El marchante y galerista William Acquavella compró la obra de van Gogh por 190.4 millones de dólares

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William Acquavella es uno de los marchantes de arte más influyentes de Estados Unidos. A los 88 años, dirige Acquavella Galleries, una empresa familiar con más de un siglo de historia en Nueva York que él transformó de galería de pinturas antiguas en una de las referencias mundiales del arte moderno y contemporáneo. Su nombre volvió a las primeras páginas en noviembre de 2026, cuando Artnet News confirmó que fue él quien adquirió en Sotheby’s Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), el van Gogh más caro de la historia, por USD 190,4 millones.

El marchante que compró el van Gogh más caro de la historia

La subasta de Châtaigniers en fleurs, una tela pintada en 1890 en Auvers-sur-Oise pocas semanas antes de la muerte del artista, transcurrió con la tensión habitual de las grandes ventas nocturnas de Sotheby’s, pero el desenlace superó todas las estimaciones. El contraoferente —un coleccionista que pujaba por teléfono con Julian Dawes, jefe de arte impresionista y moderno para las Américas en la casa de subastas— no dio señales de continuar. El martillero Oliver Barker intentó una última vez: “Intenten una más. El momento sin retorno”. No hubo respuesta. El martillo cayó a USD 165 millones —USD 190,4 millones con comisiones incluidas—, cerrando una de las pujas más altas registradas en el mercado del arte.

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Tras la venta, Acquavella confirmó a Artnet News que fue el comprador, aunque no reveló en nombre de quién actuaba. No es un dato menor: entre su clientela histórica figuran coleccionistas de la talla de Steve Wynn y Steven A. Cohen, el magnate de los fondos de cobertura y propietario de los New York Mets.

La historia de Acquavella con el arte comienza antes de que naciera su vocación de marchante. Mientras estudiaba en la Universidad Washington and Lee, tomó clases de pintura con Marion Junkin, el célebre profesor cuya lista de alumnos incluía a Cy Twombly. “Realmente me gustó”, recordó años después. “Uno aprende mucho sobre pintura cuando intenta hacerla uno mismo.”

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De izquierda a derecha: Eleanor Acquavella Dejoux, Nicholas Acquavella, William Acquavella y Alexander Acquavella, en las galerías Acquavella de Manhattan.

Tras graduarse en 1959 y cumplir su servicio militar, Acquavella se incorporó en 1961 a la galería que su padre, Nicholas Acquavella, había fundado en 1921. “Me recibí en Washington and Lee y luego fui al Ejército. Cuando salí, no tenía trabajo, así que me uní a mi padre”, explicó. La galería se especializaba entonces en pinturas de los maestros antiguos y del Renacimiento italiano. Bajo su conducción, el foco se amplió hacia el impresionismo, el posimpresionismo, el cubismo y el surrealismo; en la década de 1980, sumó el arte de posguerra y contemporáneo.

La galería cumple más de un siglo

Acquavella Galleries opera desde su sede histórica en el 18 East 79th Street de Manhattan —una casona neoclásica de 1918 ubicada entre las avenidas Madison y Quinta— y cuenta con una segunda sede en Palm Beach, Florida. La dirección neoyorquina tiene su propia historia vinculada al coleccionismo: el edificio perteneció al industrial californiano Norton Simon, quien se lo vendió a Acquavella en 1967 en una operación que incluyó como parte del pago dos obras: “White and Pink Mallows in a Vase”, de Fantin-Latour (hoy en el Norton Simon Museum de Pasadena, California), y “Woman with a Rose” (1916), un Renoir.

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Hoy, la galería es un negocio familiar de tres generaciones. Junto a William trabajan sus hijos Eleanor Acquavella Dejoux, quien se incorporó en 1997; Nicholas Acquavella, desde 2000; y Alexander Acquavella, desde 2003. La galería representa en el mercado primario a artistas como Tom Sachs, Miquel Barceló, Jacob El Hanani, Nicole Wittenberg y Damian Loeb, mientras mantiene un activo mercado secundario en obras de Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Edgar Degas, Mark Rothko, Jean-Michel Basquiat y Lucian Freud, entre otros.

William Acquavella frente a 'Woman at the Window' (1905), de Henri Matisse (Foto: Succession H. Matisse/Artists Rights Society - The New York Times)

Alexander, de 45 años, ha observado un cambio en el comportamiento de los coleccionistas: quienes hace algunos años se orientaban hacia el arte contemporáneo de vanguardia ahora buscan figuras históricas. “Es una huida hacia la calidad”, dijo al The New York Times. “Comprar un Matisse parece una apuesta segura.”

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A lo largo de más de un siglo, la galería acumuló un historial de exhibiciones que la ubican entre las instituciones privadas de referencia en el mercado del arte occidental. Entre las más recordadas figuran retrospectivas de Joan Miró (1972), Pablo Picasso (1975), Claude Monet (1976) y Edgar Degas (1978), además de muestras dedicadas a Alberto Giacometti (1994), Georges Braque (2011) y Lucian Freud, artista al que la galería representó durante 30 años. Entre las más recientes se cuentan exposiciones sobre Wayne Thiebaud, James Rosenquist y Jean-Michel Basquiat.

La galería también ha sellado alianzas con otras instituciones del circuito internacional. En 2017 coprodujo con la Pace Gallery la muestra “Calder / Miró: Constellations”, una colaboración que evidencia su peso en el mercado de arte del siglo XX. Sus ventas abarcan tanto coleccionistas privados como museos de todo el mundo, en un modelo de negocios que combina el mercado secundario de grandes maestros con la representación directa de artistas vivos.

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El perfil de la clientela de Acquavella da cuenta del nivel en el que opera la galería. Entre sus compradores históricos figuraron coleccionistas como John Hay Whitney, William S. Paley y Nelson A. Rockefeller. En décadas más recientes, la galería ha trabajado con Steven A. Cohen y Steve Wynn, dos de los coleccionistas privados más activos del mercado norteamericano. Es en ese contexto donde cobra dimensión la compra del van Gogh: Acquavella no reveló si actuó en nombre de un cliente, pero la operación es coherente con su historial de transacciones en el extremo más alto del mercado.