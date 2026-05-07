Colombia

Solo tres candidatos en el debate presidencial de Rtvc: crece la polémica por la ausencia de los principales aspirantes

El escenario electoral se ha marcado por invitaciones rechazadas, cruces de acusaciones y una creciente presión sobre los principales candidatos para contrastar sus propuestas antes de la primera vuelta

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Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia miran una urna transparente con el escudo colombiano frente al Palacio de Nariño en Bogotá.
Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella siguen sin coincidir en un debate público pese a los reiterados cruces y llamados a confrontar propuestas en campaña. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer debate presidencial organizado por Rtvc en el sistema de medios públicos se realizó este miércoles en medio de la controversia por la ausencia de los principales candidatos, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la relevancia del espacio.

De acuerdo con El Tiempo, solo tres aspirantes participaron en la transmisión, lo que evidenció la baja representatividad del encuentro frente a los nombres con mayor visibilidad en las encuestas y aumentó el descontento en distintos sectores.

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El acuerdo inicial contemplaba la presencia de siete de los trece candidatos presidenciales, con el objetivo de garantizar un intercambio plural de ideas en la antesala de las elecciones. Sin embargo, finalmente solo estuvieron presentes en el set de Rtvc Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y Mauricio Lizcano.

La convocatoria se fue debilitando con la salida progresiva de varios aspirantes, entre ellos Roy Barreras, Claudia López y Sergio Fajardo, quienes decidieron no participar en el espacio, lo que alimentó el debate sobre la utilidad de estos encuentros en la recta final de la campaña.

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Por su parte, Luis Gilberto Murillo, quien había firmado el acuerdo para participar, declinó su aspiración presidencial el mismo miércoles, por lo que quedó fuera del evento.

Según lo reportado por El Tiempo, los tres aspirantes que finalmente participaron registran niveles muy bajos de intención de voto, en algunos casos inferiores al uno por ciento, lo que generó cuestionamientos sobre la representatividad del encuentro y la ausencia de los candidatos mejor posicionados en los sondeos.

Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y Mauricio Lizcano fueron los únicos candidatos presentes en el primer debate presidencial realizado por Rtvc. - crédito captura de video Rtvc
Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y Mauricio Lizcano fueron los únicos candidatos presentes en el primer debate presidencial realizado por Rtvc. - crédito captura de video Rtvc

Críticas y controversia en redes sociales

La reducida participación reactivó la discusión sobre el valor de los debates presidenciales en la campaña electoral.

En este contexto, Paloma Valencia fue uno de los nombres que generó mayor controversia al promover en redes sociales un supuesto debate con Iván Cepeda, lo que provocó confusión y críticas desde sectores afines a Abelardo de la Espriella, quienes cuestionaron posibles exclusiones en la agenda de discusión.

A esta polémica se sumó el empresario Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, quien anunció en redes sociales un posible debate entre Valencia y Cepeda. “Ya era hora”, escribió, lo que generó reacciones divididas y cuestionamientos sobre la organización de estos espacios.

Posteriormente, Uribe Moreno sugirió ampliar el debate hacia otros actores políticos, planteando incluso un enfrentamiento entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, lo que intensificó la discusión en redes.

Invitaciones cruzadas entre candidatos

En medio del cruce de declaraciones, Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, enviaron una carta pública a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para invitarlos a un debate conjunto.

Con franqueza y sin rodeos, los invitamos a un debate público. Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”, señala la misiva citada por el medio ya mencionado.

Sin embargo, la respuesta del equipo de De la Espriella fue crítica. El abogado cuestionó la invitación y recordó un antecedente previo de un debate que, según él, había sido cancelado por Valencia.

Querida Paloma: la campaña no es para jugarretas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado”, señaló en redes sociales.

Además, agregó: “Tú con los de siempre; yo con los nunca. Y tu fórmula impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra”.

Rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por debates presidenciales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - @PalomaValenciaL/X
Rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por debates presidenciales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - @PalomaValenciaL/X

La postura de Iván Cepeda

En declaraciones recogidas por El Tiempo, el senador Iván Cepeda negó haber recibido una invitación formal para debatir con Paloma Valencia y reiteró que solo participa en espacios previamente pactados.

“Yo he dicho claramente en el escenario político que los debates son pactados, con los candidatos que he pedido. La señora Valencia no tiene ninguna prevalencia”, afirmó.

El supuesto debate entre ambos terminó convirtiéndose en una serie de vídeos publicados por Valencia, en los que insistía en la negativa de Cepeda a participar. Para algunos analistas, esta dinámica terminó profundizando la percepción de fragmentación en la campaña presidencial.

Impacto electoral y lectura de expertos

Con menos de tres semanas para la primera vuelta presidencial, la ausencia de debates entre los principales aspirantes mantiene abierto el debate sobre su impacto real en la decisión de los votantes.

La académica Liliana Gómez, doctora en Ciencia de la Información y la Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló ante El Tiempo que en esta etapa los incentivos para confrontaciones directas son limitados.

“Los costos de negociación con los antagonistas políticos son demasiado altos como para que haya un ejercicio de negociación y cesión potencial en los próximos meses”, explicó.

Por su parte, la profesora Margarita Orozco, de la Universidad de Kansas, indicó al medio que los debates en este punto de la campaña no generan cambios masivos, pero sí pueden influir en sectores específicos del electorado.

“Un debate no produce cambios masivos, sino marginales y estratégicos. Puede definir indecisos o votantes con poca información, también puede movilizar gente a votar o a no votar”, señaló.

La campaña presidencial avanza hacia las elecciones con escasos espacios de confrontación directa entre los principales aspirantes. - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
La campaña presidencial avanza hacia las elecciones con escasos espacios de confrontación directa entre los principales aspirantes. - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

Panorama final de la campaña

El medio afirmó que en el escenario actual, los candidatos que lideran las encuestas parecen tener menos incentivos para exponerse en debates públicos.

Según las mediciones más recientes, Iván Cepeda mantiene una ventaja amplia en intención de voto, lo que reduce su necesidad de participar en estos espacios.

En contraste, para Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, los debates podrían ser determinantes, ya que se encuentran en escenarios de empate técnico en algunos sondeos.

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