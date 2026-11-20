El supergen social reúne más de 500 genes que se transmiten juntos y determinan la presencia de una o varias reinas en el nido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los investigadores de la Universidad de Georgia informaron que un supergen aumenta la presencia de hormigas rojas (Solenopsis invicta) entre los individuos de mayor tamaño y puede favorecer su llegada a la condición de reina, tras comparar ejemplares en desarrollo con y sin ese grupo de genes y aplicarles una sustancia que imita una hormona juvenil.

El trabajo, encabezado por los entomólogos Brendan Hunt y Haolin “Horace” Zeng, examinó el vínculo entre la herencia genética, el crecimiento corporal y la organización de las colonias. Sus resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences y también divulgados en Phys.org.

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Las colonias de hormigas rojas pueden tener una única reina reproductora o varias, esa diferencia está vinculada con un supergen social, un bloque de material hereditario que contiene más de 500 genes y que se transmite de forma conjunta.

El grupo genético se hereda como una sola unidad

Este supergen reúne genes cercanos entre sí que suelen pasar juntos de una generación a otra. Hunt explicó que reciben esa denominación porque se transmiten “casi como un solo gen grande”. En las colonias con varias reinas, este conjunto genético interviene en la estructura social. Sin embargo, el equipo buscó determinar si su influencia alcanzaba además al desarrollo de cada hormiga.

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El tamaño físico define las funciones de la colonia, desde las obreras dedicadas a la recolección hasta las reinas reproductoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los integrantes de una colonia son obreras y su función consiste en obtener alimento, defender el nido y atender a las crías. Por su parte, las reinas se reproducen y transmiten sus genes a la descendencia. El tamaño también distingue a los distintos grupos: Las obreras más pequeñas suelen dedicarse al cuidado de las larvas y al mantenimiento del nido, mientras que las de mayor tamaño se ocupan sobre todo de buscar comida. Las reinas superan en tamaño a todas ellas.

El tamaño corporal puede modificar el destino de las hormigas

Hasta ahora, se conocía que la alimentación, las condiciones ambientales y el contacto con otras hormigas incidían en si un insecto en desarrollo terminaba como obrera o como reina. La investigación incorporó la posibilidad de que la genética intervenga en esa decisión, por eso los científicos se concentraron en la hormona juvenil, una sustancia que regula el desarrollo de los insectos.

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Las hormigas rojas pueden aumentar de tamaño si prolongan la alimentación durante su etapa larvaria, antes de alcanzar la adultez. Para evaluar la respuesta, los investigadores trataron a las hormigas en desarrollo con metopreno, una sustancia química que imita esa hormona.

El objetivo era comprobar si los individuos con el supergen respondían de otra forma frente al estímulo. Ambos grupos crecieron después de la exposición y pudieron acceder al mismo intervalo general de tamaño. Aun así, las hormigas portadoras del supergen aparecieron con mayor frecuencia entre los ejemplares de mayor tamaño.

Entre las reinas, el supergen alcanza hasta el 83%

Los científicos aplicaron metopreno en ejemplares en desarrollo para observar la respuesta frente a un compuesto que imita la hormona juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos mostraron una diferencia progresiva según el tamaño de los insectos. Cerca de la mitad de las obreras más pequeñas poseía el supergen, una proporción que subía a alrededor del 65% entre las obreras grandes. La presencia de esa variante genética fue todavía mayor en las reinas, entre el 75 % y el 83% de las reinas analizadas portaba el supergen.

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Los autores señalaron que todas las hormigas podrían alcanzar el mismo tamaño máximo. La diferencia radica en que las portadoras del conjunto de genes tendrían una probabilidad mayor de crecer más, una condición asociada con la posibilidad de convertirse en reina reproductora.

El supergen parece darles a las hormigas que lo portan una ventaja durante su crecimiento: Tienen más probabilidades de alcanzar un tamaño mayor. Como las hormigas más grandes tienen más opciones de convertirse en reinas, ese conjunto de genes puede inclinar el desarrollo hacia la casta reproductora. Hunt señaló que, de esa manera, puede “alterar los resultados de casta y, básicamente, engañar al sistema para crear una reina”.

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Los científicos describen esta ventaja como un “elemento genético egoísta” porque favorece la transmisión de los propios genes. Una obrera no deja descendencia, por lo que los genes que porta no pasan directamente a una nueva generación. Una reina sí se reproduce y puede transmitirlos a sus crías. “Si quieres transmitir un gen, mejor conviértete en reina. No querrás convertirte en obrera”, resumió Zeng.

El equipo identificó un gen que podría explicar la diferencia

La presencia de este conjunto genético alcanza entre el 75% y el 83% en las reinas de Solenopsis invicta analizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no establece aún el mecanismo preciso que provoca la diferencia de crecimiento. Una posibilidad es que las hormigas con el supergen permanezcan más tiempo en la etapa larvaria. Otra hipótesis plantea que aprovechen mejor los nutrientes durante esa fase. Los investigadores identificaron un gen que podría contribuir a explicar el efecto, aunque el texto no precisa su nombre ni su función.

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La próxima etapa será analizar cómo actúan de manera conjunta los genes, las hormonas y el ambiente durante el desarrollo. “Este proyecto es el primer paso en una dirección completamente nueva para investigar cómo este supergen afecta al desarrollo y la fisiología”, dijo Zeng. Según el investigador, esos aspectos habían recibido menos atención hasta ahora.

Para Hunt, la investigación permite profundizar el análisis de los factores que definen el futuro de cada hormiga. El proceso podría aportar información sobre cómo grandes conjuntos de genes heredados influyen en los rasgos físicos de distintas especies del reino animal.