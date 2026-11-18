Jeff Bezos, fundador de Amazon, en la conferencia en la que reveló los datos sobre la elección del nuevo James Bond. (Reuters/Manuel Orbegozo)

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Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon, reconoció que estuvo “muy involucrado” en la decisión de convertir a Robert Pattinson en el nuevo James Bond. El empresario ofreció detalles del proceso de selección durante una aparición en la conferencia Semafor’s Silicon Valley & The World, realizada el martes en Menlo Park, California.

Bezos explicó que el equipo redujo una lista amplia de candidatos a cinco finalistas, a quienes se les realizaron pruebas de cámara tradicionales. “Hicimos pruebas de cámara reales, a la antigua, de esos cinco finalistas”, relató. “Fue interesante: vestuario completo, escenarios reales y otros actores junto a ellos”.

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Según contó, cada finalista interpretó tres escenas distintas antes de que el equipo se reuniera un viernes para revisar el material. “Nos juntamos el viernes para pasar un par de horas viendo todas las pruebas y repasando todo eso”, dijo Bezos, quien calificó a los cinco candidatos de “extraordinariamente talentosos”.

Por qué dudaron de Pattinson: el peso de la fama

El equipo encargado de la decisión tuvo un primer reparo con Pattinson: su popularidad previa. Bond ha sido tradicionalmente un papel que catapultó a la fama a actores poco conocidos, como ocurrió con Sean Connery, Timothy Dalton o Daniel Craig. Por eso, Bezos admitió que al principio estaban “ligeramente sesgados” en contra del actor británico, de 40 años, debido a que ya era una figura reconocida por sagas como Crepúsculo y The Batman. Sin embargo, las pruebas de cámara disiparon cualquier duda y la decisión se tomó de forma unánime entre los responsables del proyecto.

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La negociación con Pattinson habría sido más compleja de lo esperado para los responsables del casting (Composición fotográfica/REUTERS)

“Para cuando llegamos a esta lista de cinco, todos eran increíbles. Pero había algo especial en Rob y en su actuación. Fue inmediatamente indiscutible”, afirmó Bezos. Agregó que Denis Villeneuve, director de la nueva película, también se inclinó de inmediato por Pattinson: “Todos nos sentimos atraídos hacia Rob. Al principio pensamos que quizás deberíamos elegir a alguien más desconocido, pero en las pruebas de cámara quedó tan claro que él es James Bond”.

El anuncio oficial y la reacción del actor

Amazon MGM Studios confirmó la elección de Pattinson el lunes, mediante un video publicado en Instagram con la música clásica de 007 y el mensaje “James Bond regresará”. El estudio también difundió una fotografía del actor caracterizado como el espía, con esmoquin y arma en mano.

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“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida”, expresó Pattinson en un comunicado. “Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todo el equipo de Amazon MGM Studios por confiar en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto”.

Robert Pattinson será el nuevo James Bond en el filme dirigido por Denis Villeneuve.

Villeneuve, por su parte, dijo sentirse “rebosante de alegría” por dar la bienvenida a Pattinson y expresó “profunda gratitud hacia los extraordinarios actores” que también fueron considerados para el papel. Según el director, el actor londinense posee “el alma atemporal de 007” junto con “un espíritu completamente nuevo”. El rodaje de la película, todavía sin título, aún no ha comenzado.

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Los nombres que circularon antes de la decisión final

La especulación sobre quién reemplazaría a Daniel Craig se extendió durante meses. El listado de finalistas que llegó a las pruebas de cámara incluyó, además de Pattinson, a Callum Turner (Animales fantásticos), Josh O’Connor (Rivales), Jack Lowden (Slow Horses) y Nicholas Hoult (Superman).

Turner fue considerado favorito durante buena parte de 2026, mientras que Lowden recibió respaldo público de su compañero de reparto Gary Oldman, quien en septiembre sugirió que el papel ya estaba decidido a su favor. O’Connor, en tanto, había bromeado sobre la posibilidad desde 2025, cuando una entrevista junto a Craig disparó los rumores.

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Después de años de especulaciones, el actor británico Robert Pattinson ha sido confirmado para interpretar al espía más famoso del cine

Hoult y Pattinson se sumaron de manera tardía al proceso: según reportó la revista Variety, ambos realizaron sus pruebas de cámara apenas días antes del anuncio final. Otros nombres que circularon en algún momento de la carrera incluyeron a Jacob Elordi, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson y Harry Styles, aunque ninguno de ellos llegó a la etapa de pruebas formales, de acuerdo con reportes previos al anuncio.

La producción marcará la primera película de la saga bajo el control creativo total de Amazon MGM Studios, que en 2022 cerró la adquisición de MGM y posteriormente completó la compra de la participación de los productores históricos de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, por 20 millones de dólares.

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