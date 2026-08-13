Héctor Ordóñez asume como ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno de Nasry Asfura

El periodista ha cubierto durante su trayectoria temas de seguridad, política y libertad de expresión. (Foto: Casa Presidencial)

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El periodista Héctor Ordóñez asumió oficialmente este jueves como nuevo ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno del presidente Nasry Asfura, luego de comparecer por primera vez ante los medios de comunicación desde el Salón Morazán de Casa Presidencial.

La designación de Ordóñez había sido adelantada en días recientes por algunos medios de comunicación; sin embargo, hasta este jueves no se había producido una confirmación oficial desde Casa Presidencial. Su presencia ante los periodistas marcó así el inicio público de sus funciones al frente de la Secretaría de Comunicaciones del Poder Ejecutivo.

Ordóñez sustituye en el cargo a José Augusto Argueta, quien dejará la Secretaría de Comunicaciones. Sobre el futuro de Argueta se han manejado distintas versiones en algunos medios, entre ellas la posibilidad de que pueda asumir una responsabilidad dentro del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) o desempeñarse en el servicio diplomático. No obstante, estas posibilidades aún no han sido confirmadas oficialmente.

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La primera intervención pública de Ordóñez como ministro estuvo vinculada directamente con uno de los problemas que actualmente afecta a miles de capitalinos: el congestionamiento vehicular en la periferia sur de Tegucigalpa y sectores aledaños.

Durante su comparecencia, el nuevo funcionario se refirió a las acciones que impulsa la administración del presidente Asfura para buscar soluciones viales ante la problemática que afecta diariamente a los habitantes de esta zona de la capital.

El nuevo funcionario realizó su primera comparecencia pública desde el Salón Morazán de Casa Presidencial (Foto: Casa Presidencial)

De acuerdo con los datos expuestos, por este sector circulan más de 46 mil automotores diariamente, generando importantes congestionamientos y dificultades para la movilidad de los ciudadanos.

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“La administración está tratando de dar una solución clave”, manifestó Ordóñez al referirse a las medidas que se buscan implementar para atender la situación y mejorar las condiciones de circulación vehicular en este importante sector de la capital.

La incorporación de Ordóñez al gabinete también representa la llegada de un profesional con una amplia trayectoria periodística en los medios de comunicación hondureños.

Durante años, el periodista ha desarrollado su carrera principalmente en televisión y es ampliamente reconocido por su participación en el noticiero Abriendo Brecha, de Canal 10, dirigido por el periodista y empresario Rodrigo Wong Arévalo.

A lo largo de su trayectoria profesional, Ordóñez ha dado cobertura a diferentes acontecimientos de relevancia nacional e internacional, con experiencia en temas relacionados con seguridad, política nacional e internacional y libertad de expresión.

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Su desempeño en el ejercicio periodístico también ha sido reconocido a nivel institucional. En 2019 recibió el Premio “Rosario Sagastume de Ferrari”, otorgado por el Congreso Nacional, como reconocimiento a su trayectoria y labor en el ámbito de la comunicación.

Ahora, desde la función pública, Ordóñez tendrá bajo su responsabilidad una de las áreas estratégicas del Gobierno: la comunicación institucional del Poder Ejecutivo.

Entre sus principales desafíos estará estructurar y fortalecer la estrategia comunicacional de la administración del presidente Nasry Asfura, así como garantizar que la información sobre las acciones, proyectos y decisiones gubernamentales llegue de manera oportuna a la ciudadanía.

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Héctor Ordóñez fue confirmado este jueves como nuevo ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno del presidente Nasry Asfura. (Foto: Casa Presidencial)

El nuevo ministro también deberá fortalecer la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación, en un escenario donde la información pública requiere canales permanentes de comunicación con la población y una respuesta oportuna ante los acontecimientos de interés nacional.

Su experiencia frente a los micrófonos y las cámaras le permitirá asumir el cargo con conocimiento directo de las dinámicas de los medios, las necesidades informativas de los periodistas y la importancia de mantener una comunicación institucional clara.

La llegada de Ordóñez ocurre además en un momento en que el Gobierno busca posicionar sus principales acciones y explicar a la población las medidas gubernamentales que se implementan para atender diferentes problemáticas nacionales.

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Desde su primera comparecencia, el nuevo ministro dejó claro que su gestión comunicacional estará vinculada a las acciones del Ejecutivo, comenzando con un tema de impacto directo para los habitantes de Tegucigalpa: la búsqueda de soluciones al congestionamiento vehicular.

Con su nombramiento, Héctor Ordóñez inicia una nueva etapa profesional, pasando del ejercicio periodístico a la responsabilidad de dirigir la comunicación estratégica del Gobierno de Honduras y de servir como uno de los principales enlaces informativos entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía.