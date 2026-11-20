Griselda Gambaro con el dramaturgo y director teatral Tito Cossa, The New York Times la ubicó entre los principales autores de la Argentina tras seis décadas de trayectoria teatral y literaria.

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Griselda Gambaro fue una autora que, a lo largo de seis décadas, convirtió la escena teatral en un mapa del terror de Estado, con un estilo que combinó la alegoría, el humor negro y la payasada para denunciar la brutalidad sin esquivar la censura. Así la describió The New York Times en un extenso obituario publicado esta semana, en el que el diario neoyorquino la ubicó “entre los principales autores de la Argentina” y trazó el recorrido de una obra que abarcó decenas de piezas teatrales, novelas, cuentos y libros infantiles traducidos a múltiples idiomas.

El texto, firmado por el periodista Fred Monyak, subraya que Gambaro “tenía la habilidad de escribir sobre el horror con distancia cómica”, una característica que la distinguió de sus contemporáneos y que le permitió abordar la violencia política con una eficacia que las formas más convencionales del drama difícilmente habrían alcanzado.

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Sus primeras obras anticiparon los crímenes de la dictadura

El texto del Times traza una línea directa entre las piezas tempranas de Gambaro y los crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983). La dramaturga había comenzado a publicar en los años sesenta, cuando la crítica explícita al gobierno podía terminar en arresto. Con obras como Las paredes (1963) y El campo (1967), recurrió a la alegoría, la ironía, el humor negro y la payasada para esquivar la censura sin renunciar a retratar “la desorientación de las víctimas arrastradas indiscriminadamente por la brutalidad gubernamental”, según describe el diario neoyorquino.

En Las paredes, un joven es secuestrado y confinado en lo que parece un dormitorio confortable. No sabe por qué está allí. Se escuchan gritos lejanos. Sus captores insisten en que llegó por su propia voluntad. Le advierten que las paredes se cerrarán sobre él. Él no lo cree. “Las preguntas que plantea la obra —qué es real y a quién creer— dejan al descubierto las ansiedades y paranoias de la Argentina de fines de los años sesenta”, señala el Times. En El campo, un hombre que llega a una empresa para incorporarse a su nuevo trabajo encuentra a su futuro jefe con uniforme nazi y las oficinas convertidas en un campo de concentración.

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La profesora y traductora Marguerite Feitlowitz definió el tratamiento de la violencia política en el teatro de Gambaro como "original e innovador" (Foto: Universidad Nacional de las Artes)

El libro prohibido que la obligó al exilio

La novela Ganarse la muerte (1976) siguió el recorrido de una mujer desde la orfandad hasta el matrimonio, sobre el trasfondo del control autoritario. Su vívido retrato de la violencia estatal le valió la prohibición por parte de la junta militar y empujó a Gambaro a tres años de exilio autoimpuesto en Barcelona.

Desde España, escribió también Dios no nos quiere contentos, la historia de un cantante que alcanza una forma de liberación espiritual a través de la perseverancia en su arte. Gambaro consideraba esa novela su mejor trabajo de ficción larga.

Durante ese mismo período de exilio, Gambaro había escrito Información para extranjeros, pieza que sacó clandestinamente de la Argentina y que consideró tan subversiva que se negó durante años a autorizar su representación por temor a poner en riesgo a sus familiares que permanecían en el país. El Times la describe como “un tour guiado por los lugares de la represión y la indignidad” —palabras de la propia autora—, en la que el público era conducido por una serie de habitaciones para observar escenas tan desconcertantes como perturbadoras, desafiando a los espectadores a verse no como testigos sino como cómplices involuntarios de actos de crueldad.

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“Absolutamente original”: el juicio de su principal traductora al inglés

Marguerite Feitlowitz, profesora emérita de literatura en el Bennington College y una de las principales traductoras de Gambaro al inglés, fue entrevistada por el periódico para el obituario. “Era absolutamente original”, dijo Feitlowitz. “Sus obras abordaron la teatralidad de la violencia política de maneras técnicamente innovadoras y virtuosas.”

La especialista también destacó que Gambaro rindió homenaje en su teatro a autores tan diversos como Sófocles, Shakespeare, Ibsen y Chéjov, reencuadrando sus obras para comentar el terror de Estado en la Argentina. El caso más citado por el Times es Antígona Furiosa, pieza de mediados de los ochenta que comienza con la protagonista —vestida y coronada con flores marchitas— colgada de una soga. Antígona se quita la soga y entona la canción que Ofelia canta en Hamlet tras hundirse en la locura: “Está muerto y se ha ido, señora / Está muerto y se ha ido”, versos que el diario vincula con los cánticos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

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