la que conquistó un campeonato local. Como entrenador, se distingue por haber llevado a Barracas Central a la Copa Sudamericana por primera vez, al finalizar en puestos de clasificación en la tabla anual de 2025. En ese ciclo, Insua dirigió 74 partidos, con 22 victorias, 29 empates y 23 derrotas, lo que representa un 42% de los puntos. Antes, su paso por San Lorenzo había sido igualmente valorado, ya que evitó el descenso y consiguió un tercer puesto en la Liga Profesional 2023. Desde el 14 de junio de este año, Insua se encuentra sin equipo.

Ruben Darío Insua con pasado como jugador en el Rojo es otra de las opciones para dirigir al equipo de Avellaneda

La decisión de finalizar el ciclo se precipitó tras la derrota por 0-4 frente a Atlético Tucumán, un resultado que dejó al equipo fuera de todas las competencias importantes y profundizó el malestar entre los hinchas y la Comisión Directiva. Las palabras del propio Quinteros no hicieron más que aumentar la tensión: “Fue una derrota muy dura, nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente, es algo que no se nos pasaba por la cabeza”. La autocrítica fue directa, aunque no estuvo exenta de matices, ya que también expresó: “Ni los jugadores ni nosotros como cuerpo técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos en un club grande como Independiente”.

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El ciclo de Quinteros, que comenzó el 19 de septiembre de 2025, se extendió a lo largo de 328 días y abarcó 32 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina. El balance dejó 14 victorias, ocho empates y diez derrotas, cifras que no alcanzaron para sostener su proyecto deportivo, sobre todo tras las tres caídas consecutivas que precipitaron el desenlace.

De acuerdo con el entrenador, el contexto tampoco ayudó. Tras la eliminación, señaló: “No llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar”. Los refuerzos que arribaron al plantel para este semestre fueron el arquero Santiago Mele (debutó en el 0-4 contra Atlético Tucumán) y Maximiliano Meza (fue reemplazado por el juvenil Felipe Tempone en el complemento de este último encuentro). Además, contrató a Imanol Machuca, pero recién podrá sumar minutos en noviembre debido a una suspensión que acarrea.

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Carlos Matheu ocupará el cargo como DT interino de Independiente para el próximo cruce ante Lanús (Fotobaires)

Independiente enfrenta ahora un escenario complejo. Sin participación en torneos internacionales y fuera de la Copa Argentina, la única meta deportiva a corto plazo será el Torneo Clausura, con la expectativa de sumar puntos que permitan soñar con una clasificación continental a través de la Tabla Anual. No obstante, la agenda institucional añade otra dificultad: antes de fin de año deberán celebrarse las elecciones presidenciales para definir el futuro político del club.

Mientras tanto, la dupla de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, responsables de la Reserva, asumirá la conducción temporal del primer equipo y estará al frente en el partido ante Lanús por la quinta fecha del Clausura.

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