Una recopilación de diez novelas negras para leer este invierno.

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La primera mitad de 2026 dejó una cosecha intensa para los lectores de novela negra: se publicaron thrillers como Mentira, de Juan Gómez-Jurado, y nuevas entregas de Santiago Díaz y Víctor del Árbol, mientras Freida McFadden y Mick Herron confirmaban su tirón internacional.

El género, lejos de agotarse, se consolidó como uno de los más vendidos en España, con tramas que combinan investigación policial, crítica social y escenarios regionales cada vez más protagonistas.

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La segunda mitad del año no afloja el ritmo. El regreso de Harry Hole y el cierre de una era en el Departamento Q marcan los lanzamientos internacionales más esperados, mientras autores como Dolores Redondo y Alicia Giménez Bartlett suman nuevas entregas a sus sagas más reconocidas.

‘Sin piedad’, de Jo Nesbø

La portada de la novela Sin piedad, escrita por Jo Nesbø (Reservoir Books, colección Roja & Negra)

El detective Harry Hole regresa en su decimocuarta novela, titulada Sin piedad (Reservoir Books). Un asesino siembra el terror en Oslo recreando escenas emblemáticas de películas, cada una más impactante que la anterior, y todas las pistas apuntan al mayor plató de cine de la ciudad.

El encargado de detenerlo ya no es policía: es Oleg, hijastro de Harry, que investiga los crímenes mientras su padrastro sabe que debería mantenerse al margen. A medida que se ve arrastrado hacia su antiguo equipo, los límites entre sus instintos profesionales y su vida personal se difuminan.

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Jo Nesbø ha vendido más de 50 millones de ejemplares y es el autor noruego más popular de todos los tiempos.

‘La sirena y el jubilado’, de Élmer Mendoza

La portada de la novela 'La sirena y el jubilado', del escritor mexicano Élmer Mendoza, presenta la edición publicada por la editorial Alfaguara.

Tras escribir la saga policíaca más emblemática de la literatura mexicana con las novelas protagonizadas por Edgar el Zurdo Mendieta, Élmer Mendoza regresa con La sirena y el jubilado (Alfaguara), un thriller político sobre los feminicidios en el país.

La trama arranca cuando una joven y tenaz candidata en plena campaña, recibe dos balazos de un tirador furtivo que la dejan malherida. La protagonista necesitará protección y la encontrará en la imprevista figura de un guardia de museo jubilado.

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Mendoza es considerado el padre de la ‘narcoliteratura’ mexicana. Publicó su primera novela a los 50 años y alcanzó la consagración en 2007 con Balas de plata, ganadora del Premio Tusquets.

‘Todas las noches, todas las ciudades’, de Dolores Redondo

La portada de la novela 'Todas las noches, todas las ciudades', de Dolores Redondo, perteneciente a la serie 'Los Valles Tranquilos' (Destino)

Dolores Redondo se aleja, con Todas las noches, todas las ciudades (Destino), del entorno rural vasco que la caracterizó desde El guardián invisible para plantear preguntas sobre la identidad y los límites entre lo imaginado y lo real.

La novela, enmarcada en el universo literario de Los Valles Tranquilos, cuenta la perturbadora historia de Benedict Newman, un novelista que colapsa tras un interrogatorio policial al descubrirse crímenes iguales a los de su último libro. Al despertar, está convencido de ser Colt Star, el detective protagonista de sus propias novelas.

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‘Uñas sucias’, de Júlia Salander

La portada de la novela negra 'Uñas sucias', escrita por Júlia Salander y publicada por la editorial Montena.

La politóloga y activista digital Júlia Salander debuta en la novela negra con Uñas sucias (Montena), un thriller que pone bajo sospecha al sistema judicial y la impunidad del poder.

La trama comienza cuando, a raíz de una reciente ruptura, Ariadna se refugia más que nunca en su trabajo como periodista. Es entonces cuando desaparece Ricardo Solana, uno de los jueces más influyentes del país, con un historial de sentencias polémicas en casos de agresiones sexuales.

Salander que se graduó Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, es presentadora del podcast Abro Paraguas y ya había publicado el ensayo Tu argumentario feminista en datos.

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‘Tierra negra’, de Ángela Armero

La portada de la novela 'Tierra negra', de la escritora Ángela Armero, presenta a una mujer sobre un terreno forestal con raíces y trufas subterráneas (Maeva)

La teniente Aitana Cobos y el sargento de la UCO Rafael Roca se enfrentan a la desaparición de una joven, hija de una influyente familia dedicada al negocio de la trufa en Teruel. En un pueblo pequeño, donde cualquier cambio puede tener consecuencias inesperadas, la búsqueda se convierte también en una forma de sacar a la luz secretos ocultos.

Tierra negra (Maeva) es novela de ritmo endiablado de lo más visual y cinematográfica, como corresponde a la guionista de series como Velvet, que compagina el trabajo audiovisual y la docencia con una carrera literaria en la que hay espacio para la novela juvenil y thriller.

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‘La inquilina’, de Freida McFadden

La portada de la novela negra 'La inquilina', escrita por Freida McFadden, edición publicada por el sello Suma.

La reina del sarcasmo, de los giros argumentales y de los finales descabellados, lo consigue de nuevo con esta novela. El protagonista es Blake Porter, otrora exitoso ejecutivo neoyorquino caído en desgracia que se ve obligado a buscar ingresos para hacer frente a su hipoteca.

Entonces entra en escena Whitney: encantadora, sensata y en busca de una habitación para alquilar. Es exactamente lo que Blake está buscando. ¿O no? La novela llega tras el fenómeno de La asistenta, que vendió más de dos millones de ejemplares y fue adaptada al cine.

Tras el seudónimo Freida McFadden se esconde Sarah Cohen, médica estadounidense que reveló su identidad real en 2026.

‘Bajamar’, de Ibon Martín

La cubierta de la novela 'Bajamar', escrita por Ibon Martín y editada por Plaza & Janés.

Con una idílica villa marinera a orillas del Cantábrico como escenario y la muerte de una influencer en extrañas circunstancias como arranque, ‘Bajamar’ (Plaza&Janés) se ha colocado ya en el número uno de ventas en la categoría de suspense de Amazon.

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Martín es conocido como el rey del euskal noir, término que él mismo acuñó para describir el thriller ambientado en paisajes vascos con influencia escandinava. Antes de dedicarse a la novela negra escribió guías de senderismo y una novela histórica.

‘Bajo el cielo infernal’, de Alicia Giménez Bartlett

La portada del libro 'Bajo el cielo infernal', de la escritora Alicia Giménez Bartlett, presenta una nueva entrega de la serie de la investigadora Petra Delicado.

Si aún no conoces a la inspectora Petra Delicado, es el momento perfecto para introducirte en el universo de una de las detectives clave de la novela negra española.

Alicia Giménez Bartlett, pionera en aportar una perspectiva femenina y feminista al género policíaco, enfrenta a su personaje a uno de los casos más complejos de su carrera, mientras atraviesa un momento personal devastador. El cuerpo de un jesuita asesinado en La Mina, uno de los barrios más conflictivos de Barcelona, será el detonante de la trama en este decimoquinto libro de la saga titulado Bajo el cielo infernal (Destino).

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Giménez Bartlett ganó el Premio Nadal en 2011 por Donde nadie te encuentre y el Premio Planeta en 2015 por Hombres desnudos. Creó a Petra Delicado en 1996 con Ritos de muerte.

‘Las almas muertas no cantan’, de Jussi Adler-Olsen

Carl Mørck dejará la serie en esta nueva etapa, pero llegará la misteriosa francesa Helena Henry al sótano de la policía de Copenhague para imponer nuevas reglas en este thriller sobre el poder tóxico de las humillaciones y la venganza.

Recomendaciones de la semana: cine, true crime y la nueva novela de Isabel Allende.

Adler-Olsen creó el Departamento Q en 2007 con La mujer que arañaba las paredes, en una saga que ha vendido más de 30 millones de ejemplares. En 2025 reveló que padece un cáncer de médula ósea terminal.

‘El llanto de los muertos’, de Camilla Läckberg

La portada del libro El llanto de los muertos presenta la novela de Camilla Läckberg perteneciente a la serie 'Los crímenes de Fjällbacka'.

Los devotos de la reina del nordic noir sueco llevan años esperando a que Camilla Läckberg vuelva a Fjällbacka para saber más de las aventuras del detective Patrik Hedström. En la duodécima entrega de la saga, la autora sumerge al lector en la antigua desaparición de una adolescente que aún proyecta su sombra sobre el presente. Läckberg ha vendido más de 28 millones de ejemplares en 60 países y es apodada la Agatha Christie sueca.