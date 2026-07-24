Contundente respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el accidente en el Gran Premio de Hungría

El jefe de Alpine le brindó su apoyo al piloto argentino luego de su accidente

Flavio Briatore mostró un contundente respaldo para Franco Colapinto luego de su accidente en la FP2 del Gran Premio de Hungría. Tras ausentarse de la primera práctica para cederle su monoplaza a Paul Aron, el argentino se estrelló en la última curva del Hungaroring durante la segunda sesión y prácticamente no pudo girar en la jornada del viernes. El asesor ejecutivo y líder de Alpine expresó públicamente su apoyo para el pilarense con varios mensajes en redes.

La cámara de la transmisión oficial de la Fórmula 1 capturó el momento en el que el argentino regresó al box tras el choque y dialogó con el directivo italiano. La escudería francesa reveló la situación en su Instagram oficial y mostró a Briatore dándole una palmada en el pecho a Colapinto. “Qué mala suerte haber perdido el control en la última curva y haber acabado contra el muro. Repararemos el coche y lo tendremos listo mañana”, escribió Alpine en su posteo.

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Briatore comentó la publicación con la frase “mañana es un nuevo día, Franco”. Además, reposteó el video en su cuenta personal y sumó un nuevo mensaje: “Seguimos adelante, Franco”. Este último estuvo acompañado por el emoji de un corazón rojo. El respaldo del jefe de Alpine a Colapinto llega antes del parón de verano de la categoría, donde el mercado de pilotos y los rumores de cambios en las butacas suelen florecer.

La publicación de Alpine y el comentario de Briatore para respaldar a Colapinto

Más allá de que el joven de 23 años todavía no tiene contrato para el 2027, él mismo se encargó de remarcar el notable trabajo que realizó hasta el momento y no piensa en su futuro. “Solo estoy enfocado en conducir y estoy contento este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Solo estoy enfocado en estas pocas carreras y haciendo mi mejor esfuerzo con el equipo, tratando de mejorar el auto. Es nuestro enfoque principal. Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros, con todos los rumores (respecto a los periodistas). Ni siquiera sé una cuarta parte de lo que ustedes saben, así que no deberían preguntarnos”, comentó el argentino en la conferencia de prensa oficial de la FIA el día jueves.

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El propio Briatore, antes del GP de Gran Bretaña, apuntó en la misma dirección que el pilarense. “Si el rendimiento de Franco es el que tiene actualmente y la relación entre Franco y Pierre es como ahora, que es como la que en su tiempo tuvimos de Alonso con Fisichella o Trulli, que fueron muy buenas relaciones, ¿por qué no?”, declaró en el podcast de la F1 Behind the grid (Detrás de la grilla). Colapinto se ubica 12° en el campeonato con 19 unidades y viene de consumar una actuación brillante en Bélgica, donde realizó una de las maniobras de la temporada al completar un doble adelantamiento.

La historia que subió Briatore para respaldar a Colapinto

El choque en el Hungaroring ocurrió a los 27 minutos de la segunda práctica libre, cuando restaba media hora de actividad. La sesión se interrumpió con bandera roja para reacondicionar la pista después del impacto, en una jornada en la que Racing Bulls mostró mejores señales con Liam Lawson séptimo y Arvid Lindblad décimo, mientras Pierre Gasly terminó 14° a más de medio segundo del grupo de los diez primeros.

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Colapinto cedió su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron en la primera práctica, como parte de las pruebas obligatorias para rookies. Su participación del día quedó entonces reducida a una única tanda real de trabajo antes del golpe en la curva 13 del circuito húngaro. En una vuelta en la que venía marcando un tiempo competitivo, el piloto de 23 años intentó doblar a la derecha en la última curva, perdió el control del auto y golpeó la parte trasera contra la contención. “Estoy bien”, avisó de inmediato por la radio del equipo.

“Ha sido un día bastante corto. Creo que los coches de este año, con tan poca carga aerodinámica, son más difíciles de conducir. Y un circuito como este, con tan poco agarre, se hace bastante complicado. Por supuesto, perdí la mañana, así que no ha sido lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos”, explicó en un comunicado de Alpine.

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*El accidente de Colapinto en Hungría

El piloto también describió su frustración por el comienzo del fin de semana y admitió que la falta de rodaje redujo la información disponible para ajustar el auto. “No ha sido un buen día, ni un comienzo ideal. También perdí bastante tiempo en pista. Ahora voy a intentar centrarme en lo que podemos aprender e intentar mejorar de cara a mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche esté en un mejor punto para la sesión de mañana”, afirmó.

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En la gacetilla de prensa de Alpine, el directivo que tomó la voz cantante fue el Director de Carreras, Dave Greenwood, quien advirtió sobre el problema en la pista. “Afortunadamente, Franco estaba bien después de su salida de pista por la tarde. Se vio sorprendido por el viento y las difíciles condiciones y no tuvo el beneficio de la sesión matutina para acostumbrarse a ellas. Estaba haciendo una vuelta realmente buena en ese momento, estaba en camino de marcar un tiempo competitivo en comparación con los demás. Nos aseguraremos de que el equipo vuelva a tener el coche listo y que mañana se recupere y complete más vueltas”, señaló.

“En general, fue un día complicado en pista con condiciones nada fáciles ni favorables para nadie, especialmente al intentar probar elementos y encontrar la configuración óptima para el fin de semana. Sabemos que esta pista puede estar relativamente sucia y con poco agarre el primer día de rodaje, por lo que deberíamos ver un aumento en el rendimiento mañana y durante el fin de semana”, aclaró.

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En esa línea, aceptó que no han logrado “que el coche esté en un rango de equilibrio con el que estemos contentos”, al mismo tiempo que los pilotos tampoco comunicaron haber encontrado un punto de equilibrio óptimo: “Pierre y Franco dieron comentarios similares”.

“Analizaremos los datos durante la noche y esperamos ver alguna mejora en la FP3. Hemos demostrado en fines de semana recientes que para el domingo, cuando las cosas realmente importan, el ritmo de carrera está ahí. Sabemos que necesitamos mejorar nuestro ritmo de vuelta única, pero está demostrando ser un desafío y estamos trabajando duro para corregirlo”, reflexionó.

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En ese mismo comunicado, dieron a conocer la pesimista mirada de Pierre Gasly: “​​Hoy ha sido uno de los viernes más difíciles que hemos vivido como equipo este año. Sabíamos que este circuito sería un reto, ya que favorece la carga aerodinámica, un aspecto en el que sabemos que tenemos carencias en comparación con otros. En general, tuvimos problemas de agarre y el equilibrio del coche no es el que nos gustaría. Hoy hubo mucho viento y tuvimos muy poco agarre, así que parece que aún no hemos encontrado el punto óptimo”.

La actividad continuará el sábado a las 07:30 (hora argentina) con la tercera práctica libre. Esa sesión será central para Colapinto, que necesitará adaptarse tanto al trazado como al comportamiento del monoplaza antes de la clasificación, prevista para las 11:00. La carrera del GP de Hungría iniciará a las 10:00.

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Así quedó el Alpine de Colapinto tras el accidente (Foto: Andrej Isakovic / AFP)