La búsqueda de contacto con la naturaleza impulsa la migración desde las grandes ciudades hacia zonas rurales de Argentina. Entre esos casos se encuentra la historia de Matías Fioretti (Yt: @Crónicas del Cambio - De Música Rutera)

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Cada año, miles de personas que viven en grandes centros urbanos de Argentina evalúan la posibilidad de trasladarse a zonas rurales o semirrurales. El ritmo de las ciudades, el acceso a la tierra y la búsqueda de un vínculo más directo con el entorno natural son algunos de los factores que empujan a familias y personas solas a tomar esa decisión. No se trata de un fenómeno nuevo, pero en las últimas décadas ganó visibilidad, impulsado en parte por comunidades que crecieron en lugares como las sierras de Córdoba, el norte de la Patagonia o los valles del noroeste argentino.

Quienes llevan adelante ese tipo de migraciones internas se enfrentan, en general, a un proceso de adaptación que suele ser más largo y complejo de lo que imaginaron al principio. Las condiciones de vida cambian de forma radical: el acceso a servicios básicos, la disponibilidad de trabajo, la distancia a centros de salud y la dinámica social de los pueblos pequeños exigen una capacidad de ajuste que no siempre se anticipa desde la ciudad. Sin embargo, muchos de quienes atraviesan esa experiencia terminan eligiendo quedarse.

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La docencia rural ocupa un lugar particular en ese mapa. Los maestros que trabajan en escuelas de zonas alejadas suelen cubrir varios grados a la vez, recorren distancias considerables para llegar a sus aulas y construyen vínculos muy estrechos con las comunidades en las que se insertan. Para algunos, el trabajo en ese contexto es también una forma de integración al territorio. Es el caso de Matías Fioretti, que hace más de 26 años dejó Olivos, en la provincia de Buenos Aires, y se instaló en Villa de las Rosas, en el Valle de Traslasierra cordobés. Su testimonio fue compartido por el canal de YouTube Crónicas del Cambio - De Música Rutera.

Matías Fioretti dejó la localidad bonaerense de Olivos en 1999 para radicarse en Villa de las Rosas, en la provincia de Córdoba (Yt: @Crónicas del Cambio - De Música Rutera)

Cómo decidió Matías mudarse de Olivos a Córdoba

Matías Fioretti tenía poco más de 20 años cuando tomó la decisión de dejar Olivos. En 1999, llegó a Villa de las Rosas junto a su entonces pareja con el objetivo de comenzar una vida diferente, ligada al campo y al entorno serrano. La localidad era por entonces una comunidad mucho más pequeña que la actual.

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Una vez en la zona, la familia compró una hectárea y media de terreno y comenzó a proyectar una vida vinculada con la tierra, la producción de alimentos y el contacto directo con la naturaleza. La decisión implicó abandonar la comodidad del conurbano bonaerense para apostar por un modelo de vida que, en ese momento, estaba lejos de estar consolidado.

Cómo vivió durante los primeros años

La etapa inicial en las sierras estuvo marcada por condiciones de vida muy básicas. A partir de 2001, Matías y su familia vivieron en una carpa durante casi cuatro años, mientras avanzaban con los primeros trabajos de construcción en el terreno. En ese período, cocinaban con fuego y dependían del agua de lluvia y de una acequia cercana para abastecerse.

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Las dificultades no fueron solo materiales. También atravesaron temporadas de mucho frío, problemas para conseguir alimentos y complicaciones para trasladarse a otras localidades. A eso se sumó un incendio que destruyó parte de sus pertenencias, uno de los golpes más duros de esa etapa. “Por una vela, por un descuido, por lo que tenía que pasar, perdimos todo lo que, lo poco que teníamos en la carpa: colchones, ropa y todo”, recordó. Sin todas las comodidades y con recursos limitados, Matías y los suyos sostuvieron el proyecto y continuaron adelante con la construcción.

La familia habitó casi cuatro años en una carpa y perdió sus pertenencias en un incendio durante la etapa inicial del asentamiento (Yt: @Crónicas del Cambio - De Música Rutera)

Cómo construyó su casa

La vivienda que Matías levantó en las sierras cordobesas tiene como material principal el adobe: grandes bloques de barro asentados sobre una base de piedras que él mismo seleccionó en el terreno. En algunos sectores interiores incorporó ladrillos y, para sostener parte de los techos, utilizó ramas de árboles secos. También recuperó horcones de ejemplares afectados por incendios forestales para integrarlos a la estructura.

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Para las aberturas, eligió madera de algarrobo y trabajó con un carpintero de la zona que empleó madera seca. Según explicó, el adobe y la piedra ayudan a mantener una temperatura estable dentro de la casa a lo largo del año, mientras que los árboles nativos que rodean la vivienda funcionan como protección natural frente al calor del verano.

Uno de los aspectos que más describe el proceso de construcción es la escala del esfuerzo físico involucrado. Durante los primeros años, Matías trasladaba junto a sus hijos y amigos las chapas, los palos y las tablas de machimbre varios cientos de metros sobre los hombros hasta el terreno. La obra avanzó a su propio ritmo, en función de los materiales que podía conseguir, comprar y llevar hasta el lugar.

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La construcción todavía está en proceso. Los próximos pasos incluyen terminar los espacios que siguen en obra, instalar el baño y la cocina dentro de la vivienda y mejorar las instalaciones eléctricas.

La vivienda fue levantada con bloques de adobe sobre cimientos de piedra y aberturas confeccionadas en madera de algarrobo (Yt: @Crónicas del Cambio - De Mósica Rutera)

Así es la vida de Matías

Hoy, Fioretti tiene 47 años y trabaja como maestro rural en una escuela de San Isidro, a unos 15 kilómetros de su casa. Además, participa de un emprendimiento familiar, llamado Viva el Monte, dedicado a recolectar frutos nativos y elaborar harinas, dulces, arropes y otros productos.

Sus hijos viven cerca y forman parte de ese proyecto compartido. Entre las metas pendientes, Matías menciona la instalación de una huerta y la incorporación de árboles frutales, una vez que pueda resolver el cercado del terreno. “Amo lo que hago, donde vivo y lo que proyecte. Estoy feliz”, enfatizó.

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El mensaje de Matías para quienes quieren hacer un cambio

Después de más de dos décadas en las sierras de Córdoba, Matías Fioretti asegura estar conforme con el camino que eligió. Su historia condensa los elementos que caracterizan a quienes deciden dar ese tipo de salto: una cuota de incertidumbre al principio, años de adaptación y un resultado que, en su caso, valora positivamente.

Para quienes consideran hacer un cambio de vida similar, el mensaje que transmite es directo: “Sigan la intuición”, afirmó, y agregó que “los cambios, por más duros que sean [...] siempre son acertados. Es para crecer” Una síntesis que, en su caso, está respaldada por más de un cuarto de siglo de experiencia construida ladrillo a ladrillo —o, más precisamente, bloque de adobe a bloque de adobe— en el Valle de Traslasierra.

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