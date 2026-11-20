El Poder Judicial de Irán emitió la orden de ejecución contra el poeta Peyman Farahavar tras desestimar su sexto recurso de apelación. (Foto: Iran Human Rights)

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Un grupo de autores y organizaciones de libertad de expresión reclamó este jueves a Irán que suspenda la ejecución de Peyman Farahavar, un poeta sentenciado a muerte por cargos vinculados a un ataque contra un seminario religioso. Activistas advirtieron que el escritor, de 37 años, corre riesgo inminente de ser ejecutado luego de que fracasara su sexto recurso de apelación. El poder judicial iraní notificó a Farahavar que se emitió la orden para su ejecución, según informó la organización no gubernamental con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR), entidad que documenta desde hace años los casos de pena de muerte en el país y mantiene contacto con familiares y abogados de los condenados.

Farahavar, oriundo de la provincia noroccidental de Gilán, trabajaba como jornalero estacional cuando fue detenido en la ciudad de Rasht el 17 de agosto de 2024, tras los daños ocasionados en un seminario religioso local. La fiscalía lo acusó de pertenecer al grupo opositor Muyahidines del Pueblo (MEK), organización proscripta por las autoridades iraníes. La Corte Revolucionaria de Rasht lo condenó a muerte en mayo de 2025 bajo las figuras de baghy (rebelión armada) y moharebeh (enemistad contra Dios), según el expediente recopilado por IHR.

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También recibió una pena adicional de tres meses de prisión por cargos de propaganda contra el sistema, sanción que ya cumplió. Su defensa presentó sucesivas apelaciones que fueron rechazadas en cada instancia: el 24 de septiembre de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena a muerte por primera vez; un nuevo pedido de revisión fue desestimado en mayo de 2026, y la Asociación de Escritores de Irán informó el 15 de noviembre que la sentencia quedó firme y fue remitida al área de ejecución de penas.

La organización PEN America demandó la liberación inmediata del autor ante el peligro inminente contra su vida.

Denuncias de confesiones forzadas

IHR aseguró que a Farahavar se le negó atención médica pese a padecer enfermedades crónicas y que fue sometido a coacción para obtener confesiones autoincriminatorias, en las que se basó buena parte del proceso judicial en su contra. Según la organización, su labor como poeta había puesto el foco en problemas ambientales de su región natal y, en ocasiones, incluyó críticas a las autoridades. El diario francés Libération publicó una carta firmada por 350 escritores y organizaciones que exhorta a la comunidad internacional y a los medios de comunicación a “utilizar todos los medios a su disposición para hacer entrar en razón a las autoridades de la República Islámica” y lograr “la cancelación inmediata de la ejecución de Peyman Farahavar”.

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Entre los firmantes figuran las escritoras Leila Slimani y Virginie Despentes. La misiva sostiene que, desde su detención, Farahavar no obtuvo ningún permiso para salir de prisión y ver a su hijo pequeño. “La vida de Peyman Farahavar está en peligro crítico”, afirmó Karin Deutsch Karlekar, directora del programa Writers at Risk de PEN America, la rama estadounidense de la organización global de libertad de expresión PEN. “El Gobierno iraní está a punto de asesinar a un poeta por su escritura. Es aborrecible y demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para silenciar voces disidentes. Debe ser liberado”, agregó.

Una ola de ejecuciones tras las protestas de enero

Organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de haber intensificado las ejecuciones con motivación política contra manifestantes y disidentes en los últimos meses, con el objetivo de infundir temor en la población tras las protestas de enero y la guerra contra Estados Unidos e Israel. Según IHR, desde el 19 de marzo se ejecutó a al menos 39 personas vinculadas a las manifestaciones registradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, un promedio superior a una ejecución semanal.

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La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi se pronunció también el 15 de noviembre sobre el expediente de Farahavar, al confirmar que la causa fue derivada al área encargada de ejecutar la sentencia. Desde su celda, el poeta escribió unos versos que evocan a quienes transitan “un camino de guerra contra decretos tiránicos” y que “exhalarán su último aliento en la horca de la libertad”, según citó IHR.

Con información de: AFP