El príncipe Harry respalda la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond tras el anuncio de Amazon MGM Studios.

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El príncipe Harry respaldó a Robert Pattinson como el nuevo James Bond y dijo que quería que el personaje quedara “en buenas manos”, después de que se reveló que el actor encabezará la próxima película de 007 para Amazon MGM Studios.

Al ser consultado sobre el fichaje de Pattinson, estrella de The Batman, para suceder a Craig, el príncipe añadió: “Creo que es una buena idea. No puedo esperar para verla”.

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Durante una aparición en This Morning, programa matutino de la televisión británica, Harry tuvo que elegir entre Bond y la franquicia Mission: Impossible, protagonizada por Tom Cruise. Su respuesta puso el foco en el relevo de Daniel Craig, que terminará con Pattinson al frente de una producción todavía sin título.

“James Bond, sin duda. Quiero asegurarme de que quede en buenas manos”, dijo Harry en el programa.

La película tendrá a Denis Villeneuve en la dirección y a Steven Knight en el guion. La fecha de estreno tentativa es 2028, de acuerdo con Variety.

Después de años de especulaciones, el actor británico Robert Pattinson ha sido confirmado para interpretar al espía más famoso del cine

La declaración de Harry llegó después de que se conociera la elección de Pattinson para interpretar al agente británico. Será la primera película de la franquicia desde No Time to Die, estrenada en 2021, que cerró la etapa de Craig como 007.

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Amazon MGM Studios producirá la nueva entrega, aún sin nombre oficial. Villeneuve dirigirá el proyecto y Knight, creador de Peaky Blinders, escribió el libreto que presentará al siguiente intérprete del personaje creado por Ian Fleming.

Pattinson consiguió el papel tras una búsqueda en la que también estuvieron considerados Jack Lowden, protagonista de Slow Horses; Callum Turner, de Masters of the Air; y Josh O’Connor, de The Crown, según Variety.

La elección pone a Pattinson al frente de una franquicia que pasó por Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig, entre otros actores.

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La Casa Real dio la bienvenida al nuevo agente 007

La cuenta oficial de la familia real británica en X también reaccionó a la elección de Pattinson. El mensaje dirigido al actor fue: “Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”.

Con Pattinson, el agente 007 quedará al servicio de un rey en la ficción. Ian Fleming publicó la primera novela de Bond en 1953, un año después de que Isabel II asumiera el trono del Reino Unido.

La referencia retoma una fórmula central de las historias del personaje: el Servicio Secreto de Su Majestad. Isabel II murió en 2022, un año después del estreno de No Time to Die. Carlos III la sucedió en la corona británica y es el padre de Harry.

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La Casa Real británica emitió un mensaje oficial de bienvenida a Robert Pattinson al Servicio Secreto de Su Majestad. (X)

Harry dijo que el Reino Unido sigue siendo su hogar

En la misma emisión de This Morning, Harry habló de su regreso al Reino Unido junto con su esposa Meghan y sus dos hijos. La familia vive en California desde que el príncipe se apartó de sus funciones reales en 2020.

“Es genial estar de vuelta en casa y me he metido de lleno al nuevo clima de invierno, que también está bien. Extrañaba eso un poco”, dijo Harry.

Harry declara que el Reino Unido sigue siendo su hogar tras su mudanza a California en 2020 con su familia. (REUTERS/Hannah McKay)

El príncipe se refirió al contraste entre residir fuera del país y volver a Londres. Dijo que vivir en el extranjero le permitió mirar al Reino Unido desde otra perspectiva.

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“Siempre es interesante vivir en el extranjero y mirar hacia dentro, porque puedes ver toda clase de cosas que ocurren. Ahora que estoy de vuelta, todo se siente bastante familiar y parecido. Hay muchos cambios, desde luego, pero Londres y el Reino Unido son mi hogar”, dijo.