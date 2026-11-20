El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23 de noviembre y formará un fin de semana largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este viernes 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha vinculada con la batalla de la Vuelta de Obligado. Sin embargo, no habrá asueto durante esta jornada: el feriado nacional trasladable se cumplirá el lunes 23, lo que conformará un fin de semana largo de tres días para quienes no trabajen sábados ni domingos.

Qué se conmemora hoy, 20 de noviembre

La fecha recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, cerca de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Allí, las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una escuadra anglo-francesa que buscaba remontar los ríos interiores para establecer vínculos comerciales directos con las provincias del Litoral.

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El episodio se produjo en un contexto de conflictos políticos, militares y económicos. Francia y Gran Bretaña cuestionaban la autoridad de la Confederación para regular la navegación de los ríos Paraná y de la Plata, mientras el gobierno de Buenos Aires sostenía que esos cursos de agua estaban bajo jurisdicción nacional. El interés de las potencias europeas estaba centrado en ampliar sus intercambios comerciales en la región.

El gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, Juan Manuel de Rosas, ordenó organizar la defensa del paso. El general Lucio Norberto Mansilla quedó al frente de las tropas y dispuso una barrera con tres cadenas tendidas de costa a costa, sostenidas por embarcaciones, además de baterías instaladas sobre la ribera.

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La escuadra europea tenía una capacidad de fuego superior y logró romper el bloqueo luego de varias horas de enfrentamiento. El combate concluyó con un resultado militar adverso para las fuerzas argentinas, pero la resistencia condicionó el avance de la expedición y elevó los costos de su recorrido por el Paraná. Las dificultades comerciales y los enfrentamientos posteriores influyeron en las negociaciones diplomáticas.

Con los tratados firmados hacia 1849 y 1850, Francia y Gran Bretaña reconocieron los derechos de la Argentina sobre la navegación de los ríos interiores. De acuerdo con lo detallado en el sitio oficial del Estado nacional, aquellos acuerdos también incluyeron el reconocimiento de la soberanía argentina y el retiro de las flotas extranjeras.

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La conmemoración fue establecida por la Ley 20.770, sancionada en 1974, y en 2010 se incorporó al calendario de feriados nacionales. El 20 de noviembre quedó asociado a la defensa de la autodeterminación política y económica del país y a la potestad estatal sobre sus vías navegables.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 (Wikimedia Commons)

Cuándo es el feriado por el Día de la Soberanía Nacional

El feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional será el lunes 23 de noviembre. Aunque la efeméride se celebra hoy, viernes 20, la fecha está incluida entre los feriados trasladables establecidos por la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos (N.º 27399).

La norma dispone que los feriados trasladables que caen martes o miércoles se pasen al lunes previo. En cambio, los que coinciden con jueves o viernes deben trasladarse al lunes posterior. Por esa regla, el viernes 20 será una jornada laboral habitual y el descanso obligatorio regirá tres días después, en todo el país.

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El lunes 23 alcanzará a los trabajadores de los sectores público y privado, con excepción de las actividades que deban mantenerse operativas por su carácter esencial o por necesidades de funcionamiento continuo. Para quienes no tienen actividad los fines de semana, el período de descanso irá desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive.

Las personas que sean convocadas a trabajar durante el feriado tendrán derecho a percibir la remuneración correspondiente. El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (N.º 20744) establece que quienes presten servicios en un feriado nacional deben cobrar su salario habitual más una suma equivalente.

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La situación es distinta a la de un día no laborable. En esos casos, salvo regímenes específicos, la decisión de otorgar o no descanso corresponde al empleador y, si se trabaja, no se aplica el adicional previsto para un feriado. El 23 de noviembre tendrá carácter de feriado obligatorio, con los efectos laborales y remunerativos que fija la legislación vigente.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Después del fin de semana largo por la Soberanía Nacional, el próximo día no laborable será el lunes 7 de diciembre, dispuesto con fines turísticos. Al día siguiente, el martes 8, se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María, que tiene carácter de feriado nacional inamovible.

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La combinación permitirá otro descanso extendido de cuatro días para quienes no trabajen sábado y domingo, entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre. Luego de esa seguidilla, el calendario nacional solo tendrá un feriado más antes del cierre del año:

Viernes 25 de diciembre: Navidad.