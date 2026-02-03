Entre la fantasía, la dark academia, pruebas mortales y un falso compromiso: la fórmula que impulsa la nueva trilogía de Elise Kova

Elise Kova presenta 'Academia Arcana', una saga de fantasía donde el tarot y la magia estructuran un universo lleno de dilemas - (Gentileza de Urano World)

Desde reinos muy lejanos, Elise Kova, una tejedora de historias oriunda de Florida, Estados Unidos, junto a su felina protectora llamada Florence decidieron abrir las puertas de su taller mediante un portal mágico; o como se le diría cotidianamente, una videollamada. Desde el espejismo tecnológico con diferencia horaria, la autora dialogó con Infobae sobre la construcción de mundos mágicos, la importancia de la fantasía, su visita a Argentina y la celebración de la llegada de Academia Arcana a las librerías.

Kova, reconocida por su capacidad para fusionar mundos mágicos y emociones profundas explicó que la inspiración para escribir esta nueva saga que está compuesta por tres libros y que comienza con Academia Arcana, se remontó a su infancia, cuando empezó a leer cartas del tarot. “Aprendí a leer tarot cuando tenía siete u ocho años. No fui buena ni profesional, pero siempre lo disfruté y se volvió parte de mi vida”, expresó Kova.

La idea de crear un sistema de magia basado en el tarot surgió antes que la ambientación en una academia, aunque la autora consideró que ese entorno resultaba ideal para mostrar a los lectores cómo funciona el sistema mágico. “Me gusta la dark academia y nunca había tenido la oportunidad de escribirla”, reconoció.

Entre cartas, secretos y jerarquías: el mundo de “Academia Arcana”

En Academia Arcana, la protagonista Clara Graysword sobrevive en los márgenes de Ciudad Eclipse con ayuda de la magia ilegal, hasta que un encargo fallido la pone en la mira de la ley. El enigmático príncipe Kaelis, director de la academia, le ofrece la libertad a cambio de ayudarlo a robar una carta del tarot al rey y recrear una carta todopoderosa perdida. Clara debe ocultar su identidad y fingir un compromiso con Kaelis mientras se sumerge en una trama de alianzas, traiciones y dilemas éticos.

Kova explicó que buscó dotar al sistema de magia de limitaciones claras. “Pensé en qué límite quería para la magia y decidí que crear las cartas requiriera recursos escasos. No se pueden fabricar en cualquier parte ni con cualquier cosa”, explicó. Dentro de la academia, la magia se divide en escribir (entintar), leer y usar las cartas, y cada carta representa un hechizo asociado a su significado en el tarot. “Quería que quienes conocen el tarot disfrutaran los guiños, y quienes no, pudieran comprenderlo igual”, afirmó.

El desarrollo narrativo permitió a la autora explorar temas ligados a la estructura y los valores de la academia, así como las diferencias de clase y la diversidad de caminos para llegar al conocimiento.

“Clara llega al libro confiada en su magia y poder, pero fue entrenada ilegalmente. Ingresar a una institución tan reglamentada la obliga a aprender el modo ‘correcto’ de hacer las cosas, y esa tensión refleja cómo la sociedad valora ciertos métodos sobre otros”, explicó Kova. Elise subrayó que la historia busca visibilizar el elitismo presente en muchos ámbitos académicos.

El vínculo entre los personajes principales, Clara y Kaelis, se construyó a partir de tensiones y diferencias. Kova reconoció su fascinación por los tropos de “enemies to lovers” y “compromiso forzado”. “Me divierte escribir romances falsos.

Kaelis es príncipe y director, símbolo de la ley y el poder, y Clara vivió fuera de la ley. Ella lo culpa por mucho de su sufrimiento. Necesitaba un motivo para que dos personas tan distintas permanecieran juntas, así que el compromiso falso fue el recurso narrativo ideal”, relató.

Por otro lado, Elisereflexionó sobre cómo esta nueva saga retoma y renueva los tropos de la academia mágica. Confirmó que el libro incluye “pruebas mortales, jerarquías y casas”, elementos reconocibles para los lectores del género, aunque agregó innovaciones para sorprender a quienes ya conocen las convenciones. “Quise que el escenario académico resultara familiar, porque el sistema de magia era novedoso y requería tiempo de asimilación para el lector”, comentó.

En cuanto a la evolución de su estilo y temáticas, la escritora indicó que cada libro supone un intento de superación personal. “Busqué equilibrar la ambición con el interés y la emoción. El mundo es grande, el sistema mágico es complejo, pero intenté que hubiera escenas impactantes, misterios y giros inesperados desde el primer libro. En los siguientes volúmenes, los secretos crecerán”, adelantó.

Sobre la influencia del tarot, Kova destacó la carta “El Mundo” como motor de la trama. “En la novela, ‘El Mundo’ es una carta capaz de cambiar la realidad y conceder cualquier deseo, incluso desafiar las leyes de la naturaleza o el destino. Eso me obligó a pensar cómo sería un mundo donde existe un poder semejante”, explicó.

La autora también contó cómo buscó equilibrar la imaginación y la emoción. “Por muy interesante que sea el mundo, si los personajes no convencen, el lector no se quedará. Todo parte del conflicto emocional de los protagonistas, y la trama avanza por lo que ellos desean y necesitan”, aseguró.

Éxito editorial, conexión argentina y adaptación al cine:

Por otro lado, su llegada a lectores internacionales es colosal, teniendo multiples traducciones en varios idomas como italiano, alemán, portuges, entre otros. De hecho, la escitora tiene un gran vínculo con el público argentino, en mayo de 2025 un mar de personas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ansiaba conocerla.

“Me encantó Argentina. Todavía pienso en el cementerio famoso del centro, donde está enterrada Eva Perón y muchas otras figuras. Siento que ese lugar va a inspirar alguna historia”, comentó sobre el Cementerio de la Recoleta. Kova también mencionó su afición por los alfajores y expresó su deseo de regresar a Buenos Aires.

Asimismo, la expansión internacional de la obra de Elise se afiianzó con el anuncio de que Amazon MGM Studios adquirió los derechos de Dragon Cursed para adaptarla al cine, según informó Deadline. El libro, alcanzó el primer lugar en la lista de The New York Times en su debut y consolidó la posición de Kova como una de las autoras de fantasía más leídas globalmente.

Fantasía como refugio y puente hacia el mundo real

Respecto a la elección del género, la escritora sostuvo que la fantasía le permite crear espacios para procesar temas difíciles y desarrollar empatía en los lectores. “La fantasía permite explorar asuntos intensos en un entorno seguro, ajeno a la realidad, pero capaz de provocar reflexión”, indicó.

Con Academia Arcana, Elise Kova refuerza su lugar entre las voces más relevantes de la fantasía contemporánea, combinando una trama de ritmo ágil con un sistema de magia original y personajes complejos.

Su capacidad para conectar con lectores de distintas culturas y su creciente presencia internacional, impulsada por la traducción de sus obras y su adaptación al cine, consolidan una carrera en constante expansión y confirman el interés que despiertan sus historias tanto en el mundo editorial como en la pantalla.