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Elena Tejero, doctora: “Cepillarse fuerte erosiona el diente y daña la encía”

La especialista desmonta varios de los mitos más extendidos sobre salud bucodental

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Pasta de dientes (Shutterstock España)
Pasta de dientes (Shutterstock España)

A pesar de los avances en salud bucodental y de la enorme cantidad de información disponible en redes sociales, todavía persisten falsas creencias sobre el cuidado de los dientes y las encías. Algunas de ellas parecen inofensivas, pero pueden terminar provocando problemas importantes si se convierten en hábitos cotidianos.

Desde pensar que cepillarse con fuerza deja la boca más limpia hasta creer que el enjuague bucal sustituye al cepillado, muchos de estos mitos siguen repitiéndose. La odontóloga Elena Tejero, especialista en estética e implantes, desmonta algunas de estas ideas en un vídeo difundido en sus redes sociales (@dra.elenatejero).

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Mantener una buena higiene dental es fundamental no solo para conservar unos dientes sanos, sino también para prevenir enfermedades que afectan a toda la boca, como la gingivitis o la periodontitis. Un correcto cepillado diario, el uso de hilo dental y las revisiones periódicas permiten eliminar la placa bacteriana y detectar problemas a tiempo.

Cepillarse fuerte limpia mejor

Uno de los errores más frecuentes es pensar que aplicar más fuerza con el cepillo equivale a una limpieza más profunda. Sin embargo, Elena Tejero advierte de que ocurre justo lo contrario. “Cepillarse fuerte erosiona el diente y daña la encía. Es mejor técnica que fuerza”, explica la especialista.

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La presión excesiva puede desgastar el esmalte y provocar retracción de encías, aumentando además la sensibilidad dental. Por ello, los dentistas recomiendan un cepillado suave pero constante, acompañado de una técnica adecuada.

“Si no duele, no pasa nada”

Muchas personas solo acuden al dentista cuando aparece dolor, pero la ausencia de molestias no siempre significa que todo esté bien. “Cuando duele, normalmente el problema está más avanzado y tiene peor solución”, señala Tejero.

Las caries, infecciones o enfermedades periodontales pueden desarrollarse durante meses sin síntomas evidentes. Por eso, las revisiones periódicas son fundamentales para detectar problemas antes de que se agraven.

El carbón activo blanquea los dientes

En los últimos años se han popularizado productos con carbón activo que prometen dientes más blancos. La odontóloga desmonta esta tendencia viral y alerta sobre sus consecuencias. “No, lo que hace el carbón activo es rayar el esmalte, hace que se retengan más los pigmentos y a la larga se vean más amarillos”, afirma.

El uso continuado de sustancias abrasivas puede deteriorar el esmalte dental, una capa que no se regenera. Aunque inicialmente pueda dar sensación de limpieza, el efecto a largo plazo puede ser el contrario al deseado.

El enjuague bucal sustituye al cepillado

Otro de los mitos extendidos es considerar que un colutorio puede reemplazar la higiene mecánica del cepillo de dientes. Y es que el enjuague bucal “ayuda, pero no limpia”. “Es un complemento al cepillado, pero no una solución”, explica la especialista.

El enjuague puede contribuir a reducir bacterias o aportar frescor, pero no elimina la placa bacteriana adherida a dientes y encías. Para una correcta higiene oral, el cepillado sigue siendo imprescindible.

López Rosetti - La importancia de cepillarse los dientes - Home

Los implantes duran para siempre sin cuidarlos

Los implantes dentales tienen una alta durabilidad, pero eso no significa que sean indestructibles o que no necesiten mantenimiento. “Pueden durar muchos años, pero si no los cuidas, al igual que tus dientes, también pueden fallar”, advierte Tejero.

La higiene diaria y las revisiones profesionales continúan siendo necesarias incluso después de colocarse implantes. La acumulación de bacterias también puede afectar a estos tratamientos y comprometer su estabilidad.

“Si me sangran las encías, dejo de cepillarme”

El sangrado de encías suele llevar a algunas personas a reducir o incluso suspender el cepillado por miedo a empeorar la situación. Según la odontóloga, es un error frecuente. “Al contrario, si sangran es porque hay inflamación. Lo que necesitas es limpiar mejor, no dejar de hacerlo”, explica.

El sangrado suele estar relacionado con la acumulación de placa bacteriana y con problemas como la gingivitis. Mantener una correcta higiene y acudir al dentista permite tratar la inflamación antes de que derive en patologías más serias.

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