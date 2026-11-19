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El artista argentino Corcho Rodríguez presentó la instalación Nine Deadmen en Art Athina 2026, la feria de arte contemporáneo de Grecia, que se realizó entre el 12 y el 16 de noviembre en el espacio Onassis Ready de Atenas. La obra fue exhibida por la galería Wilhelmina’s.

La instalación reúne nueve esculturas doradas, vestidas con trajes formales y ubicadas sobre pedestales de mármol con vetas rojas. En lugar de cabezas humanas, las figuras tienen cráneos con cuernos. El conjunto propone una escena asociada al poder institucional, los rituales y la muerte.

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Nueve figuras cuestionan los símbolos del poder y el éxito

Según la información difundida por la galería, Nine Deadmen retoma la tradición de la vanitas, un género artístico que utiliza objetos y símbolos para recordar el carácter transitorio de la vida. En esta versión contemporánea, Rodríguez contrapone las referencias al lujo, la autoridad y el ascenso social con imágenes vinculadas a la mortalidad.

Las figuras presentan una apariencia uniforme, sin rasgos que las diferencien entre sí. Esa decisión formal remite a individuos definidos por su función, su imagen pública y las estructuras de poder que integran. La obra plantea una relación entre la acumulación material y la fragilidad de la vida humana.

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Durante los días de la feria, el artista mantuvo encuentros con coleccionistas, curadores, otros artistas y visitantes. La presentación en Art Athina amplió la circulación de su trabajo en Grecia y en el ámbito mediterráneo, después de exposiciones recientes en Sudamérica y Europa.

Onassis Ready recibió a 65 galerías en la edición 2026

La edición de este año de Art Athina reunió a 65 galerías, además de espacios dedicados al diseño, proyectos especiales, conferencias, performances y actividades educativas. La feria es organizada por la Asociación Helénica de Galerías de Arte, conocida como PSAT, con producción de BeBest y apoyo del Ministerio de Cultura de Grecia.

El traslado a Onassis Ready, una antigua instalación industrial, marcó una nueva etapa para el encuentro, que lleva 33 años de trayectoria. En ese marco, la disposición colectiva de Nine Deadmen dialogó con la escala y el pasado productivo del edificio.

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La instalación de Rodríguez convierte el espacio expositivo en una reunión de personajes que parecen pertenecer, al mismo tiempo, a una sala de directorio, un mausoleo y una ceremonia. Las nueve esculturas fueron presentadas como un conjunto y no como piezas autónomas, con una puesta que busca condicionar el recorrido del público.

Rodríguez trabaja entre la escultura, el diseño y la instalación

Nacido en Buenos Aires en 1962, Corcho Rodríguez desarrolla una práctica centrada en la escultura y la instalación. Su trabajo incorpora elementos de la cultura popular, las estéticas asociadas al lujo y referencias al posthumanismo para abordar las tensiones morales y psicológicas de la vida contemporánea.

El artista estudió diseño con Jorge Frascara y fue miembro fundador de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires, junto con Ronald Shakespear, Carlos Alberto Méndez Mosquera y Andrés Giménez. Ejerció como docente en esa institución durante tres años.

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Su primera muestra individual, On the Road, fue realizada en 2025 y retomó personajes ligados a la obra de Jack Kerouac. Obras de Rodríguez integran colecciones privadas e institucionales, entre ellas las del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) y la Fundación Grupo Petersen. El artista vive y trabaja entre Buenos Aires, la Patagonia y Uruguay.

Wilhelmina’s, con sede en la isla griega de Hydra, ya había incluido a Rodríguez en la exposición Lighthouses of the Earth. La presentación de Nine Deadmen en Atenas se inscribe en esa colaboración.