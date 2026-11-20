El actor y director israelí Nahd Bashir presentó su largometraje 'Amal' en Mar del Plata y luego participó de varias actividades en la ciudad de Buenos Aires

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Nahd Bashir llegó a Argentina con dos certezas y una confesión pendiente. La primera: que amaba este país antes de pisarlo, por culpa de Diego Maradona, a quien siguió de lejos desde su infancia en Maghar, una pequeña ciudad del norte de Israel habitada por drusos, cristianos y musulmanes. La segunda: que Lionel Messi había prolongado esa devoción. La confesión, en cambio, la hizo apenas aterrizó —con una mezcla de asombro y alivio— cuando recorrió las calles de colores de La Boca, comió un asado y se paró frente a la Bombonera, como quien cumple el objetivo de una peregrinación largamente postergada. “Fue increíble”, diría después, eligiendo la misma palabra para describir el estadio de Boca, pero también a toda la ciudad de Buenos Aires y la gente, como si las tres cosas formaran una sola experiencia que su inglés, tercer idioma, no alcanzaba todavía a expresar fielmente.

Detrás de ese turista futbolero viaja, sin embargo, uno de los creadores más originales e inclasificables del cine y el teatro israelí contemporáneo. Bashir es actor, director, guionista, productor, ex funcionario del Ministerio de Cultura y Deportes de Israel y, desde 2021, también abogado en formación. Creció en la periferia geográfica del país —lejos de Tel Aviv, lejos del centro hegemónico— y convirtió esa distancia en método: cuando no encontraba textos en árabe para montar en escena, los escribía él mismo, a veces en una sola noche. Ha creado más de setenta obras de teatro. Escribió los guiones de la primera temporada de su serie televisiva en catorce días. Redactó la propuesta de la segunda temporada con un brazo enyesado. Su carrera entera parece construida sobre la misma lógica: la escasez como motor de una productividad sin pausa.

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Esa trayectoria arrancó en el teatro de vanguardia, donde entre 2006 y 2011 dirigió el Teatro Kafrun de Shfaram, traduciendo al árabe a Tolstói y a Beckett, y ganando premios en el Festival de Acre, referencia del teatro árabe-israelí. Luego vino la televisión: en 2018 estrenó Dr. Karage, una comedia bilingüe —árabe y hebreo— que él creó, escribió y protagonizó, emitida en simultáneo por el canal árabe Makan 33 y el canal hebreo Kan 11. La serie retrató a un médico fracasado que reconvierte el taller de su padre en el centro de un pueblo donde judíos, musulmanes, drusos y cristianos se cruzan a diario; su éxito lo catapultó al reconocimiento nacional. Ese mismo año integró el elenco de la segunda temporada de Fauda, el thriller israelí distribuido por Netflix. En 2023 fue designado Director General del Departamento de Cultura Árabe del Ministerio de Cultura y Deportes, cargo desde el cual administró el financiamiento estatal para las instituciones culturales del sector árabe —cerca del 20% de la población del país— en uno de los periodos políticos más convulsos de la historia del estado.

La identidad drusa —que implica servicio militar obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel y una lengua y cultura profundamente árabes— sitúa a Bashir en un lugar de enunciación que ninguna categoría simple alcanza a contener. Su obra rechaza la doble presión de asimilarse a la narrativa sionista o reducirse al nacionalismo árabe. A lo largo de su carrera ha dado vida a personajes periféricos —el fracasado con dignidad, el autista incomprendido, la madre que enfrenta a los clanes armados— para hacer visible lo que el Estado israelí y la propia sociedad árabe prefieren ignorar. Esa tensión entre pertenencia y marginalidad no es el tema de su cine: es su punto de partida.

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Bashir visita Argentina para presentar su más reciente largometraje, Amal (2026), en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde integró la sección de Cine contemporáneo israelí. La película, codirigida junto al cineasta judeo-israelí David Ofek e inspirada en hechos reales, sigue a Amal —cuyo nombre significa “esperanza” en árabe—, una madre dispuesta a enfrentar la violencia de los clanes para salvar a su hijo Samer, involucrado en un tiroteo en su aldea. Convencida de que si el enfrentamiento entre facciones rivales no cesa él será la próxima víctima, Amal lucha por alcanzar una sulha, el tradicional proceso de reconciliación tribal. Pero la violencia se intensifica, divide a la comunidad y termina arrastrando a la protagonista hacia aquello que intentaba detener.

Bashir asumió en 2023 la conducción del Departamento de Cultura Árabe en el Ministerio de Cultura y Deportes de Israel

—Tradujiste a Beckett al árabe. ¿Por qué decidiste hacerlo?

—Hace mucho tiempo. Traduje El último grabador de Krapp, que es una pieza pequeña, de vanguardia, absurda. Muy extraña. Y también actué el papel principal, que es el único personaje: un unipersonal. Es sobre un hombre viejo que se graba a sí mismo con un cassette, intentando capturar el momento antes de morir. Trata sobre los recuerdos, sobre la vida, sobre lo que uno hace a lo largo de la vida y lo que se lleva a la próxima, si es que uno cree en la próxima vida. Yo creo en la próxima vida.

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—¿Creés que traducir ese texto fue, en algún sentido, un acto político?

—La de Beckett no era política. Pero hay que entender que Beckett huyó del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Lo querían matar. Y después de eso escribió sobre el absurdo, junto a otros autores que contaban cuán terrible había sido la guerra para todos. Eran muy pesimistas sobre la vida. Yo soy muy optimista. Creo que hay esperanza, que hay posibilidad de paz. Por eso cambiamos el final de esa obra. La otra que traduje fue La historia de un caballo, de Tolstói, que en realidad no es una pieza teatral sino un cuento de un libro de relatos cortos, no muy famoso. Siempre estoy buscando algo diferente. Esa historia es diferente también porque está escrita antes de la guerra, y trata sobre un caballo que mira a los humanos y no puede entender por qué actúan como actúan. Las dos fueron mis primeros trabajos siendo estudiante universitario, y gané dos premios en el Festival de Teatro de Acre, en Israel. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar.

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—Sos druso. ¿Cómo describís tu identidad?

—Tengo mi propia identidad. Soy israelí. Un israelí orgulloso. Mi religión es la drusa, la respeto, amo a mi pueblo. Somos un grupo pequeño dentro de Israel y del Medio Oriente: alrededor de dos millones de personas en todo el mundo. Hay algunas comunidades en América Latina —acá en Argentina un poco, en Venezuela y Brasil más—, pero la mayoría de los drusos vive en el Medio Oriente: Israel, Líbano, Siria y Jordania. Dentro de Israel somos apenas el 1% de los ciudadanos. Pero tenemos tres representantes en la Knesset. (N. de la R: el parlamento israelí) Fuimos parte de la construcción del país. Mi abuelo peleó con la Haganá. Los drusos servimos en el ejército. Nos sentimos muy israelíes. Y somos muy heterogéneos: hay drusos que votan a Benjamin Netanyahu y drusos que votan a partidos de izquierda. Pero todos amamos este país porque es, ante todo, una democracia. Vemos lo que pasó con nuestra comunidad en Siria, donde el gobierno y el Estado Islámico los masacraron. Sabemos que Israel no es el paraíso y que tenemos problemas, pero también sabemos que es una democracia con leyes que respetan a las personas, no solo a los drusos sino también a las minorías árabes.

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—¿Sentís tensión en la vida cotidiana por tu procedencia y creencia religiosa?

—No me reconocen en la calle. Tengo aspecto mediterráneo, árabe, mizrají, pero no llevo ningún símbolo visible. Los drusos tenemos una bandera con una estrella de cinco colores, pero no la llevo en la cabeza como se lleva una kipá. Cuando la gente me pregunta, generalmente los israelíes quieren mucho a la comunidad drusa. Hace un año estrené una serie muy exitosa en Keshet —el canal más grande de Israel— sobre una historia drusa, sobre la reencarnación, que es parte de nuestra fe, una serie de drama y misterio. Y vimos que aproximadamente el 90% de los israelíes judíos siente cariño por nuestra comunidad, porque somos parte del país y peleamos en todas sus guerras. Hay casos de racismo, sí, pero también los hay dentro de la comunidad judía. Son individuos; no es algo que defina a nuestro país. En Estados Unidos también hay racismo. Sé cómo manejarlo, y les enseño a mis hijas cómo manejarlo: tienen que estar orgullosas de quiénes son y del país donde viven.

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En su etapa formativa, Bashir tradujo al idioma árabe textos de Samuel Beckett y León Tolstói para el Festival de Teatro de Acre

—¿Creés que lo que se informa sobre Israel en el exterior refleja la realidad?

—Me sorprendió mucho cuando proyecté la película acá. Después de la función hicimos preguntas con el público y la gente quedó impactada al saber que el 20% de la población israelí son árabes —cristianos, drusos, beduinos, circasianos, bahais—, y que tienen derecho a votar y representantes en el parlamento. Fue un shock para ellos. Entendí que, al menos en América Latina, se sabe poco sobre la situación real dentro de Israel. En Europa, en cambio, hay mucha propaganda en los medios, muchas mentiras. Algunos datos son correctos, pero hay un esfuerzo deliberado por mostrar a Israel como una dictadura o como un país que mata gente. Eso no es correcto. Yo vivo ahí. Tengo muchas cosas que criticar de nuestro gobierno, muchos errores que señalar, pero conozco la realidad que nos rodea y sé lo que pasa en el Medio Oriente.

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—¿Sentís presión como artista para definirte políticamente?

—Sí, claro. Pero como artista hago las historias que siento profundamente, que quiero contar, que me apasionan. No importa lo que pienso políticamente. Voy a darte un ejemplo: ahora estoy codirigiendo con un amigo judío un documental sobre un soldado druso que murió en la guerra en Gaza. Era el hijo de un amigo mío, lo conocía personalmente. También estoy produciendo una historia inspirada en el caso de Iyad Hallak, un palestino autista que fue asesinado por error en Jerusalén. Es mi derecho hacerlo. Cuando veo una historia de humanidad, una historia sensible que me interesa, puedo contarla. En Israel no hay censura. Cuando estuve al frente de la sección de cultura árabe en el Ministerio, dábamos dinero para hacer arte sin decirle a nadie qué hacer o qué no hacer, porque la ley garantiza el derecho a la expresión. Estuve en los dos lados de la moneda: el que da el financiamiento y el que hace el arte. Y sé que en Israel, si uno no hace algo que promueva la violencia, puede hacer lo que quiera.

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—¿Estas cansado de las preguntas sobre política, guerra y religión? ¿Preferís hablar de arte?

—Por supuesto. Pero tengo mis propias opiniones sobre la situación y no tengo miedo de expresarlas. Hoy no es fácil defender a Israel públicamente porque la mayoría de la gente dice “Israel es terrible, mata gente”. Desde mi punto de vista, eso no es correcto: hay que conocer la situación para poder opinar. Pero prefiero hablar de arte porque es mi campo. Si no, me hubiera hecho diplomático. Soy director y actor.

—Cuando vuelvas a casa, ¿Qué les vas a contar a tus amigos sobre Argentina?

—Son historias pequeñas. No las grandes, aunque reunirme con vos también es importante. Pero lo que voy a contar es el asado delicioso, el vino excelente, la gente muy amable y cálida. Ya mis amigos me están pidiendo que los traiga la próxima vez, porque les mandé fotos de la Bombonera y del asado. Eso es lo que me gusta: ser simple y humano. Es más divertido así.

Te cuento algo... Ya empecé a escribir un guion que espero poder hacer como coproducción entre Israel y Argentina. Tengo en mente una historia inspirada en un hecho real: un nene que juega al fútbol en un pueblo de Israel y sueña con conocer personalmente a Messi. Pero tiene cáncer, leucemia. Y la historia verdadera es que su padre lo llevó a Barcelona y lo conoció. Yo tomo ese punto de partida y lo llevo a otro lugar: hay política, hay tensiones entre árabes y judíos, hay dos partes con una sola misión, que es llevar a ese chico a conocer a Messi en Argentina.

[Fotos: Gustavo Gavotti]