Personaje creado por Dr. Seuss sobre un personaje que odia la navidad

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Ron Howard aseguró que la secuela de El Grinch junto a Jim Carrey solo llegará a concretarse si cuentan con un guion que consideren a la altura del original. El director habló con la revista People sobre el estado del proyecto, anunciado meses atrás, y remarcó que todavía no existe un libreto cerrado. Howard explicó que tanto él como Carrey comparten un mismo criterio antes de avanzar con la producción: la calidad por encima de cualquier plazo o promesa comercial.

“Solo tengo que advertirle a todos que Jim y yo no vamos a avanzar a menos que creamos que tenemos un guion grandioso, y ahora mismo no tenemos un guion”, declaró Howard a People. El director precisó que cuentan con escritores y con una idea que lo entusiasma, aunque el desarrollo sigue en una etapa temprana. La secuela de El Grinch no tiene fecha de estreno confirmada porque Ron Howard y Jim Carrey se niegan a filmarla sin un guion sólido. Ambos acordaron que el proyecto solo avanzará si consideran que tiene posibilidades reales de igualar el nivel de la película original, estrenada en 2000. “Tengo mucho que trabajar, pero no quiero hacer ninguna promesa de que esto va a pasar porque Jim y yo estamos alineados en una cosa: no vamos a avanzar a menos que creamos que tiene una oportunidad de ser grandioso”, agregó el director en la misma entrevista. Según Howard, el equipo de guionistas trabaja en una propuesta que busca respetar el tono particular de la obra de Dr. Seuss, autor del libro original en el que se basó la película.

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El director destacó el vínculo personal que mantiene con el proyecto desde su estreno hace más de dos décadas. “Nos sentimos muy orgullosos de la película original”, afirmó Howard, quien calificó el resultado como una combinación de suerte y trabajo en equipo. “Nos sentimos muy afortunados, porque se necesita un poco de suerte para que una película se arme y se convierta en un clásico perenne de la forma en que lo hizo esa película”, sostuvo Howard. El director remarcó que convertirse en una tradición navideña en muchos hogares representa algo valioso tanto para él como para Carrey.

(Universal Pictures)

El alto coste del maquillaje

Sobre el futuro del proyecto, Howard fue cauto pero no descartó avanzar en algún momento. “Nos vamos a mover cautelosamente pero con esperanza hacia otra película porque los dos creemos en la premisa”, dijo. “Con un poco de suerte, vamos a poder volver a visitar ese mundo”, cerró. El Grinch se estrenó en 2000 y se convirtió en un éxito de taquilla, con una recaudación que superó los 350 millones de dólares. Carrey interpretó al personaje principal en esa entrega y, según confirmó Howard, retomaría el papel en la eventual secuela.

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El rodaje de la película original dejó marcas en Jim Carrey, según relató el propio Howard el año pasado en una entrevista con Vulture. El actor atravesó episodios de ansiedad durante las primeras semanas de filmación debido a las horas que requería la transformación en el personaje. “Empezó a tener ataques de pánico”, relató Howard sobre esos primeros días de rodaje, marcados por las exigencias del maquillaje de efectos especiales necesario para convertir a Carrey en el Grinch.

El director agregó detalles sobre la magnitud del malestar que atravesó el actor en ese período. “Lo veía acostado en el piso entre toma y toma con una bolsa de papel marrón. Literalmente en el piso. Estaba miserable”, describió Howard en esa misma entrevista con Vulture. La incomodidad llegó a un punto en el que Carrey consideró abandonar el compromiso económico que había asumido con la producción. Howard reveló que el actor estuvo dispuesto a devolver su salario de 20 millones de dólares por la película, como reflejo del nivel de malestar que le generaba continuar con el rodaje bajo esas condiciones.

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