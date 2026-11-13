Desde los mitos griegos hasta los cuentos de hadas y los clásicos góticos: cómo entender los retellings con 7 libros que reinventan lo ya escrito

Los retellings de mitos griegos, cuentos de hadas y clásicos góticos dominan las listas de más vendidos de The New York Times y acumulan millones de lectores en todo el mund - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Volver a contar una historia conocida, pero desde otro ángulo: así funciona el retelling, un término en inglés que define a las obras que toman un relato ya establecido y lo reinventan al cambiar su perspectiva, su ambientación o su tono. En lugar de una copia o una secuela, el recurso permite que un personaje secundario, muchas veces el villano de la trama original, ocupe el centro de la narración y revele motivaciones que la historia clásica nunca exploró.

Lo que empezó como un recurso editorial puntual se transformó en un fenómeno de ventas sostenido. Las listas de más vendidos de The New York Times incluyen de manera recurrente retellings de mitos griegos, cuentos de hadas y clásicos góticos, y editoriales de todo el mundo compiten por asegurarse los derechos de estas reversiones antes de que lleguen a los primeros puestos. Sagas como Una corte de rosas y espinas acumulan decenas de millones de copias vendidas, y autoras como Madeline Miller o Marissa Meyer construyeron carreras enteras sobre la base de releer el canon desde ángulos que nunca habían sido explorados.

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El romantasy y el dark romance encontraron en el retelling su materia prima favorita: historias conocidas, personajes silenciados y universos de fantasía que el canon nunca exploró - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de ese éxito responde a una función concreta que cumple el género: actúa como puerta de entrada a textos que, de otro modo, podrían sentirse distantes o inaccesibles para buena parte del público. La Ilíada, los cuentos de los hermanos Grimm o la novela gótica del siglo XIX suelen llegar al lector contemporáneo con el peso de la obligación escolar, como esas lecturas que se sienten impuestas antes que elegidas. El retelling invierte esa lógica.

La estructura básica del mito o del cuento de hadas funciona como un mapa ya trazado, y dentro de ese mapa la autora o el autor encuentran el espacio para instalar preguntas que la versión original dejó sin responder, sobre todo las que involucran a las mujeres que esas historias relegaron a roles secundarios o directamente silenciaron.

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El retelling convirtió a personajes secundarios de los mitos griegos, los cuentos de hadas y los clásicos góticos en protagonistas de las novelas de fantasía más vendidas del momento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno explotó en los últimos años, sobre todo dentro de la literatura juvenil y el romantasy, y encontró en los mitos griegos, los cuentos de hadas y la novela gótica del siglo XIX su materia prima favorita. Los siguientes siete títulos muestran la variedad de ese territorio: desde la reescritura de una víctima de Drácula hasta el origen de la Reina de Corazones, pasando por las mujeres que la mitología griega relegó a un rol secundario.

1-“Lucy inmortal” - Kiersten White

Kiersten White le dio voz a Lucy Westenra, la primera víctima de Drácula en la novela de Bram Stoker, en Lucy inmortal, un retelling gótico que atraviesa varios siglos

Lucy Westenra fue, en la novela original de Bram Stoker, una de las primeras víctimas de Drácula. Kiersten White le da continuidad a esa historia en Lucy inmortal: desde que se alza de la tumba convertida en vampira, Lucy dedica su existencia a escapar de su creador, hasta que en el Londres del siglo XXI conoce a Iris, heredera de un imperio de la salud con un secreto siniestro. El vínculo entre ambas enfrenta la resistencia de la madre de Iris y el regreso de Drácula, decidido a no dejarla ir.

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White explicó a Infobae el motivo detrás de esta reescritura: “Con Drácula, amo la novela; creo que Bram Stoker fue un escritor fantástico, pero también me enoja mucho la forma en que trata a los personajes femeninos”. La autora, responsable de más de treinta libros, describió su método de trabajo para estas reversiones: “Vuelvo a leer el original, tomo muchísimas notas y busco esos espacios donde puedo desviarme o donde puedo profundizar más”. Para esta novela en particular, investigó moda histórica, procedimientos médicos y espionaje a lo largo de distintas guerras, dado que la trama de Lucy atraviesa varios siglos.

La escritora también se refirió al objetivo general que persigue en sus retellings históricos: “Quiero sacar las historias de las mujeres, quiero explorar cómo habría sido estar en el medio de Frankenstein”, dijo en referencia a otra de sus novelas, El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein.

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2- “Heartless” - Marissa Meyer

Marissa Meyer construyó una carrera entera sobre el retelling: Heartless reconstruye el origen de la Reina de Corazones antes de que el País de las Maravillas la convirtiera en villana

Antes de convertirse en el terror del País de las Maravillas, la Reina de Corazones fue una joven llamada Catherine que solo quería enamorarse. Heartless, de Marissa Meyer, reconstruye ese origen y toma como base Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll: Catherine es la favorita del Rey, pero su corazón pertenece a Jest, el bufón de la corte, y su deseo de tomar las riendas de su propia vida choca contra un destino que la literatura ya conoce de antemano.

Meyer construyó buena parte de su carrera sobre el retelling como procedimiento habitual de escritura. Su serie más conocida, Crónicas Lunares, reversiona distintos cuentos de hadas clásicos en clave de ciencia ficción: Cinder retoma Cenicienta, Scarlet se basa en Caperucita Roja, Cress en Rapunzel y Winter en Blancanieves. Más recientemente, la autora volvió al género con la dupla Gilded y Cursed, inspirada en Rumpelstiltskin, de los hermanos Grimm.

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3- “Una corte de rosas y espinas” - Sarah J. Maas

Sarah J. Maas, autora de Una corte de rosas y espinas, la saga de retelling más vendida de la última década con más de 75 millones de copias en todo el mundo

Lo que comenzó en 2015 como un retelling de La Bella y la Bestia se convirtió en una de las sagas de fantasía más vendidas de la última década. Una corte de rosas y espinas, de Sarah J. Maas, presenta a Feyre, una cazadora que mata a un lobo en el bosque prohibido sin saber que se trata de un hada con forma cambiante, lo que la convierte en prisionera de Tamlin, un ser inmortal que gobierna la Corte de Primavera.

La saga, conocida por sus siglas en inglés como ACOTAR, acumula más de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo entre sus tres series. El 17 de agosto de 2026, Maas anunció los títulos sexto y séptimo de la saga, A Court of Splintered Harmony y A Court of Forgotten Melody, que inauguran un nuevo arco narrativo llamado The Valkerie Cycle y retoman la amenaza de Koschei el Inmortal sobre el reino de Prythian. “Está pensado para leerse idealmente como una historia masiva, no como una trilogía. Los arcos no se cierran”, explicó la autora en el podcast Call Her Daddy.

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Maas adelantó que la historia se extendió tanto que debió dividirla en cuatro movimientos repartidos en tres volúmenes físicos, con un tercer libro aún sin título que cerrará el ciclo. “Nunca he contado una historia de esta manera. Así es como quiere salir”, sostuvo la autora, que también confirmó haber recuperado los derechos audiovisuales de todas sus novelas tras la cancelación del proyecto televisivo que Hulu desarrollaba desde 2021.

4- “La canción de Aquiles” - Madeline Miller

Madeline Miller reinventó la guerra de Troya en La canción de Aquiles, un retelling de la mitología griega que ganó el Orange Women's Prize for Fiction en 2012

La guerra de Troya narrada desde la mirada de Patroclo, el príncipe exiliado que crece a la sombra de Aquiles, es el eje de La canción de Aquiles, de Madeline Miller. El vínculo entre ambos jóvenes, que se convierten en hábiles guerreros bajo la protección del rey Peleo, se pone a prueba cuando Aquiles decide sumarse a la guerra seducido por la promesa de un destino glorioso.

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Miller, licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Brown y con estudios de Dramaturgia en Yale centrados en la adaptación de textos antiguos, ganó el Orange Women’s Prize for Fiction en 2012 con esta novela. Su segunda obra, Circe, reinterpretó el mito homérico desde una perspectiva feminista y repitió el éxito internacional de su debut, con libros traducidos a más de 32 idiomas.

5- “Ariadna” - Jennifer Saint

Jennifer Saint, especialista en mitos griegos, narra en Ariadna la historia de la princesa de Creta que traicionó a su familia por amor y pagó las consecuencias

La princesa de Creta que ayudó a Teseo a matar al Minotauro, su propio hermano, protagoniza Ariadna, de Jennifer Saint, un retelling basado en el mito griego de Teseo y el Minotauro. La joven, que crece escuchando historias de dioses y héroes, no advierte amenaza alguna en los ojos del príncipe ateniense y decide traicionar a su familia y a su país por amor, sin imaginar las consecuencias que esa decisión tendrá sobre ella y sobre Fedra, su hermana menor.

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Saint, autora británica nacida en Leeds y especializada en reimaginar mitos griegos desde una perspectiva femenina, estudió Literatura Clásica en el King’s College de Londres antes de dedicarse por completo a la escritura. Desde su debut, construyó una bibliografía enteramente dedicada a la mitología griega: en Elektra (2022) narró la maldición generacional de la Casa de Atreo a través de las voces de Clitemnestra, Casandra y la propia Electra; en Atalanta (2023) siguió a la única mujer que integró la tripulación de los Argonautas en la búsqueda del vellocino de oro; en Hera (2024) reconstruyó la historia de la reina del Olimpo, desde su alianza con Zeus para derrocar a los Titanes hasta los conflictos de gobernar a dioses y mortales; y en 2026 publicó This Immortal Heart, centrada en Afrodita y el amor.

6- “La balada de las tres lunas” - Marta Morillo

La balada de las tres lunas, de Marta Morillo, traslada la leyenda china de Mulan a un universo de fantasía oriental atravesado por la magia y la traición

En el reino ficticio de Yamei, poseer magia convierte a cualquier mujer en una amenaza condenada a muerte, una maldición impuesta por una diosa que, según la leyenda, ejecuta tres venganzas cada mil Tríadas Plenas. La balada de las tres lunas, de Marta Morillo, es un retelling de la leyenda china de Mulan y sigue a Liu Meiying, quien debe disfrazarse de hombre para instruirse junto a los invocadores de los cinco elementos cuando el don de la luna despierta en su interior.

Morillo, nacida en España, combina la escritura con su trabajo como ingeniera informática. La balada de las tres lunas traslada el núcleo del relato tradicional, una joven que oculta su identidad para ingresar a un espacio reservado a los hombres, hacia un universo de fantasía oriental atravesado por la magia y la traición.

7- “Una rosa maldita” - Rebecca Zanetti

Rebecca Zanetti lleva el cuento de La Bella y la Bestia a una sociedad futurista dominada por gigantes tecnológicos en Una rosa maldita, primera entrega de su saga de dark romance

El cuento de “La Bella y la Bestia” se traslada a una sociedad futurista dominada por cuatro familias que controlan gigantes tecnológicos vinculados a una magia de piedras preciosas en Una rosa maldita, de Rebecca Zanetti. Alana Beaumont, heredera de un imperio mediático al borde del colapso, es obligada por su padre a un matrimonio arreglado para salvar el negocio, hasta que un intento de asesinato la deja bajo la protección y el cautiverio de Thorn Beathach, el líder de la empresa rival conocido como “la Bestia” porque nadie puede verle el rostro.

La novela es la primera entrega de una saga de retellings oscuros de cuentos de hadas, continuada en Un beso oscuro, inspirada en Blancanieves. Zanetti, autora superventas de The New York Times, publicó más de 70 novelas y es conocida por el nivel de inmersión que exige a su propio proceso de investigación. Una rosa maldita pertenece al dark romance, subgénero que combina la trama amorosa con violencia, poder y moral ambigua, con contenido orientado a un público adulto.