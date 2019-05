—No, no, es controlable. También tiene que ver con una actitud nuestra: nosotros no ejercemos censura, tratamos de tener el mayor espectro de tolerancia posible. Por supuesto, pretendemos que la totalidad de las actividades, no solo la inauguración, transcurran en paz. Es indudable que el año electoral y más un año electoral disputado, incierto, le da una dosis tremenda. De hecho, lo que nosotros vemos no es que haya aumentado la llegada de gente, si no la participación de quienes vienen. Tenemos unos llenos constantes en salas y muchos de ellos son presentaciones de políticos. La sala Borges tuvo llenos de Kicillof, Lousteau, Espert y Cristina Fernández de Kirchner.