El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se dan la mano durante un encuentro en Quito, Ecuador, el 19 de noviembre de 2026. Presidencia de Ecuador

Guardar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió en Quito con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para abordar el fortalecimiento de la cooperación bilateral frente al narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las amenazas a la seguridad fronteriza. El encuentro, celebrado el jueves 19 de noviembre en el Palacio de Carondelet, forma parte de los acercamientos entre los gobiernos de Noboa y Donald Trump para ampliar la colaboración militar y policial en un país que enfrenta una escalada de violencia vinculada a las economías ilícitas.

Según la información difundida por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana, las delegaciones revisaron los mecanismos de cooperación existentes y las posibilidades de fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad. El control de las fronteras, la vigilancia de los puertos y el combate a la minería ilegal estuvieron entre los asuntos abordados durante la reunión.

PUBLICIDAD

En el encuentro participaron el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y funcionarios estadounidenses vinculados a la política de seguridad hemisférica. La visita del responsable del Pentágono estuvo acompañada por un dispositivo especial de seguridad en los alrededores de la sede presidencial, ubicada en el centro histórico de Quito.

Tras la reunión, Hegseth manifestó el interés de Washington en profundizar el trabajo conjunto para enfrentar las amenazas que la administración estadounidense identifica como narcoterroristas. El funcionario también destacó la importancia de fortalecer la seguridad fronteriza y obtener resultados concretos mediante la coordinación entre ambos países.

PUBLICIDAD

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla en la embajada estadounidense el miércoles 18 de noviembre de 2026, en Caracas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Estados Unidos considera a Ecuador un socio estratégico en sus operaciones contra las redes criminales que utilizan el Pacífico oriental para el transporte de drogas. Hegseth hizo referencia a la participación ecuatoriana en la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa de cooperación regional orientada a enfrentar las actividades de organizaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Por su parte, Noboa ratificó la importancia de la relación con Washington para combatir a las estructuras delictivas que operan dentro y fuera del territorio ecuatoriano. Su administración ha convertido la cooperación internacional en uno de los componentes de su estrategia de seguridad, particularmente desde la declaración del conflicto armado interno en enero de 2024, cuando el Gobierno identificó a varias organizaciones criminales como grupos terroristas.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, explicó que la cooperación contempla tecnología, entrenamiento militar, fortalecimiento de controles portuarios y coordinación operativa. Estas áreas forman parte de las conversaciones destinadas a mejorar las capacidades de respuesta frente a organizaciones que mantienen conexiones con redes internacionales de narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Sin embargo, el comunicado oficial sobre el encuentro no precisó la firma de nuevos acuerdos, la aprobación de desembolsos económicos ni un calendario para la ejecución de operaciones adicionales. Tampoco anunció el establecimiento de instalaciones militares estadounidenses permanentes en territorio ecuatoriano.

Los ejercicios sucedieron en Esmeraldas. (U.S. Southern Command)

La reunión se produjo mientras Ecuador busca ampliar el financiamiento internacional destinado a seguridad. Según información publicada por El Comercio y otros medios ecuatorianos, el Gobierno ha planteado requerimientos por USD 430,5 millones hasta 2027, de los cuales USD 356,4 millones corresponderían al sector Defensa y USD 74,1 millones al Ministerio del Interior. Estas cifras representan necesidades de financiamiento identificadas por las autoridades ecuatorianas y no recursos cuya entrega haya sido confirmada durante la visita de Hegseth.

PUBLICIDAD

La relación militar bilateral cuenta con instrumentos suscritos anteriormente, entre ellos el Estatuto de las Fuerzas, conocido como SOFA, y acuerdos de cooperación para la interdicción marítima y aérea. Estos mecanismos establecen condiciones para determinadas actividades conjuntas, intercambio de información y participación de personal estadounidense en acciones de cooperación.

La presencia militar extranjera constituye, no obstante, un asunto sujeto a restricciones constitucionales en Ecuador. En el referéndum celebrado el 16 de noviembre de 2025, el 60,82 % de los votantes rechazó la propuesta de eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras. El resultado mantuvo vigente esa disposición constitucional, aunque no impide por sí mismo las modalidades de cooperación temporal contempladas en los instrumentos bilaterales aplicables.

PUBLICIDAD

El encuentro en Carondelet también dio continuidad a contactos anteriores entre Noboa y Hegseth. Ambos funcionarios habían abordado mecanismos de cooperación en Washington durante junio de 2026, mientras que en septiembre representantes del Bloque de Seguridad ecuatoriano mantuvieron conversaciones con el secretario estadounidense en Panamá.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, Ecuador, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa)

En las semanas previas a la visita también se registraron nuevas acciones de cooperación institucional. El 10 de noviembre, la Fiscalía General de Ecuador y el FBI suscribieron un memorando orientado a fortalecer el intercambio de información y la colaboración contra el crimen organizado transnacional, el lavado de activos y la corrupción. Dos días después, Ecuador incorporó a su Armada la lancha guardacostas Isla Puná, donada por Estados Unidos para reforzar las capacidades de vigilancia marítima.

PUBLICIDAD

La ampliación de las operaciones estadounidenses en la región también ha generado controversias judiciales. Según información de la agencia EFE, 17 pescadores ecuatorianos presentaron una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por un presunto ataque militar contra su embarcación, además de denunciar detenciones ilegales y malos tratos. Las acusaciones forman parte de un proceso judicial y no constituyen hechos establecidos mediante una sentencia.

La visita de Hegseth se inscribe en una agenda estadounidense de seguridad regional que busca intensificar la coordinación con gobiernos latinoamericanos frente al tráfico de drogas y las organizaciones criminales transnacionales. Para Ecuador, esa cooperación adquiere relevancia por su ubicación entre Colombia y Perú, dos de los principales países productores de cocaína, y por la utilización de sus corredores marítimos y portuarios para el envío de cargamentos ilícitos hacia mercados internacionales.

PUBLICIDAD

La reunión concluyó con el compromiso político de profundizar la colaboración bilateral, aunque los gobiernos no divulgaron nuevos instrumentos vinculantes ni detalles sobre los recursos que se destinarán a las iniciativas discutidas. La implementación de las medidas dependerá de los mecanismos institucionales y presupuestarios que se definan posteriormente entre Quito y Washington.