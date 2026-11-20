En una entrevista para el programa televisivo Desayuno Americano, el actor Nazareno Casero respondió desde el interior de su vehículo a preguntas sobre su vínculo con Marta Fort y las versiones de un supuesto romance tras la separación de la joven mediática.

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Nazareno Casero habló sobre los rumores que lo vinculan con Marta Fort tras la reciente separación de la influencer de Juan Manuel Ramírez. El actor aseguró que mantiene una relación de compañerismo con ella, pero recordó que en el pasado le escribió para participar de la convocatoria que había lanzado en busca de novio.

En una nota con Bruno Incicco para Desayuno Americano, el ciclo de América que conduce Pamela David, Casero se mostró sorprendido cuando le consultaron si el vínculo con Fort había generado incomodidad en la expareja de ella. “¿Conmigo?”, preguntó en un primer momento.

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El cronista le explicó que, luego de la ruptura, se habían mencionado supuestos celos de Ramírez por la cercanía entre los participantes de MasterChef Celebrity. Casero respondió que no estaba al tanto de esas versiones. “No sabía que habían hablado de mí”, afirmó.

La información había surgido después de que Fort fuera consultada por su vínculo con el actor y, entre risas, negara que existiera un romance formal pero reconociera que había buena onda. Incluso, en el reality lo había mandado al frente al aire: “Nos tiroteamos. Yo no borro nada, si me llega a negar lo muestro”.

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Nazareno y Marta comparten largas grabaciones de MasterChef

Nazareno Casero definió su relación con Marta Fort

Ante la pregunta sobre cómo es actualmente su trato con la hija de Ricardo Fort, Casero fue concreto: “Nada, somos buenos compañeros”. De todos modos, admitió que había existido un intercambio entre ambos a partir de una propuesta que ella difundió tiempo atrás.

“Ella estaba haciendo el sorteo de buscar un novio y le mandé un mensaje, pero fue una chance”, contó el actor. Consultado sobre el contenido de aquella conversación, dijo que no recordaba con precisión qué había escrito, aunque confirmó que recibió una respuesta.

“Sí, hablamos. Fue divertido”, expresó. Sin embargo, cuando Incicco le preguntó si el ida y vuelta había continuado, Casero marcó un límite y volvió a describir el vínculo como una relación de compañeros.

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Durante la entrevista también se refirió a la posibilidad de una próxima salida grupal con integrantes del reality culinario. El actor dijo que había una idea en marcha, pero aclaró que todavía no conocía los detalles ni la fecha. Incluso bromeó con que estaba ocupado jugando a Grand Theft Auto VI, el videjuego que se acaba de estrenar.

El actor dejó abierta la puerta a una nueva postulación

La conversación tomó otro rumbo cuando el cronista le señaló que Fort había vuelto a quedar soltera. Casero reconoció que le parece atractiva y recordó que ya lo había manifestado públicamente. “Para mí es una de las mujeres más lindas de Argentina”, sostuvo.

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Luego, ante la consulta sobre si volvería a anotarse para ser su novio en caso de que ella reabriera la convocatoria, respondió con humor: “¿Está abierto de vuelta el certamen? Ah, bueno, por ahí sí, por ahí le mando”.

Marta, con una sonrisa en la que parece enamorada, observa cocinar a Nazareno. ¿Sólo amigos?

Casero también evitó dar una respuesta definitiva cuando le preguntaron si entre ambos existe realmente una atracción que trasciende el compañerismo o es algo armado para las cámaras. “¿Vos pensás que si fuese mentira, yo te diría que es mentira?”, contestó, antes de ironizar con que podía estar desviando la atención.

Sobre la eventual fiesta o reunión que los participantes de MasterChef podría organizar, el actor anticipó que podría asistir si se suma el resto del grupo. Al ser consultado de manera puntual por la presencia de Fort, respondió que iría en caso de que la salida fuera colectiva.

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“Si va el grupo, seguramente vaya”, señaló. Luego insistió en que no había escuchado de primera mano que su nombre hubiera sido mencionado en relación con la separación de la influencer y Ramírez.