Obras clásicas como Romeo y Julieta y Jane Eyre establecieron en la literatura el conflicto de las relaciones prohibidas por la sociedad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una institutriz enamorada de un hombre casado, dos adolescentes separados por el odio ancestral entre sus familias, un amor que sobrevive más allá de la muerte entre los páramos de Yorkshire. La literatura construyó buena parte de su canon sobre relaciones que la sociedad, la moral o el destino se empeñan en impedir.

En Jane Eyre, Charlotte Brontë enfrenta a una institutriz humilde con un hombre rico atrapado en un matrimonio anterior, mientras que William Shakespeare convirtió la enemistad entre los Capuleto y los Montesco en el obstáculo insalvable de Romeo y Julieta, la historia de amor juvenil que termina en tragedia.

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El género del romantasy traslada las dinámicas del romance clásico hacia escenarios con academias de magia y cortes de vampiros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emily Brontë llevó el trope a un terreno más oscuro en Cumbres borrascosas, donde Catherine y Heathcliff viven un romance marcado menos por la prohibición social que por la imposibilidad: el destino, los celos y la venganza convierten su vínculo en una de las relaciones más tóxicas y fascinantes de la literatura inglesa.

Liev Tolstói, por su parte, retrató en Ana Karenina el costo que pagaba una mujer de la aristocracia rusa del siglo XIX por una aventura extramatrimonial, mientras que Gustave Flaubert diseccionó en Madame Bovary la frustración de una joven que, atrapada en un matrimonio tedioso, busca en el amor prohibido una vía de escape que termina en desastre.

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Un trope literario que nació en las tragedias isabelinas y los páramos victorianos encontró en el romantasy contemporáneo su escenario más fértil, con siete nuevos títulos que superan millones de ejemplares vendido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mecanismo narrativo, el de dos personajes que se sienten atraídos a pesar de un obstáculo que debería mantenerlos separados, no cambió demasiado desde entonces. Lo que sí mutó es el escenario: el romantasy, la fusión entre romance y fantasía que domina buena parte de las listas de más vendidos actuales, trasladó ese conflicto a academias de magia, cortes de vampiros, imperios en guerra y bandas criminales rivales.

Siete títulos recientes muestran cómo el trope del amor prohibido se reinventó para una nueva generación de lectores, sin perder el núcleo que lo sostiene desde los clásicos: el deseo que se impone, contra todo pronóstico, sobre la regla que lo prohíbe.

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1- “El despertar de la bruja de aire” - Elise Kova

Vhalla Yarl, la aprendiza de bibliotecaria que descubre su magia, es la protagonista de El despertar de la bruja de aire, de Elise Kova

Vhalla Yarl tiene diecisiete años, trabaja como aprendiza de bibliotecaria y pasó toda su vida aprendiendo a temer a la Torre de los Hechiceros, la misteriosa sociedad mágica que domina el imperio Solaris. Esa distancia se rompe cuando, sin saberlo, salva la vida del príncipe heredero Aldrik, uno de los magos más poderosos del reino, y descubre en sí misma un poder latente que la obliga a elegir entre abrazar su magia o enterrarla para siempre. El despertar de la bruja de aire, primer libro de la saga Air Awakens, atraviesa esa decisión con una guerra de fondo: el imperio necesita una conquista más para unificar el continente, y la magia oculta de Vhalla podría cambiar el curso del conflicto.

Elise Kova, escritora estadounidense superventas de la lista de USA Today construyó su carrera sobre sagas de fantasía juvenil cargadas de magia y criaturas fantásticas, entre ellas Age of Magic, Loom, A Trial of Sorcerers y Married to Magic, esta última traducida al castellano en 2022 bajo el título Un trato con el rey de los elfos. Fanática de los videojuegos, buena parte de sus historias toma inspiración de ese medio, y su bibliografía supera ya los quince títulos entre sagas y novelas independientes.

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2- “La serpiente y las alas de la noche” - Carissa Broadbent

En La serpiente y las alas de la noche, Oraya debe aliarse con su mayor enemigo para sobrevivir al torneo más letal del mundo vampírico

Cada cien años, los vampiros de todos los pueblos de Obitraes se reúnen para disputar el legendario torneo Kejari en honor a la diosa de la muerte, donde la victoria concede cualquier deseo y la derrota se paga con la vida. Oraya, hija adoptiva del rey de los Nacidos de la Noche, es humana en un mundo diseñado para destruirla, y esa desventaja la obliga a aliarse con su mayor adversario, el despiadado Raihn, aunque la cercanía con él podría significar su perdición. La serpiente y las alas de la noche resume su premisa en una advertencia que atraviesa toda la trama: en ese mundo, nada resulta más letal que el amor.

Carissa Broadbent, autora bestseller de The New York Times, USA Today y Der Spiegel, empezó a escribir desde muy joven y trabajó en el área de marketing de ciberseguridad antes de dedicarse de lleno a la literatura. Sus novelas, autopublicadas en un primer momento, alcanzaron una difusión masiva que la llevó a firmar con veintidós editoriales de distintos países. La serie Crowns of Nyaxia, de la que forma parte este título con más de dos millones de ejemplares vendidos, consolidó su presencia internacional.

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3- “Canto de tormentos” - Braidee Otto

Braidee Otto debuta con una princesa espía y un amor prohibido que ya conquista lectoras del romantasy global

La princesa Aella nació sin vida, pero el sacrificio de su madre torció su destino y la convirtió, siendo apenas una niña, en una espía entrenada en el Aviario tras ser expulsada del Palacio de los Tormentos. Allí rige una norma que domina toda la trama de Canto de tormentos: no hacer preguntas, obedecer las órdenes y, por sobre todas las cosas, no amar a nadie. Después de años de entrenamiento, Aella consigue un puesto en la prestigiosa Bandada Alfa, dirigida por Cuervo, un viejo amor al que no logra dejar de lado, justo cuando ambos reciben la misión de infiltrarse en un reino enemigo para robar un arma oculta en el corazón de su corte.

Braidee Otto, que se define a sí misma como una romántica empedernida, combina su formación académica en Literatura con una escritura donde el amor, el dolor y la redención se entrelazan de manera constante. La autora vive en Adelaida, Australia Meridional, y trabaja a tiempo completo en la industria artística. Canto de tormentos es su primer libro publicado.

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4- “Sombra y hueso” - Leigh Bardugo

Leigh Bardugo creó el Grishaverse en 2012 con Sombra y hueso y hoy es una de las autoras de fantasía más adaptadas a la pantalla

Alina Starkov quedó huérfana después de la guerra y lo único que tiene en el mundo es a su amigo de la infancia, Mal. Esa vida austera cambia cuando Mal es atacado al entrar en La Sombra, una oscuridad antinatural repleta de monstruos que mantiene aislado al país, y Alina revela un poder que ni ella misma sabía que poseía. Sombra y hueso la lleva, a partir de ese momento, hasta la corte real, donde es entrenada a la fuerza como miembro de los Grisha, un grupo de magos de élite comandado por un hombre misterioso que se hace llamar El Oscuro.

Leigh Bardugo, nacida en Jerusalén en 1975 y criada en Los Ángeles, estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Yale y trabajó en publicidad, periodismo y efectos especiales antes de dedicarse por completo a la escritura. En 2012 publicó esta novela, que dio inicio a la trilogía Grisha y al universo conocido como Grishaverse. Bardugo alcanzó después un éxito mayor con la bilogía Seis de cuervos y la trilogía Rey de cicatrices, y participó como productora ejecutiva en las adaptaciones audiovisuales de sus propias obras.

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5- “Placeres violentos” - Chloe Gong

Placeres violentos, de Chloe Gong, traslada a Romeo y Julieta al Shanghái criminal de la década de 1920

Una antigua guerra de sangre entre dos bandas tiñe de rojo las calles de Shanghái en Placeres violentos, retelling de Romeo y Julieta ambientado en la década de 1920. Juliette Cai, heredera de la Pandilla Escarlata, enfrenta como únicos rivales a los criminales rusos de la Banda de las Flores Blancas, liderada por Roma Montagov, su primer amor y su primera traición. Cuando una locura inexplicable empieza a poseer a la población y la hace desgarrarse la propia garganta hasta morir, ambos deberán dejar de lado el rencor acumulado para enfrentar al monstruo que amenaza con destruir la ciudad que ansían dominar.

Chloe Gong, autora número uno en ventas de The New York Times y responsable también de la saga Secret Shanghai y la trilogía Flesh and False Gods, nació en Shanghái, creció en Auckland, Nueva Zelanda, y hoy vive en la ciudad de Nueva York. Sus libros se publicaron en más de veinte países y la revista Forbes la incluyó en 2024 en su lista de las 30 personas menores de 30 años más influyentes.

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6- “Escudo de gorriones” - Devney Perry

En Escudo de gorriones, el amor prohibido llega disfrazado de matrimonio político: la misma mujer que debe ser esposa leal tiene también la orden de infiltrar y destruir

En la trama de Escudo de gorriones, los dioses enviaron monstruos al mundo para mantener humildes a los seres humanos, pero Odessa, hija del Rey Dorado y hermana del Gorrión, nunca necesitó ese recordatorio de su propia insignificancia. Su destino cambia cuando el príncipe Zavier, del reino de Turah, llega a la corte con la cabeza de siete monstruos y exige, según un antiguo tratado, una esposa como pago: ella. De la noche a la mañana, Odessa se convierte en el nuevo Gorrión de su reino y, al mismo tiempo, en espía de su padre, encargada de infiltrar la capital secreta de Turah antes de una migración monstruosa, con la orden adicional de asesinar al Guardián, la mano derecha del príncipe.

Devney Perry, autora best seller del Wall Street Journal y USA Today, nació y se crió en Montana, Estados Unidos. Trabajó casi una década en el sector tecnológico antes de abandonarlo para dedicarse a la escritura y descubrir su pasión por las novelas de romance. Sus libros, ambientados en su estado natal, se volvieron virales en TikTok y acumulan millones de reproducciones y menciones en la plataforma.

7- “El despertar - Zodiac Academy 1” - Caroline Peckham y Susanne Valenti

Las Twisted Sisters —Caroline Peckham y Susanne Valenti— vendieron más de 15 millones de libros desde su propia editorial en el Reino Unido

Las gemelas Darcy y Tory Vega pasaron toda su vida sobreviviendo en el mundo mortal, sin dinero y sin familia, hasta que un misterioso profesor aparece en su puerta y les revela que son las herederas legítimas de Solaria, un reino mágico regido por los astros y habitado por criaturas sobrenaturales despiadadas. El despertar las obliga a ingresar en la Zodiac Academy y demostrar que son dignas de reclamar su legado, mientras su sola presencia amenaza a los cuatro Herederos Celestiales, los jóvenes más letales de la academia, que se prepararon toda la vida para heredar el trono y buscan expulsarlas antes de que puedan arrebatárselo.

Caroline Peckham y Susanne Valenti, conocidas por sus lectores como las Twisted Sisters, son autoras bestseller del Wall Street Journal y Amazon que vendieron más de quince millones de libros en conjunto. Con más de cincuenta novelas publicadas dentro del género dark romance y romantasy, se ganaron una reputación particular por sus finales de infarto, su humor oscuro y sus personajes “imposibles de no odiar”. Las hermanas viven en Reino Unido, donde dirigen su propia editorial, Kings Hollow, desde la cual crean heroínas fuertes y antihéroes atormentados que mantienen enganchados a millones de lectores en todo el mundo.