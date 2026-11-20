A woman walks in front of armored vehicles from El Salvador at the area of ​​​​Sylvio Cator National Stadium in downtown in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Patrice Noel)

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El especialista salvadoreño en seguridad internacional, crimen organizado y defensas tácticas policiales, Luis Contreras, respaldó de manera contundente la intervención militar ordenada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en territorio haitiano.

Durante un encuentro celebrado ayer, 19 de noviembre, en las instalaciones del Senado de la República Dominicana, el analista fue abordado por los medios dominicanos y sostuvo que las operaciones armadas no deben circunscribirse únicamente al rescate de cuatro ciudadanos salvadoreños secuestrados, sino que deben mantenerse hasta desarticular por completo a las bandas criminales y alcanzar la estabilización de esa nación caribeña.

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Contreras, quien fungió como asesor del primer ministro de Justicia durante la primera administración de Bukele, argumentó que la estrategia implementada en territorio salvadoreño para erradicar a las pandillas constituye un referente válido y exportable, aunque admitió que el escenario en Haití reviste un grado superior de complejidad debido al deterioro institucional acumulado durante décadas.

Consultado sobre el desarrollo reciente de las incursiones en Haití, el asesor reveló que mantiene comunicación directa con efectivos del ejército salvadoreño desplegados actualmente en la zona de conflicto.

De acuerdo con la información intercambiada y con reportes que, según indicó, ya han sido ratificados por la propia policía haitiana, las operaciones dejaron un saldo de 34 bajas en las filas de las pandillas durante la jornada.

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Contreras destacó la importancia de aplicar una táctica orientada a “descabezar” a las cúpulas criminales, poniendo como ejemplo la demolición de la vivienda de uno de los principales líderes pandilleros ocurrido el pasado 18 de noviembre.

El asesor de seguridad salvadoreño Luis Contreras analiza la crisis de pandillas en Haití y sugiere que su neutralización podría tener un efecto dominó positivo, incluso para la República Dominicana. Compara la situación con las exitosas medidas implementadas en El Salvador.

Precisamente sobre esa estrategia, para el especialista la clave del éxito obtenido en El Salvador radicó en el “pragmatismo político” y en la decisión firme de ejercer el monopolio de la fuerza estatal.

Bajo esa premisa, cuestionó duramente que grupos irregulares haitianos, carentes de la capacidad bélica convencional de un ejército nacional, mantengan en jaque a todo un país, atribuyendo esta situación a la falta de determinación de los liderazgos políticos y a la ineficacia de organismos multilaterales como las Naciones Unidas.

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Respaldo internacional y el impacto en República Dominicana

En el plano diplomático y operativo, Contreras aclaró que el contingente salvadoreño no actúa de manera unilateral ni aislada. Aseguró que la misión cuenta con el visto bueno de Estados Unidos, nación a la que definió como un aliado estratégico indispensable para la región, y recordó que en el terreno también operan fuerzas de otros países, como el contingente policial y militar de Kenia, conformando un esfuerzo multinacional.

Asimismo, el experto vinculó directamente la pacificación de Haití con la seguridad y estabilidad de la República Dominicana. Comparó el fenómeno migratorio haitiano con el éxodo venezolano en Sudamérica, explicando que los países vecinos terminan absorbiendo las consecuencias sociales y económicas de las crisis internas. Por ello, sostuvo que neutralizar a las pandillas en Haití generará un “efecto dominó” favorable que aliviará la presión sobre el territorio dominicano.

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Un manifestante besa una camiseta con la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una concentración en apoyo a Bukele y a las tropas salvadoreñas que participan en la lucha contra las bandas, en Puerto Príncipe (Haití), el 18 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

Finalmente, al ser interrogado sobre el plazo estimado para la permanencia de las fuerzas armadas salvadoreñas en el país caribeño, Contreras evitó fijar fechas concretas y concluyó que la duración del despliegue dependerá estrictamente de los resultados operativos en el terreno y de la capacidad efectiva para debilitar de forma irreversible a las organizaciones criminales.

La presencia del salvadoreño en la sede legislativa forma parte de una visita realizada ayer, junto a una delegación de parlamentarios y representantes internacionales vinculados a Patriots Network, una plataforma dedicada a reunir líderes y especialistas para debatir sobre conservadurismo, seguridad, economía, cultura y familia.

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En el marco de esta agenda, el experto informó que este viernes impartirá la conferencia titulada “El conflicto de las pandillas en Haití: implicaciones para República Dominicana”, un espacio en el que analizará a profundidad los posibles escenarios de la crisis haitiana y sus consecuencias directas para el país caribeño.