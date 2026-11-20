Ignacio Torres va por la reelección y entre las principales novedades para la votación del año próximo figura la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP)

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El gobierno de Chubut formalizó la convocatoria a elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027. En esos comicios, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres buscará renovar su mandato por otros cuatro años.

Chubut se convirtió así en la segunda provincia patagónica en definir su calendario electoral, después de Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa convocó a votar el 14 de febrero.

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Torres había planteado la posibilidad de coordinar un esquema electoral regional junto con Río Negro y Neuquén. En sus declaraciones públicas, incluso, se había inclinado por agosto como fecha probable para los comicios.

Sin embargo, Figueroa modificó ese escenario al anticipar las elecciones neuquinas para febrero. Ante esa decisión y sin una definición del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, Torres terminó de fijar el cronograma chubutense para el 21 de marzo.

En las elecciones se definirán los cargos de gobernador y vicegobernador, además de la renovación de las 27 bancas de la Legislatura provincial. De acuerdo con el sistema electoral vigente, 16 escaños corresponderán a la lista más votada, mientras que los 11 restantes se distribuirán entre las demás fuerzas políticas.

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En las elecciones se definirán los cargos de gobernador y vicegobernador, además de la renovación de las 27 bancas de la Legislatura provincial

Algunos municipios también celebrarán sus elecciones el mismo día para elegir intendentes y concejales, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivos regímenes electorales. “El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes”, afirmó Torres al anunciar la convocatoria.

La provincia estrenará en estos comicios las modificaciones introducidas por la reforma política aprobada en noviembre de 2024. Entre las principales novedades figura la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

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También entrará en vigencia la normativa de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos.

Torres buscará otro mandato y espera una definición de LLA

El gobernador anticipó que competirá por la reelección en marzo. Torres, que llegó a la gobernación con el respaldo del PRO, proyecta disputar los comicios con Despierta Chubut, una coalición provincial que reúne a dirigentes de distintas fuerzas políticas.

Una de las incógnitas del escenario electoral es qué posición adoptará La Libertad Avanza (LLA) y si finalmente presentará una candidatura propia. El diputado nacional César Treffinger había manifestado su intención de competir por la gobernación, pero su postulación habría perdido respaldo entre los principales armadores nacionales del espacio.

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Torres llegó a la gobernación con el respaldo del PRO y proyecta disputar los comicios con Despierta Chubut, una coalición provincial que reúne a dirigentes de distintas fuerzas políticas

La posibilidad de que el legislador encabece una fórmula libertaria estaría condicionada por los resultados de distintos sondeos electorales, que no habrían mostrado un escenario favorable para sus aspiraciones.

Mientras LLA define su estrategia, Torres avanza en la consolidación de una construcción política de alcance provincial. El mandatario busca ampliar su coalición y preservar un esquema de armado transversal, con sectores del PRO, radicales, peronistas disidentes y dirigentes provenientes del espacio libertario.

La interna del peronismo y la disputa entre Luque y Bowen

Del otro lado del escenario político, el peronismo chubutense comenzó a mover sus piezas, aunque todavía enfrenta dificultades para acordar una conducción electoral y definir una estrategia común para disputar el poder provincial.

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El principal referente opositor es Juan Pablo Luque, diputado nacional y exintendente de Comodoro Rivadavia, quien fue derrotado por Torres en las elecciones de 2023. Aquella victoria puso fin a dos décadas de gobiernos peronistas en Chubut.

Pero Luque no es el único dirigente que pretende liderar el espacio. Dante Bowen, intendente de Dolavon, mantiene firme su intención de competir por la gobernación y descartó, al menos públicamente, la posibilidad de ocupar otro lugar dentro de un eventual acuerdo electoral. “Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, resumió durante una entrevista televisiva.

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El ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, busca ir nuevamente por la gobernación y Dante Bowen, intendente de Dolavon, sostuvo: "Soy candidato a gobernador o me voy a casa, me preparé toda la vida para esto"

La definición profundizó las tensiones internas del peronismo, que deberá resolver primero su mecanismo de selección de candidaturas antes de avanzar en la construcción de una estrategia común para enfrentar al oficialismo.

Una de las alternativas que circuló para ordenar la disputa consiste en que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, cargo que ocupó entre 2019 y 2023, y deje despejado el camino provincial para Bowen. Sin embargo, esa posibilidad todavía no forma parte de un acuerdo político consolidado. “La razón por la que quiero ser gobernador es porque me preparé toda la vida para esto”, sostuvo Bowen al explicar que su trayectoria política estuvo orientada hacia ese objetivo.

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La disputa entre ambos dirigentes se desarrolla mientras distintos sectores del peronismo intentan reconstruir una estructura con capacidad de competencia electoral. La búsqueda de una foto de unidad entre Luque y otros referentes, el diálogo con el diputado nacional José Glinski y la construcción de Chubut Futuro, alineada con el Movimiento Derecho al Futuro que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof, forman parte de ese proceso de reconfiguración.

Por ahora, ninguna de las principales fuerzas políticas terminó de cerrar sus candidaturas. Torres trabaja para ampliar su base de sustentación política y consolidar su coalición; el peronismo intenta resolver su disputa por el liderazgo y La Libertad Avanza debe definir si competirá con una fórmula propia o si buscará algún entendimiento con el oficialismo provincial.

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