Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius y su llegada a Canarias, en directo | Se prevé que la embarcación llegue el sábado a Tenerife

Vista aérea del cruce MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. (AFP)

El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, ya viaja hacia las islas Canarias. La enfermedad vírica, que ha causado tres muertes, obligó a la embarcación a permanecer fondeado frente a Cabo Verde durante varios días, a la espera de evacuar a los pacientes sintomáticos y de la decisión del lugar en el que el resto de los pasajeros desembarcarían.

El Gobierno de España señaló el martes por la noche que, tras la petición realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Canarias acogería el crucero "en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario, ya que el archipiélago es el lugar más próximo “con las capacidades necesarias”. Se espera que el navío llegue al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, este fin de semana.

Por el momento, la OMS ha informado de la confirmación por laboratorio de cinco contagios de hantavirus, concretamente de la cepa de los Andes, la única transmisible entre humanos. Sin embargo, los expertos llaman a la calma y señalan que “el riesgo de una epidemia comunitaria es muy bajo”.