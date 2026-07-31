7 historias que llevan el “romantasy” de Broadway a reinos muy lejanos

El romantasy combina romance y fantasy en tramas donde la historia de amor sostiene el conflicto central y el mundo mágico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El romantasy es la fusión literaria que en los últimos años tomó por asalto las listas de bestsellers y las estanterías de las librerías de todo el mundo. El término en inglés nació de la unión de “romance” y “fantasy”, pero lo que lo define no es simplemente la coexistencia de ambos géneros en una misma historia: es su interdependencia.

En un romantasy, si se extrae la historia de amor, la trama entera se derrumba. El conflicto romántico no es una subtrama ni un descanso entre batallas; es el motor emocional que mueve a los personajes dentro de mundos con sus propias leyes mágicas, reinos alternativos y sistemas de poder.

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El subgénero romantasy se distingue del dark academia porque sitúa al amor como fuerza transformadora en reinos, academias, circos y cortes feéricas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del dark academia —que coloca el conocimiento y la institución educativa en el centro—, el romantasy construye sus universos alrededor del amor como fuerza transformadora. Sus escenarios van de las cortes feéricas a los circos itinerantes, de los teatros de Broadway a los pueblos con vampiros, de los reinos en guerra a las academias de magia.

Lo que los une es que en todos ellos enamorarse tiene consecuencias: cambia destinos, desafía imperios y pone en riesgo vidas. Autoras como Sarah J. Maas, Jennifer L. Armentrout y Elise Kova consolidaron el subgénero internacionalmente, pero voces latinoamericanas y europeas también construyen sus propios universos dentro de esta tradición. Esta selección de siete títulos recorre ese espectro.

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La ilusionista Esmeralda — Flor Núñez Graiño

La ilusionista Esmeralda lleva el romantasy a un Nueva York alternativo de 1929, con magia, Broadway, Times Square y un romance atravesado por la mafia y el poder

Núñez Graiño, escritora y abogada especialista en Derecho Penal nacida en Buenos Aires, traslada su universo de magia y leyes a un escenario radicalmente distinto al de La acusada de Codexia: el Nueva York de los años previos a la caída de la Bolsa de Wall Street en 1929, cuando la ciudad bailaba charlestón al borde del abismo.

La protagonista es una ilusionista que deslumbra transeúntes en Times Square; él, el mago estrella del teatro más importante de Broadway. Cuando sus mundos se cruzan, nace un romance tan intenso como improbable en una ciudad dominada por la mafia, el dinero y el poder de las apariencias.

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La novela propone un sistema mágico propio: en ese Nueva York alternativo, la magia deja de ser solo espectáculo y se convierte en una fuerza capaz de alterar la realidad. La autora construye aquí un escenario donde creer puede ser tan peligroso como dejar de hacerlo. La historia combina el glamour de la era del jazz con la tensión de un amor que se desarrolla en una sociedad sostenida por ficciones.

Hechizo de primavera — Anna K. Franco

Hechizo de primavera presenta a Caleb y Yesir en un romantasy inspirado en China, Japón, Egipto, Persia, India y Medio Oriente, entre venganza, circo y caída de un imperio

Franco es escritora argentina con más de una década de trayectoria que alterna entre la ficción juvenil, la novela romántica adulta y la ciencia ficción. Con Hechizo de primavera, publicada por Del Fondo Editorial, da su primer paso en el romance con fantasía con una historia que cargó durante décadas: sus protagonistas, Caleb y Yesir, nacieron cuando la autora tenía ocho años y llenó tres cuadernos de hoja cuadriculada con una versión temprana del relato. “Están en mí desde que tenía ocho años, que fue cuando empecé a escribir, pero no había escrito su historia”, confesó en una entrevista con Infobae.

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Caleb es un guerrero de las Tierras del Norte que jura venganza contra el emperador que destruyó a su familia. Yesir creció en un circo itinerante sin saber que su sangre guarda un poder heredado y que su existencia podría provocar la caída de un imperio. Cuando sus caminos se cruzan, lo que empezó como un plan de venganza se convierte en algo más difícil de controlar.

El universo de la novela está inspirado en culturas reales —China, Japón, Egipto, Persia, India y Medio Oriente—, una decisión que Franco vincula a su formación en Letras y a su pasión por los viajes.

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El pacto de la rosa — Sasha Peyton Smith

El pacto de la rosa transcurre en una Inglaterra alternativa donde Ivy Benton compite por el príncipe Bram en una corte feérica con tratos mágicos y secretos

Smith es autora bestseller del New York Times, nacida en Estados Unidos, con obras traducidas a más de una docena de idiomas. Antes de dedicarse a la escritura estudió biología y salud pública y trabajó en hospitales.

La consagración llegó con su primera serie, The Witch Haven, y se consolidó con El pacto de la rosa, la novela que le permitió dejar su trabajo y dedicarse por completo a escribir. La historia nació durante una Navidad gris en la que Smith volvió a su habitación de adolescente y se rodeó de los libros que la marcaron —La selección, Los juegos del hambre y Crepúsculo— con una pregunta clara: “¿Y si escribo un libro para mi yo de quince años?”

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La novela transcurre en una Inglaterra alternativa donde todos los ciudadanos pueden hacer tratos con la reina hada: las jóvenes de alta sociedad negocian cualidades para conseguir pretendientes, a cambio de recuerdos o sentidos. La primera temporada de Ivy Benton llega con un giro: una competición para conseguir el corazón del príncipe Bram, hijo de la reina hada, cuyo premio podría salvar a su familia de la ruina. En medio de bailes lujosos y una rivalidad feroz, Ivy descubre que en el núcleo de esa competición se esconde un plan oscuro.

Smith explicó a Infobae que quiso fusionar “lo más romántico y lo más fantástico” que pudo imaginar, con especial atención a las amistades femeninas: “Cuando era joven, veíamos mujeres como rivales en las historias, pero en mi experiencia, siempre fueron quienes más me apoyaron”. Es la primera parte de una bilogía.

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Frost — C.N. Crawford

Frost desarrolla una competencia mortal para elegir reina junto al rey seelie Torin y combina romance prohibido, hadas y una bilogía de romantasy

C.N. Crawford es el seudónimo de dos autores —Christine, ex psicóloga escolar, y Nick, ex biólogo— que firman juntos una extensa obra de romantasy publicada en la lista de bestsellers del Wall Street Journal. Sus libros exploran mundos con hadas, demonios y academias mágicas, con tramas que combinan pruebas, tensión entre enemigos y romances que se desarrollan a fuego lento.

Frost arranca con una protagonista en el peor momento posible: acaba de descubrir a su novio con otra, está ebria, sin hogar y convencida de que jamás volverá a enamorarse. Lo que no sabe es que el rey seelie Torin está en la ciudad buscando exactamente a alguien como ella.

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La tradición del reino establece que el monarca debe elegir a su reina a través de una competencia entre candidatas, aunque Torin se niega a dar explicaciones sobre sus verdaderas intenciones. La oferta que le hace a la protagonista es concreta: cincuenta millones a cambio de participar en una farsa, sin matrimonio real de por medio.

Lo que ella no calcula es el precio de aceptar. Sus rivales están dispuestas a matar por la corona, y cuanto más tiempo pasa junto a Torin, más borrosa se vuelve la línea entre lo que es actuación y lo que no. La novela combina el trope del romance fingido con la competencia mortal y el mundo feérico, y es el primer volumen de una bilogía.

Firelight. Chica de fuego — Sophie Jordan

Firelight sigue a Jacinda, una draki de fuego, en un romance imposible entre dragones con forma humana y el mundo de los cazadores

Jordan —cuyo nombre real es Sharie Kohler— estudió Literatura e Historia, ejerció como profesora de Literatura en secundaria y publicó su primera novela histórica en 2006. Su segunda obra llegó a la lista de bestsellers del USA Today, y desde entonces construyó una extensa carrera en el romance histórico y la fantasía juvenil.

Firelight. Chica de fuego es el primer volumen de una trilogía que sigue a Jacinda, descendiente de dragones capaces de adquirir forma humana que se ocultan de los predadores que los persiguen. Ella es la última de su especie: una draki de fuego, poderosa y comprometida con el príncipe heredero de su clan.

Cuando un encuentro fortuito obliga a Jacinda y a su hermana gemela a huir de su comunidad y adentrarse en el mundo de los humanos, la protagonista lucha por evitar que sus instintos se apaguen. Esa lucha la acerca a su adversario: un enemigo tan atractivo como peligroso, capaz de encenderla con solo mirarla. La novela combina la tensión del romance imposible con la dinámica de dos mundos —el humano y el de los draki— que no deberían tocarse, y que se tocan de todas formas.

Alas de estrella — Allison Saft

Alas de estrella, de Allison Saft, cuenta el origen de Clarion antes de convertirse en reina de la tierra de las hadas

Saft es autora bestseller del New York Times y de librerías independientes, con obras como A Far Wilder Magic y Down Comes the Night. Obtuvo su máster en Literatura Inglesa en la Universidad de Tulane y actualmente vive en la costa oeste de Estados Unidos.

Alas de estrella, publicada por Disney, es una precuela de origen que narra la historia de Clarion antes de convertirse en la reina de la tierra de las hadas. Hace siglos que un hada cálida no cruza hacia el Bosque del Invierno, pero Clarion no puede evitar sentirse fascinada por la estoica belleza de ese territorio helado.

Cuando llegan informes sobre un monstruo que cruzó del invierno a la primavera, Clarion ve la oportunidad de demostrar que es digna de su próxima coronación. En el límite del invierno no encuentra un monstruo sino a Milori, el joven custodio del Bosque del Invierno. Juntos forman un vínculo inesperado mientras luchan por salvar sus tierras, y descubren la razón por la cual un hada cálida y un habitante del invierno no pueden estar juntos. La historia funciona tanto para lectores que conocen el universo de las hadas de Disney como para quienes llegan a él por primera vez.

Una sed cruel — Angela Montoya

Una sed cruel, de Angela Montoya, presenta a Carolina Fuentes, una cazadora de vampiros que desafía el plan de su padre de casarla

Montoya proviene de una familia de narradores: su abuelo, José Montoya, fue un célebre activista y poeta. Criada en esa tradición, la autora —que vive en una granja en el norte de California— construye en Una sed cruel un romantasy con vampiros donde el humor y la tensión conviven sin que ninguno aplaste al otro.

Carolina Fuentes pertenece a una familia de cazadores y desea ir tras vampiros sanguinarios más que nada en el mundo. Su padre, en cambio, tiene otros planes: casarla. Decidida a demostrar que sería mejor cazadora que esposa, sale a buscar un monstruo por su cuenta.

Lalo Villalobos era un hombre con una vida sencilla hasta que se convirtió en no-muerto. Ahora debe abandonar la comodidad de su pueblo para encontrar al primer vampiro jamás creado, quien podría ayudarlo a volver a ser humano. En lugar de eso, da de lleno con una chica dispuesta a atravesarle el corazón con una estaca.

La novela plantea la dinámica de cazadora y presa que deben unirse para enfrentar a un enemigo mayor, con una voz narrativa que alterna entre el peligro real y la ironía de dos personas que no deberían estar juntas y que, por supuesto, terminan siéndolo.