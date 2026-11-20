Los bienes que dejó Marcos Camino, el ex líder de Los Palmeras, a su familia (Infobae en Vivo)

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La muerte de Marcos Camino impactó de lleno en sus seguidores y en toda la movida tropical argentina. El histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, hallado sin vida el 10 de noviembre en su estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe, dejó un patrimonio hasta ahora desconocido que, con el paso de los días, empieza a salir a la luz.

En su habitual columna de los viernes en Infobae en Vivo, el periodista Juan Etchegoyen reveló, en una investigación exclusiva, los detalles de los bienes que deja Camino y el reparto entre sus herederos, un proceso que podría abrir un capítulo cargado de tensiones familiares.

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Una mansión, un estudio de grabación y dos autos de lujo

Entre los bienes que detalló Etchegoyen aparece una propiedad de varios ambientes en Santa Fe capital, a la que el periodista calificó de “lujosa”. También figura el estudio de grabación de la banda, conocido popularmente como El Galpón, que lleva el nombre comercial de Apolo. “Un estudio con todas las comodidades y muy, muy lujoso”, lo describió.

Marcos Camino falleció el 10 de noviembre a los 75 años

A esos activos se suman dos autos importados y el dinero acumulado durante medio siglo al frente de Los Palmeras. Sobre ese último punto, Etchegoyen optó no dar precisiones: “Se habla de mucho dinero, yo prefiero no dar cifras”. La herencia incluye además la estructura operativa completa del grupo: equipos de sonido, colectivos y toda la logística que sostiene las giras, de la que Camino era propietario.

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El costado desconocido a la sombra de los éxitos

Camino se incorporó al entonces Sexteto Palmeras el 9 de diciembre de 1972 como acordeonista y, poco después, asumió también la dirección del grupo. En 1978 se sumó como vocalista Rubén “Cacho” Deicas, con quien formó durante más de cuatro décadas la dupla que definió la identidad de Los Palmeras, sobre la cual el grupo se convirtió en uno de los referentes de la cumbia en Argentina, y con un importante alcance continental.

Cacho Deicas y Marcos Camino, una sociedad exitosa que no terminó bien

Sin embargo, Etchegoyen señaló que detrás de esa trayectoria pública existió también una historia familiar menos conocida, vinculada a “los hijos que en algún momento de su vida decidió abandonar”. Según el periodista, se trata de una nieta y de una hija de las que el músico se habría alejado tras iniciar una nueva relación sentimental. “Hay que ver qué pasa con todo esto, pero esto es lo que está en juego”, resumió.

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La marca Los Palmeras, en el centro del reparto

Según explicó Etchegoyen, por una cuestión estrictamente legal cada uno de los hijos de Camino debería recibir una parte equivalente de la herencia. Sin embargo, el periodista ya había adelantado que el 50% de la marca Los Palmeras que pertenecía al músico —el otro 50% corresponde a Deicas— fue heredado por Marcos Camino Junior, quien desde febrero conduce el proyecto musical tras el retiro de su padre de los escenarios. “No figura ninguno de los otros hijos”, remarcó.

Marcos Camino padre e hijo, origen y futuro de Los Palmeras

Cabe recordar que días atrás, Camino Junior publicó un mensaje en redes sociales que alimentó las versiones sobre una disputa familiar: “Hay muchas cosas que sé, otras que callé; voy a hablar”, expresó el músico. Consultado sobre si el reparto de la marca podría terminar en la Justicia, Etchegoyen fue cauto: “No tengo todavía la confirmación de que se judicialice, pero hay que ver qué pasa en ese sentido con el tema de la marca”.

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