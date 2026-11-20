Desde este viernes, los argentinos pueden comprar un auto eléctrico Tesla. Los precios son más altos que en la región, pero hay una explicación técnica relacionada con el costo argentino.

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La llegada de Tesla a la Argentina expuso los costos que debe asumir una marca para vender un auto importado en el país. Si bien Tesla no paga arancel de importación extrazona del 35% por estar encuadrado en el marco del cupo de autos híbridos y eléctricos del Gobierno, ese beneficio arancelario solo lo puede aplicar a 2.500 unidades y no a todos los autos que venda en el país, si su volumen de ventas llegara a ser mayor en 2027.

Aún así, a pesar de tener esa exención, Tesla tiene los precios más caros de la región en dólares para sus dos modelos, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, incluso considerablemente más caros que en Uruguay, donde la operación comercial la hace la misma filial argentina, ya que se trata de la misma empresa.

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Argentina, más cara que los mercados de la región

En general con todos los modelos, Argentina tiene los precios más caros de los países sudamericanos donde ya se venden los autos Tesla. Para tomar como referencia, el Tesla Model 3 RWD, el más accesible de la marca, tiene un precio de USD 40.990 antes de costos de reserva, tarifa por destino y documentación, que suman USD 600 que cobra la marca por encima del precio de lista.

Ese mismo modelo, en Uruguay, tiene un precio de USD 32.990, es decir que en Argentina cuesta un 24,2% más caro. Como aclaración, en ese país el IVA es 22%, los autos eléctricos no pagan arancel de importación hasta diciembre, pero pagarán IMESI del 5% desde enero de 2027, que no se aplica sobre precio FOB sino sobre precio CIF (con flete y seguro incluido), y pagan una tasa consular del 5%.

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El Tesla Model 3 RWD se vende en Uruguay un 24% más barato que en Argentina, aunque en enero empezará a pagar un 5% de Imesi que hoy no tributa en ese país.

En Colombia, otro mercado regional donde Tesla tiene operación comercial propia, el precio de ese modelo también es más bajo que en Argentina y similar a Uruguay, ya que cuesta unos USD 33.600; mientras que en Chile, un país que no tiene barreras arancelarias y una matriz impositiva menos compleja, ese modelo es más barato aún, con un precio de USD 29.900. En todos los casos, los autos son fabricados en la Gigafactoria de Shaghai.

Incluso en México, aun estando geográficamente muy cerca de la planta norteamericana de Tesla, los autos llegan importados desde China también. En este caso, el Tesla Model 3 RWD no se comercializa, pero sí se vende el Model Y RWD, que en Argentina cuesta USD 44.590, y en ese mercado tiene un precio convertido de la moneda local en USD 42.000. Es un poco más barato que en Argentina, pero no tanto como en los otros países.

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Los precios en Estados Unidos, China y Europa

Lo curioso del caso es que en Estados Unidos, país de origen de la marca, el Tesla Model 3 RWD cuesta USD 36.990, lo que demuestra que el costo de la producción de China es muy inferior, lo que justifica que todos los mercados internacionales se provean de vehículos de ese origen. Precisamente, en el gigante asiático el precio de lista del mismo modelo que se exporta a Argentina es de ¥ 235.500 RMB, equivalente a unos USD 33.500.

En Europa, en cambio, donde la provisión de Tesla es de la fábrica alemana de Berlin, el Tesla Model 3 RWD tiene un precio de € 36.990, equivalentes a unos USD 40.600, es decir, un costo más cercano al precio que Tesla vende ese vehículo en la Argentina.

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Tesla lanzó sus Model 3 y Model Y en Argentina, pero sus precios son los más altos de la region.

El origen del costo argentino

Más allá de no pagar el 35% de arancel, los costos para traer un auto importado a Argentina no son completamente fijos, ya que algunos cambian según el volumen de unidades que se trate y la habitabilidad de las operaciones.

El flete es uno de ellos, especialmente en esta época en la que los costos marítimos son excesivamente altos en comparación con los previos al conflicto de Medio Oriente. Una marca puede pagar USD 2.000 por auto entre flete y seguro, pero también puede pagar USD 3.500 por el mismo concepto.

Otro costo que varía es el de guarda y movimiento de puerto una vez que está en Argentina, ya que, dependiendo de las variables enunciadas previamente, pueden ir desde los USD 1.000 a superar los USD 3.000 por unidad.

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Pero más allá de esas variables, aún tomando los mínimos, un auto con un precio de USD 21.000 FOB (en puerto de embarque), perfectamente puede costar USD 35.000 antes de aplicar el margen de ganancia del importador.

El desglose del precio argentino

Tomando un precio FOB de USD 21.000, la escalada del costo argentino podría subir a USD 23.000 con un flete y seguro de USD 2.000; luego pagar el 3% de tasa de estadística (USD 690) para quedar en USD 23.690; otros USD 2.000 promedio de costos de logística y despacho que suben la cuenta a USD 25.690; el 21% de IVA que eleva la cuenta a USD 31.085; y finalmente, el resto de impuestos argentinos que incluyen Ingresos Brutos, doble IVA y adelanto de ganancias, y que se puede promediar en otro 10%, lo que lleva el precio hasta unos USD 34.200.

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Más allá de los impuestos, el costo argentino también tiene gastos de logística, despacho y guarda una vez que están en el país.

Si la empresa quiere ganar dinero para sostener sus costos operativos locales, aplicar un 15% de margen sobre el vehículo le sumaría aproximadamente unos USD 5.100 por unidad, lo que lleva la cifra hasta los USD 39.300.

Entre ese precio y los USD 40.990 de lista, podría sumarse mayor margen, pero si se tiene en cuenta que en el cupo de autos híbridos y eléctricos solo se dispondrán de 2.500 unidades, al menos en 2027, todos los autos que Tesla traiga a Argentina por fuera de ese volumen deberán pagar el 35% de arancel de importación, lo que elevará el precio considerablemente.

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Hay tres opciones: O prorratean ese diferencial de costo con un precio algo más alto de los autos del cupo, o esperan el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos para traer más unidades dentro de ese cupo de 10.000 autos por año que tampoco pagarán derecho de importación, o pierden dinero.