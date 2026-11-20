Juan Manuel Ramírez le envió un mensaje de voz a Puro Show y contó el origen de su conflicto con la influencer

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La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó una nueva versión. En un audio que se difundió este jueves en Puro Show, el ciclo de El Trece, el joven uruguayo situó el origen de la escandalosa ruptura en una conversación que mantuvieron a los dos meses de relación, cuando ella le dijo que lo amaba y le preguntó por qué él no le decía lo mismo.

Según el relato de Ramírez, ese intercambio no fue un detalle menor. “El problema fue cuando ella me dijo ‘te amo’ a los dos meses. Me dijo: ‘Che, ¿no me vas a decir que me amás?’”, sostuvo en el mensaje que salió al aire. Su respuesta, explicó, fue que no quería decirlo por presión: “Marta, no me gusta que me presiones a decirte ‘te amo’ cuando capaz que todavía no lo siento”.

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Ramírez ubicó el quiebre en la distinta forma de vivir el vínculo

La declaración aporta una explicación más puntual a las diferencias que Ramírez ya había deslizado después de que la hija de Ricardo Fort comunicara el final de la pareja. En mensajes que había enviado a Pochi de Gossipeame y que se conocieron también en Puro Show, había dicho que no quería continuar por “ciertas actitudes del día a día” que no le gustaban.

Ahora, en el audio, afirmó que la conversación sobre el “te amo” abrió una distancia entre ambos. Ramírez sostuvo que Fort interpretó su postura como una señal de que la relación podía terminar. “Ella se vio venir que yo la iba a dejar”, expresó.

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Marta Fort con Ramírez en Mendoza, apenas blanquearon la relación

El joven relató además un episodio que, según su versión, ocurrió luego de aquella discusión. Dijo que Fort le mandó flores y un oso de peluche con un mensaje para evitar la ruptura. “Te mandé eso para que no me dejes”, recordó que le dijo ella.

Ramírez contó que le agradeció el regalo, aunque buscó dejarle en claro que no consideraba necesario un gesto material para sostener la relación. “Marta, yo te agradezco de corazón las flores y el osito, pero vos a mí no me tenés que mandar nada para que no te deje”, afirmó que respondió.

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Marta Fort y Juan Manuel Ramírez y sus diferencias alrededor del dinero

En el mismo mensaje, Ramírez reprodujo la respuesta que, de acuerdo con su relato, recibió de Marta Fort. “Mi padre cuando hacía algo mal conmigo me regalaba un iPad, así que estoy criada así”, aseguró que ella le contestó.

El exnovio de Fort también cuestionó la manera en que, a su entender, se expuso el conflicto tras la separación. “Ella se dio a contar las cosas de una manera que claramente no son así y, obviamente, el malo de la película siempre voy a ser yo”, manifestó.

Fort y Ramírez tienen distintas versiones sobre la separación

En un tramo especialmente sensible del audio, Ramírez dijo que Fort hablaba de dinero con frecuencia. “Por más que tenga mucha plata, se ve que tiene una carencia de dinero importante porque siempre es como que está hablando de plata”, sostuvo.

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En ese sentido, recordó un viaje que realizaron a Miami, aunque no precisó cuándo tuvo lugar. Fort regresó una semana antes que él y, según contó, durante los días posteriores continuaron con videollamadas. “Desde ese momento ya nos decíamos: ‘Te extraño y te quiero’”, señaló, al diferenciar esas expresiones de la declaración de amor que, según dijo, todavía no estaba listo para hacer.

El anuncio de Marta Fort abrió versiones cruzadas sobre quién tomó la decisión

La ruptura se hizo pública el 18 de noviembre, cuando Fort publicó una historia de Instagram para confirmar que ya no seguía en pareja. En esa misma publicación lanzó una frase que fue leída como una alusión a Ramírez: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

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La hija de Ricardo Fort sorprendió con su publicación en las redes

El joven dijo entonces que se había enterado del anuncio por esa historia y que le sorprendió el tono del mensaje. También sostuvo que había sido él quien planteó el final del vínculo. “No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, había explicado.

Tras conocerse esas declaraciones, el abogado de los hijos de Ricardo Fort indicó que la separación había sido una decisión conversada. Esa versión sumó un matiz a los relatos de los protagonistas: Ramírez afirmó que él planteó el corte, mientras que la publicación de Fort dio a entender que fue ella quien resolvió hacer pública la ruptura y cuestionó la exposición que implicaba su vida.

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Ramírez negó, además, haberse acercado a ella por interés económico o por notoriedad. “Jamás me colgué de su fama ni de su plata”, había dicho. También destacó el trato que recibió de la familia Fort y aseguró que no quería hablar de ellos de forma negativa.

Se conocieron en Blender y oficializaron el noviazgo en septiembre

Fort y Ramírez se conocieron en junio durante una dinámica de Blender at Night, el programa de streaming conducido por José María Listorti. Ella había abierto una convocatoria, a modo de casting, para encontrar a alguien que la acompañara en un viaje, y el uruguayo fue uno de los participantes.

La relación se confirmó públicamente el 11 de septiembre, cuando Ramírez le propuso ser su novio al aire. Frente a las cámaras, él le preguntó si quería formalizar el vínculo y Fort aceptó. Dos meses después, la separación volvió a poner el foco sobre aquella convocatoria cuando ella etiquetó a Blender en su comunicado y escribió: “¿Seguimos con el casting?”.

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La repercusión del final de la pareja habilitó también versiones sobre terceras personas. Una de ellas involucró a Maite Fachola Salas, expareja de Ramírez, a quien algunas especulaciones ubicaron como una posible tercera en discordia tras un supuesto episodio de infidelidad en Uruguay.

Fachola Salas rechazó esa posibilidad en declaraciones a Intrusos. “Yo nunca robé un marido y no estuve con Juan Manuel”, afirmó. La entrenadora personal sostuvo que Ramírez no le fue infiel a Fort “al menos conmigo” y pidió que se presentaran pruebas si alguien tenía información distinta.

Nazareno Casero también negó que existiera un romance con Fort, pero la piropeó

El nombre de Nazareno Casero apareció en otras versiones que vinculaban la separación con presuntos celos por la cercanía de la influencer con el actor en MasterChef Celebrity. Casero negó una relación sentimental y definió el vínculo actual como el de “buenos compañeros”.

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Marta y Nazareno son compañeros en MasterChef Celebrity

El actor contó que le había enviado un mensaje a Fort cuando ella realizó el casting para buscar novio y señaló que aquel intercambio fue “divertido”. Consultado sobre la posibilidad de volver a participar si ella reabriera la convocatoria, respondió con humor que quizá le escribiría. También expresó que Fort le parece “una de las mujeres más lindas de Argentina”.

Sin embargo, Casero afirmó que no sabía que su nombre hubiera sido mencionado en relación con el final del vínculo. Tampoco hay confirmación pública de que esas versiones hayan tenido incidencia en la decisión de la pareja.

Por ahora, el audio difundido en Puro Show ofrece la explicación más desarrollada de Ramírez sobre el desgaste: la discusión que se produjo cuando Fort buscó una declaración de amor que él dijo no estar preparado para dar. Ella, en cambio, no amplió su descargo inicial ni respondió de manera pública a los dichos de su expareja sobre esa conversación.