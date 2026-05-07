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Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius y su llegada a Canarias, en directo | Se prevé que la embarcación llegue el sábado a Tenerife

El brote vírico, que corresponde a la cepa de los Andes, ha causado tres muertes y varios contagios confirmados por laboratorio

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Hantavirus - crucero MV Hondius - Cabo Verde
Vista aérea del cruce MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. (AFP)

El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, ya viaja hacia las islas Canarias. La enfermedad vírica, que ha causado tres muertes, obligó a la embarcación a permanecer fondeado frente a Cabo Verde durante varios días, a la espera de evacuar a los pacientes sintomáticos y de la decisión del lugar en el que el resto de los pasajeros desembarcarían.

El Gobierno de España señaló el martes por la noche que, tras la petición realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Canarias acogería el crucero "en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario, ya que el archipiélago es el lugar más próximo “con las capacidades necesarias”. Se espera que el navío llegue al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, este fin de semana.

Por el momento, la OMS ha informado de la confirmación por laboratorio de cinco contagios de hantavirus, concretamente de la cepa de los Andes, la única transmisible entre humanos. Sin embargo, los expertos llaman a la calma y señalan que “el riesgo de una epidemia comunitaria es muy bajo”.

06:00 hsHoy

Qué se sabe de los 8 casos de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que son ocho los casos sospechosos de hantavirus entre los pasajeros que viajaban en el crucero MV Hondius. De esos ocho, solamente cinco han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio; además, se busca a 23 pasajeros que abandonaron la embarcación para comprobar si alguno más de los viajeros presenta síntomas.

Por el momento, se sabe lo siguiente sobre los casos de hantavirus:

  • Tres fallecidos: un hombre neerlandés de 70 años falleció el 11 de abril a bordo del crucero. Fue la primera víctima mortal. Su mujer desembarcó en la isla de Santa Helena y fue trasladada a Johannesburgo, en Sudáfrica, donde falleció el 26 de abril. El 2 de mayo murió una mujer alemana.
  • Tres pasajeros con síntomas evacuados ayer dirección a Países Bajos: entre ellos se encuentra el médico neerlandés que en un inicio iba a ser trasladado a las islas Canarias para ser tratado, aunque finalmente este viaje fue suspendido tras su mejora. Uno de los dos aviones en los que viajaban estos pasajeros se encuentra en Gran Canaria tras detectarse un fallo eléctrico en el soporte médico de uno de los pacientes.
  • Un pasajero inglés ingresado en Johannesburgo tras presentar síntomas graves
  • Un pasajero que permanece ingresado en el Hospital Universitario de Zúrich: el hombre desembarcó antes de conocerse el brote y, una vez llegó a Suiza, acudió al centro hospitalario por no encontrarse bien
05:10 hsHoy

Argentina reconstruye los pasos de los pasajeros holandeses fallecidos

El Ministerio de Salud de Argentina realizará la captura y el análisis de roedores en la ciudad sureña de Ushuaia, punto de origen de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus, informó el miércoles la cartera en un comunicado.

Las autoridades están reconstruyendo el itinerario de los ciudadanos holandeses que viajaron por Argentina y Chile y que posteriormente presentaron síntomas de hantavirus durante el crucero.

*Nota informativa de Reuters

04:57 hsHoy

El crucero Hondius ya va camino de Canarias: cinco contagios por hantavirus, una hipótesis, españoles confinados y poco riesgo de epidemia

Pasajeros y tripulantes permanecen en cuarentena bajo vigilancia internacional mientras las autoridades preparan el operativo sanitario y la evacuación en Tenerife

Las autoridades mantienen el crucero en cuarentena y coordinan el operativo de atención sanitaria en el puerto de llegada (REUTERS/Danilson Sequeira)
Las autoridades mantienen el crucero en cuarentena y coordinan el operativo de atención sanitaria en el puerto de llegada (REUTERS/Danilson Sequeira)

El crucero MV Hondius, con 90 pasajeros y 44 tripulantes a bordo, vivió una escalada de tensión desde finales de abril, cuando varios viajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con el hantavirus tras zarpar de Cabo Verde.

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04:56 hsHoy

Así es la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital Gómez Ulla de Madrid, al que son trasladados los españoles del crucero de hantavirus: siete camas y un laboratorio BSL-3

El complejo cuenta con protocolos estrictos para el tratamiento de enfermedades infecciosas

Personal médico se prepara con trajes de protección en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Defensa)
Personal médico se prepara con trajes de protección en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Defensa)

Los 14 ciudadanos españoles que viajan a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerán en cuarentena en una de las infraestructuras sanitarias más especializadas del país: su Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN).

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04:56 hsHoy

Así es por dentro el MV Hondius, el primer crucero afectado por un brote de hantavirus: de las zonas comunes a las suites más lujosas

Tiene 107,6 metros de eslora y 17,6 metros de manga, con un desplazamiento de 5.590 toneladas, y 4.200 kW de potencia y tecnología avanzada para la exploración en condiciones extremas

Fotomontaje del interior de MV Hondius (Infobae / Alejandro Higuera López)
Fotomontaje del interior de MV Hondius (Infobae / Alejandro Higuera López)

El MV Hondius, el buque de expedición holandés que actualmente está involucrado en un brote de hantavirus con varios contagios confirmados y hasta tres personas fallecidas, es un crucero de lujo. Hasta que llegó el brote, los pasajeros pudieron disfrutar de todas sus comodidades. Y no a un precio barato: los precios oscilan entre los 15.000 y 24.000 euros. Veamos como es por dentro esta joya que fue inaugurada en 2019 y que tiene una capacidad máxima de 170 pasajeros.

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