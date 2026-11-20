Juana Viale, Andy Kusnetzoff, Diego Leuco y Carina Zampini: la conducción del prime time durante el fin de semana

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La programación del fin de semana vuelve a reunir a figuras de la política, el periodismo, la música y el espectáculo en distintos ciclos de aire. Entre sábado y domingo, la pantalla combinará entrevistas con funcionarios, periodistas, cantantes y conductores, en formatos que van desde la mesa de invitados múltiples hasta el mano a mano personal y la fiesta musical en vivo.

Juana Viale continúa a cargo del programa de su abuela, Mirtha Legrand mientras continúe su recuperación. Este sábado 21 de noviembre, desde las 22:30, La Noche de Mirtha recibe al canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, que se sienta a la mesa junto a los periodistas Ignacio Ortelli y Roberto Funes Ugarte y la conductora Rocío Marengo.

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El canciller Pablo Quirno estará con Juana Viale en La Noche de Mirtha

La presencia de un funcionario de primera línea en la mesa del ciclo de El Trece promete una conversación variada, con diferentes aristas del espectáculo y la actualidad, siempre con la propuesta gastronómica en manos de Jimena Monteverde.

El mismo sábado, Andy Kusnetzoff conduce desde las 21.30 una nueva edición de PH, Podemos Hablar por Telefe, con un grupo de invitados que mezcla música, periodismo y espectáculo: Walas, el cantante de Massacre y cada vez más amigo del universo mediático; la periodista Sandra Borghi; la conductora y actriz Laurita Fernández que protagoniza el éxito La cena de los tontos; el coreógrafo Flavio Mendoza que presentará su nuevo espectáculo para Mar del Plata, y la panelista y protagonista de Sex Anita Espósito.

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Laurita Fernández continúa con su gira en La cena de los tontos junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez

El programa de Andy viene siendo noticia debido a algunos escándalos que trascendieron las grabaciones y llegaron a ocupar las portadas de los medios. Uno de los más recordados fue el que protagonizaron Santi Maratea y la China Ansa, a partir de una pregunta de la periodista al influencer. Otro cruce tuvo como contendientes a Daniela Celis y Rocío Robles, a partir de un enojo de la ex Gran Hermano por una pregunta de la participante de MasterChef.

El domingo desde las 13.30, Diego Leuco y Carina Zampini encabezan una nueva emisión de La Peña de Morfi, con una entrevista a solas al cantante Luis Fonsi como punto central del programa. Se suman la participación especial del grupo folclórico Los Nocheros, en la previa de su show en Buenos Aires; la banda Ráfaga, que celebra 30 años de trayectoria, y la agrupación El Zar, una de las más interesantes de la nueva escena pop.

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Luis Fonsi llevará todo su carisma a La Peña de Morfi

A la mesa también llegan Laurita Fernández y Karina Mazzocco, la conductora que experimenta un nuevo perfil mediático con su participación en MasterChef Celebrity. Como es habitual, el segmento de cocina queda en manos de Santi Giorgini y Felicitas Pizarro, el resumen deportivo lo aporta el ex futbolista Claudio “El Turco” Husaín y el humor corre por cuenta de El Mago Black y Nazareno Mottola.

El fin de semana cierra con Juana Viale al frente de Almorzando con Juana, el domingo 22 de noviembre desde las 14:00. La mesa reúne a la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez, quien esta semana anunció que será mamá por primera vez, fruto de su relación con Gustavo Hormaechea. Junto a ella estarán el periodista y conductor de Cuestión de Peso Mario Massaccesi, la cantante Marcela Morelo que repasa su carrera con un álbum de grandes éxitos y el ilusionista y mentalista Adrián Lacroix. Para el cierre, las risas estarán garantizadas con la participación especial de Pache y Plumis, las marionetas que son furor en el espectáculo.

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Sofía Jujuy Jiménez anunció su embarazo esta semana

Con estas propuestas, las mesas del fin de semana están servidas. Habrá para todos los gustos y para todos los dedos: el control remoto deberá elegir entre política de alto voltaje, humor, música y entretenimiento familiar repartidos en la pantalla del sábado y el domingo.