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Con una mano vendada y sin un defensor por delante, Victor Wembanyama llegó solo al aro en los últimos minutos del partido entre San Antonio Spurs y Los Angeles Clippers. La secuencia parecía destinada a una volcada rutinaria. El francés, sin embargo, saltó, levantó la pelota por encima del aro y la dejó caer con un gesto similar al de un lanzamiento corto. La jugada, que rápidamente se convirtió en viral, recibió el nombre de “shunk”, una combinación entre tiro y volcada que surgió durante la transmisión del encuentro.

La acción ocurrió a falta de 3:34 para el final del partido que los Spurs ganaron por 124-112. Stephon Castle envió un pase largo desde el otro lado de la cancha y Wembanyama quedó sin marca frente al canasto. En vez de sujetarse del aro o descargar la pelota hacia abajo, eligió una definición suave, desde una altura que para la mayoría de los jugadores resulta inaccesible. La decisión generó sorpresa porque Wembanyama figura entre los jugadores con más volcadas de la NBA en el inicio de la temporada.

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Después del partido, Wemby explicó que evitó la volcada por una ampolla persistente en su mano derecha. El jugador mostró el dedo medio, cubierto con vendas, y detalló que el contacto con el aro le provoca dolor. “No voy a mentir, tengo esta ampolla desde hace mucho tiempo y me está matando”, afirmó el francés, según declaraciones reproducidas por ESPN. “Cada vez que hago una volcada, me mata”.

El francés aclaró que no abandonó ese recurso, una de las características más visibles de su juego. Su respuesta apuntó a una decisión puntual, vinculada con evitar un impacto innecesario cuando se encontraba sin oposición cerca del aro. “He tenido esta ampolla durante no sé cuánto tiempo por hacer volcadas”, continuó. “No dejé de hacerlas, pero si puedo evitarlo, lo evitaré”, recalcó.

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Victor Wembanyama creó una nueva jugada: "shunk"

Cuando le consultaron por el origen de la lesión, Wembanyama dijo que no tenía certeza sobre el momento exacto en que apareció, aunque sí relacionó el problema con la cantidad de veces que finaliza las jugadas por encima del aro. “Definitivamente vino de hacer muchas volcadas. Es muy doloroso. Es una locura”, sostuvo.

La explicación le dio contexto a una acción que, en el momento, parecía una improvisación o un gesto de exhibición. En realidad, el objetivo era proteger una zona sensible de su mano. Con la pelota controlada y ningún rival cerca, el francés optó por soltarla sobre el aro en lugar de completar una definición con impacto.

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La inusual jugada también fue rápidamente bautizada. La denominación nació en la transmisión local de los Spurs, a partir de un comentario de Sean Elliott, exjugador de San Antonio y actual analista televisivo del equipo.

Elliott definió el movimiento como un “shunk”, un juego de palabras en inglés que une shot —tiro— y dunk —volcada—. La expresión buscó describir una jugada híbrida: Wembanyama se elevó por encima del aro como si fuera a volcar, pero soltó la pelota con una mecánica cercana a la de un tiro.

La cuenta oficial de los Spurs se hizo eco del nombre y lo utilizó en una foto de la jugada, junto al emoji de un alien, uno de los apodos del basquetbolista francés. “Nunca había visto este antes”, escribieron en la red social X.

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La victoria de los Spurs se resolvió en el tramo final. San Antonio llegó al último cuarto con una ventaja de 92-88 y superó a Los Angeles Clippers por 34-22 en ese período para sellar el 124-112 en el Frost Bank Center. El equipo local se recuperó así de la derrota 105-93 frente a Detroit Pistons, que había cortado una racha de 12 triunfos consecutivos.

Wembanyama terminó con 32 puntos y 11 rebotes, con 13 aciertos en 26 tiros de campo. Stephon Castle aportó 21 puntos y 12 asistencias, mientras que Julian Champagnie sumó 20 unidades en su ingreso a la formación inicial, a causa de la ausencia de Dylan Harper por una distensión en el flexor de la cadera izquierda.

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Lo mejor de la victoria de los Spurs ante los Clippers: